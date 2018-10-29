«Кукла» для гвардейцев: в Казани полицейских «оборотней» взяли с билетами банка приколов

Часть «взятки» для подполковника Галяува и майора Гильванова оказалась лишь имитацией денежных средств

Фото: Максим Платонов

Сегодня в Казани стартует судебный процесс над раскаявшимися и уволенными офицерами из отдела полиции «Гвардейский». По версии следствия, замначальника следствия Ленар Галяув через посредника — замначальника угрозыска Даниила Гильванова — сначала получил взятку за переквалификацию дела об угоне, а потом соврал и взял с сестры обвиняемого сумму побольше, обещая условный срок. Всего в деле фигурируют 1 млн 30 тысяч рублей, причем половина суммы — липовыми банкнотами. «Реальное время» выяснило, чем закончилось дело угонщика и какое имущество арестовали у коррупционеров-милиционеров.

Как кража бутылки коньяка ударила по имиджу МВД Татарстана



1,5 года колонии общего режима получил по приговору 37-летний казанец Ришат Хамидуллин. 26 октября зампред Советского райсуда Казани Сергей Жиляев постановил — признать Хамидуллина виновным в неправомерном завладении чужим автомобилем без цели хищения под угрозой применения насилия, не опасного для жизни и здоровья (п. «в» ч.2 ст. 166 УК РФ). Ну а сегодня в Советском райсуде стартует суд над полицейскими — потерпевшими от их действий признаны сестры того же угонщика.

…Эта история началась 4 мая 2018 года. Ришат с двумя приятелями доехал до магазина «Верный» на улице Глушко и тут же попросил знакомого вызвать такси снова, чтобы отправиться к дому дяди. У кассы была очередь — человека четыре, приятель от входа махал — таксист уже ждет, хочет уехать. И Ришат двинул с корзинкой мимо кассы, похитив таким образом две бутылки — коньяк и «Кока-колу». Корзинку поставил в багажник авто и не успел сесть с приятелем на заднее сиденье, как прибежала продавщица с криком: «Верните!»

В своем первом объяснении о случившемся таксист указал — ткнули в бок предметом, похожим на нож, и сказали ехать. После старта у магазина машина проехала метров сто, и наши воришки-угонщики потребовали остановки, вспомнив про третьего приятеля, забытого у магазина.

Расследованием занимался ОП «Гвардейский», и закончилось оно не только приговором Хамидуллину



Задержали Хамидуллина той же ночью, а 7 мая райсуд санкционировал его арест по обвинению в угоне с угрозой применения опасного для жизни и здоровья насилия (ч. 4 ст. 166 УК РФ). Уголовное дело о краже не возбуждали, обошлись административкой, поскольку стоимость двух бутылок и корзины не дотянула до 2,5 тысяч рублей. Расследованием занимался ОП «Гвардейский», и закончилось оно не только приговором Хамидуллину. Под арест попали два офицера полиции, ну а начальника «Гвардейского» избавили от этой должности, но дали шанс реабилитироваться на такой же в ОП «Танкодром».

Кредит на взятку

7 мая сестра арестованного Айсылу увидела своего брата пристегнутым наручниками к стулу в одном из полицейских кабинетов. От майора Гильванова, замначальника службы угрозыска ОП, она узнала — глупейшая история стометрового побега грозит Ришату 12 годами колонии. Стала спрашивать майора — почему так много и можно ли что-то сделать. Тот ушел посоветоваться и позже сообщил Айсылу — за 400 тысяч рублей действия ее брата будут переквалифицированы с части 4 на менее тяжкую часть 2 статьи 166. Сестра арестанта согласилась и за месяц передала чуть больше половины суммы, требуя результата. В обмен еще на 100 тысяч рублей уже 5 июня получила от Гильванова постановление об изменении квалификации по делу Хамидуллина. По данным следствия, документ сфабриковал подполковник Ленар Галяув, замначальника следствия ОП «Гвардейский» и друг майора угрозыска, к которому тот ходил «советоваться» и передавать деньги.

Реальное постановление о переквалификации следователь по этому делу вынес по совету своего начальника — Галяува лишь в июле, поскольку потерпевший таксист на первом же допросе заявил — в руках у пассажира был реечный ключ, ну а первое объяснение про нож он давал на эмоциях.

