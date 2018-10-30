Галактика в опасности. «Акибанк» требует 178 млн от бывших фирм своего топ-менеджера
Долг связан с автомобильным бизнесом Ильдара Галяутдинова
«Акибанк» предпринял серию атак на фирмы автодилерской группы «Гранд Авто», совладельцами которой до недавнего времени были его нынешний председатель правления Ильдар Галяутдинов и бывший менеджер Рустем Галимов. Банк добивается банкротства трех юридических лиц группы, в общей сложности задолжавших ему более 178 млн рублей. Тем временем новый владелец фирм-должников начал кампанию по их переименованию — он дает им названия в честь планет Солнечной системы. В ситуации разбиралось «Реальное время».
От «Юпитера» до «Венеры»
29 октября Арбитражный суд Татарстана ввел процедуру наблюдения в набережночелнинском ООО «Юпитер». Признать эту компанию банкротом 2 месяца назад потребовал «Акибанк». Как выяснилось в ходе заседания, его требования составляют в общей сложности 82,6 млн рублей, из которых 81,2 млн приходится на основной долг и 1,4 млн — на проценты. Заседание по итогам наблюдения назначено на март 2019 года.
Спор связан с автомобильным бизнесом председателя правления «Акибанка» Ильдара Галяутдинова. В 2013 году он и его партнер выкупили часть активов группы «Сапсан» — некогда одного из крупнейших автодилеров Татарстана — у ее основателя Ильдара Зиннурова. В результате под контролем Галяутдинова оказались три автосалона в Набережных Челнах: Volkswagen, Audi и Skoda. Для управления салонами было выделено несколько отдельных юридических лиц, а сами они стали работать под новым брендом — «Гранд Авто».
Одной из составных частей этого бизнеса и была компания «Юпитер». Свое нынешнее название она получила лишь в мае 2018 года (до этого она называлась «Гранд Авто 1») — вместе с новым собственником. Сейчас единственным владельцем, а также генеральным директором «Юпитера» является Сергей Пермяков, однако еще несколько месяцев назад в списке учредителей был Галяутдинов. Другим совладельцем «Юпитера» значился Рустем Галимов — партнер Галяутдинова по автобизнесу, который несколько лет назад также имел непосредственное отношение к «Акибанку»: входил в состав правления и имел миноритарную долю в капитале.
В конце прошлого года Галяутдинов и Галимов решили выйти из участия в «Гранд Авто». Как и в случае с «Юпитером», в мае 2018-го новым владельцем нескольких фирм группы стал Сергей Пермяков. Судя по всему, после этого он начал одно за другим переименовывать юрлица, называя их в честь планет Солнечной системы. Так, ранее принадлежащая Галяутдинову и Галимову компания «Гранд Моторс» была переименована в «Меркурий», «ЦКР-Авто» — в «Венеру», «Гранд Авто 2» — в «Сатурн».
Некоторые фирмы группы отошли другим собственникам. Например, «Гранд Авто» и «Гранд Авто ОО» в конце прошлого года поменяли адрес регистрации. Сейчас они зарегистрированы в Москве и принадлежат Светлане Горбачевой.
178 миллионов долга на троих
В последние годы «Акибанк» активно кредитовал «Юпитер», на что указывают многочисленные договоры залога. В настоящее время действуют три договора на общую сумму 69 млн рублей. По первому из них (заключен в марте 2016-го) в залоге у банка находятся автомобили на 28 млн рублей; по второму и третьему договору (заключены соответственно в июне и августе 2017-го) заложены автомобили Volkswagen на 8 и 33 млн рублей. Всего, по данным сервиса «СПАРК-Интерфакс», за 2015—2017 годы между банком и «Юпитером» было заключено 24 залоговых договора.
Впрочем, требования банк выставил не только «Юпитеру» — в августе он подал иски о банкротстве «Сатурна» и «Венеры». Судя по материалам суда, первой компании «Акибанк» открывал кредитную линию с лимитом 8 млн рублей по ставке 12% годовых. Впоследствии было заключено два дополнительных соглашения — на ссуды в размере 7 и 71,1 млн рублей. Общий долг «Сатурна» перед банком сегодня составляет без малого 51,6 млн рублей. В сентябре в отношении компании было запущено конкурсное производство.
Просроченный долг «Венеры» (с октября также проходит конкурсное производство) равен 44 млн рублей. Таким образом, три компании, собственниками которых ранее были Галяутдинов и Галимов, суммарно задолжали банку более 178 млн рублей. Общая выручка «Юпитера», Венеры» и «Сатурна» в 2017 году превысила 1,1 трлн рублей, убыток составил 59,7 млн рублей.
Связаться с новым владельцем компаний-должников не удалось, в пресс-службе «Акибанка» от комментариев отказались.
При этом, лишившись доли в фирмах группы «Гранд Авто», Ильдар Галяутдинов полностью не ушел из автомобильного бизнеса. Сейчас он владеет долей в капитале ООО «МБ-Ирбис», которое управляет салоном Mercedes в Казани.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым