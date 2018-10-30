Галактика в опасности. «Акибанк» требует 178 млн от бывших фирм своего топ-менеджера

Долг связан с автомобильным бизнесом Ильдара Галяутдинова

«Акибанк» предпринял серию атак на фирмы автодилерской группы «Гранд Авто», совладельцами которой до недавнего времени были его нынешний председатель правления Ильдар Галяутдинов и бывший менеджер Рустем Галимов. Банк добивается банкротства трех юридических лиц группы, в общей сложности задолжавших ему более 178 млн рублей. Тем временем новый владелец фирм-должников начал кампанию по их переименованию — он дает им названия в честь планет Солнечной системы. В ситуации разбиралось «Реальное время».

От «Юпитера» до «Венеры»

29 октября Арбитражный суд Татарстана ввел процедуру наблюдения в набережночелнинском ООО «Юпитер». Признать эту компанию банкротом 2 месяца назад потребовал «Акибанк». Как выяснилось в ходе заседания, его требования составляют в общей сложности 82,6 млн рублей, из которых 81,2 млн приходится на основной долг и 1,4 млн — на проценты. Заседание по итогам наблюдения назначено на март 2019 года.

Спор связан с автомобильным бизнесом председателя правления «Акибанка» Ильдара Галяутдинова. В 2013 году он и его партнер выкупили часть активов группы «Сапсан» — некогда одного из крупнейших автодилеров Татарстана — у ее основателя Ильдара Зиннурова. В результате под контролем Галяутдинова оказались три автосалона в Набережных Челнах: Volkswagen, Audi и Skoda. Для управления салонами было выделено несколько отдельных юридических лиц, а сами они стали работать под новым брендом — «Гранд Авто».

Одной из составных частей этого бизнеса и была компания «Юпитер». Свое нынешнее название она получила лишь в мае 2018 года (до этого она называлась «Гранд Авто 1») — вместе с новым собственником. Сейчас единственным владельцем, а также генеральным директором «Юпитера» является Сергей Пермяков, однако еще несколько месяцев назад в списке учредителей был Галяутдинов. Другим совладельцем «Юпитера» значился Рустем Галимов — партнер Галяутдинова по автобизнесу, который несколько лет назад также имел непосредственное отношение к «Акибанку»: входил в состав правления и имел миноритарную долю в капитале.

29 октября Арбитражный суд Татарстана ввел процедуру наблюдения в набережночелнинском ООО «Юпитер». Фото Максима Платонова



В конце прошлого года Галяутдинов и Галимов решили выйти из участия в «Гранд Авто». Как и в случае с «Юпитером», в мае 2018-го новым владельцем нескольких фирм группы стал Сергей Пермяков. Судя по всему, после этого он начал одно за другим переименовывать юрлица, называя их в честь планет Солнечной системы. Так, ранее принадлежащая Галяутдинову и Галимову компания «Гранд Моторс» была переименована в «Меркурий», «ЦКР-Авто» — в «Венеру», «Гранд Авто 2» — в «Сатурн».

Некоторые фирмы группы отошли другим собственникам. Например, «Гранд Авто» и «Гранд Авто ОО» в конце прошлого года поменяли адрес регистрации. Сейчас они зарегистрированы в Москве и принадлежат Светлане Горбачевой.

178 миллионов долга на троих

В последние годы «Акибанк» активно кредитовал «Юпитер», на что указывают многочисленные договоры залога. В настоящее время действуют три договора на общую сумму 69 млн рублей. По первому из них (заключен в марте 2016-го) в залоге у банка находятся автомобили на 28 млн рублей; по второму и третьему договору (заключены соответственно в июне и августе 2017-го) заложены автомобили Volkswagen на 8 и 33 млн рублей. Всего, по данным сервиса «СПАРК-Интерфакс», за 2015—2017 годы между банком и «Юпитером» было заключено 24 залоговых договора.

Впрочем, требования банк выставил не только «Юпитеру» — в августе он подал иски о банкротстве «Сатурна» и «Венеры». Судя по материалам суда, первой компании «Акибанк» открывал кредитную линию с лимитом 8 млн рублей по ставке 12% годовых. Впоследствии было заключено два дополнительных соглашения — на ссуды в размере 7 и 71,1 млн рублей. Общий долг «Сатурна» перед банком сегодня составляет без малого 51,6 млн рублей. В сентябре в отношении компании было запущено конкурсное производство.

В последние годы «Акибанк» активно кредитовал «Юпитер», на что указывают многочисленные договоры залога. Фото wikimapia.org

Просроченный долг «Венеры» (с октября также проходит конкурсное производство) равен 44 млн рублей. Таким образом, три компании, собственниками которых ранее были Галяутдинов и Галимов, суммарно задолжали банку более 178 млн рублей. Общая выручка «Юпитера», Венеры» и «Сатурна» в 2017 году превысила 1,1 трлн рублей, убыток составил 59,7 млн рублей.

Связаться с новым владельцем компаний-должников не удалось, в пресс-службе «Акибанка» от комментариев отказались.

При этом, лишившись доли в фирмах группы «Гранд Авто», Ильдар Галяутдинов полностью не ушел из автомобильного бизнеса. Сейчас он владеет долей в капитале ООО «МБ-Ирбис», которое управляет салоном Mercedes в Казани.