Все передачи денежных средств за переквалификацию происходили в машине Mitsubishi, которая была оформлена на мать Гильванова. На следствии майор признался, в этой коррупционной истории у него был и личный интерес — по договоренности с другом ему полагались 60 из 400 тысяч рублей. Первые 30 тысяч отдавала сестра Айсылу и Ришата на парковке у магазина, где работала, остальные деньги уже Айсылу, которую майор забирал в назначенном месте и перед высадкой просил положить деньги на заднее сиденье, детское автокресло или в бардачок машины. После задержания Гильванов рассказал, как и где передавал деньги Галяуву. Одно из рандеву коррупционеров состоялось на парковке старого аэропорта.

Потерпевшая в свою очередь поделилась — ее сбережений на взятки не хватало, попросила в долг у сестры и матери, а последняя взяла кредит.

После задержания Гильванов рассказал, как и где передавал деньги Галяуву. Фото Анастасии Михайловой

Бедные миллионеры

По данным Следкома, к началу июля семья обвиняемого в угоне передала «оборотням» в погонах 390 тысяч рублей. Осталось отдать лишь 10 тысяч, однако взяли офицеров после передачи и этой десятки, и более значительной суммы 1 августа.

Узнав о намеченном на 31 июля заседании по продлению срока ареста Хамидуллину, его сестра отправилась в отдел на встречу с Гильвановым. И спросила — можно ли смягчить меру пресечения и решить вопрос с условным наказанием по приговору. Гильванов организовал женщине встречу со своим другом — в спортзале ОП «Гвардейский». Именно там, как рассказывала на следствии Айсылу, подполковник Галяув убедил ее — с переводом под домашний арест ничего не получится, однако условное наказание имеет свою цену, и поднял вверх руки, раскрыв на одной пять пальцев, а на другой — лишь один. «Шестьсот?» — озвучила женщина и увидела утвердительный кивок.

Другим кивком головы 1 августа подполковник, со слов потерпевшей, указал ей на заднее сиденье своей машины, как место, куда нужно положить деньги. Передача происходила недалеко от дома Айсылу в присутствии майора Гильванова и под оперативным контролем коллег оступившихся полицейских, в рамках оперативного эксперимента. На указанное место она положила два свертка — в одном были 40 тысяч рублей (остаток взятки за переквалификацию дела и еще 30 тысяч, которые запросил сверху Гильванов, якобы «для бандитов, что добились изменения показаний таксиста»), в другом — 60 тысяч рублей и 108 билетов банка приколов, имитирующие 540 тысяч. Воспользоваться ими предложили опера, поскольку наличных у Айсылу и ее родных не было. Обратиться к спецслужбам женщина решилась, когда поняла — ее дурят.

После задержания с поличным Ленар Галяув подтвердил, что получал от Гильванова 340 тысяч, а еще 600 решил взять обманом. Хотя знал — условный срок Хамидуллину не светит — на момент угона мужчина находился на испытательном сроке по уголовному делу о наркотиках. По условиям приговора, в случае нового преступления условный срок в 1 год суд обязан был заменить реальным.

Ленар Галяув подтвердил, что получал от Гильванова 340 тысяч, а еще 600 решил взять обманом. Фото Анастасии Михайловой

Избежать посадки Хамидуллин мог лишь при условии полного оправдания. Но оснований для этого суд не нашел. Хотя назначенные 1,5 года колонии с учетом неотбытого срока за наркотики говорят сами за себя. Максимальное наказание по части 2 статьи 166 УК РФ — 7 лет колонии.

На финальном допросе в качестве обвиняемого уже уволенный из полиции Галяув признал и получение взятки, и покушение на мошенничество. Особо подчеркнул — обманывал и коллегу Гильванова, когда говорил о «нужных людях в суде», якобы пообещавших условный срок. Обвиняемый Гильванов признался в посредничестве взятке.

Оба уволенных из полиции с августа находятся под домашним арестом. Его срок истекает 1 ноября, и вероятно сегодня прокуратура заявит ходатайство о продлении.

Арестовано и имущество обвиняемых. У 37-летнего подполковника Галяува — это четыре банковских счета, по данным следствия, общая сумма на них не тянет и на полмиллиона. Иномарка, в которой задержали офицера, по документам принадлежит его отцу. Ее не тронули, и ограничения на операции с недвижимостью родственников Галяува в Рыбно-Слободском районе, куда выезжали с обысками сотрудники третьего отдела Следкома по РТ, также накладывать не стали. У 34-летнего Даниила Гильванова под арестом оказались незначительные доли в квартире и двух жилых домах с участками в Балтасях.