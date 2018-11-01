Лидия Мусина против АСВ: супругу экс-главы ТФБ снова не пустили в очередь кредиторов

Верховный суд Татарстана отклонил апелляцию жены банкира о признании недействительным договора о залоге в 10 млн рублей

Фото: Максим Платонов

Сегодня Верховный суд Татарстана принял решение по делу Лидии Мусиной и АСВ. Агентство через суд требует взыскать с супруги экс-банкира принадлежащее ей залоговое имущество в виде вклада в «Татфондбанке», которым она поручилась за 125-миллионный кредит мужа, взятый в его же собственном банке. Долг, с учетом процентов возросший до 151 млн рублей, Роберт Мусин возвращать не спешит, а Лидия Мусина настаивает на том, что никакого залога не было. Для того чтобы пролить свет на хитросплетения банковского законодательства, в суд был вызван специалист Нацбанка. Подробности в материале «Реального времени».

А был ли залог?

Счет супруге экс-главы «Татфондбанка» Агентство по страхованию вкладов выставило еще в декабре 2017 года. Через суд временная администрация хотела взыскать с Лидии Мусиной принадлежащее ей залоговое имущество в виде вклада.

История началась гораздо раньше: по данным «Реального времени», урегулировать спор АСВ пыталось в досудебном порядке — в июне 2017-го семье Мусиных предлагали погасить 151 млн 733 тыс. рублей по кредиту (125 млн рублей и проценты) Роберта Мусина.

В сентябре 2015 года он взял в собственном же банке кредит в размере 125 млн рублей под 16% годовых и со сроком возврата 28 сентября 2017 года. За кредитора поручилась супруга, а залогом стал ее вклад, по сумме в 10 раз меньше — 10 млн рублей. Правда, договор залогового поручительства был заключен 6 декабря — за неделю до введения моратория ЦБ.

Лидия Мусина потом начала опровергать факт заключения договора поручительства и 10-миллионный залог, чтобы вернуть деньги в конкурсную массу, встать в очередь кредиторов и претендовать хотя бы на возмещение в пределах страховой суммы — 1,4 млн рублей.

«Раз судебная практика такая есть, можно ее в нашем деле применить, но есть и обратная практика»

Процесс стартовал в Вахитовском районном суде в феврале 2018 года, и в мае суд первой инстанции иск АСВ к Мусиной постановил удовлетворить. В качестве аргумента в защиту представители супруги банкира отмечали, что на документах не оказалось номера исходного договора. Однако Вахитовский суд решил, что «отсутствие указанного номера в копиях договора не может свидетельствовать о том, что нарушены основные условия договора залога», и отклонил доводы ответчика.

Сегодня в Верховный суд по инициативе представителя Лидии Мусиной Аделя Губайдуллина был вызван специалист Нацбанка, который должен был пролить свет на тонкости банковского законодательства и рассказать о порядке открытия банковских счетов и присвоении им номеров.

На вопрос, должны ли быть указаны номера счетов, Ильдар Абдуллин ответил, что «Гражданский кодекс говорит, что должны быть».

— Гражданский кодекс говорит, что если даже договор залогового счета не заключен, но есть клиент и банк заключил договор залога, то это допустимо, суды приходили к такому выводу. Но есть и другие решения, где суды настаивают на том, что должен быть отдельный залоговый счет. Но если вы хотите узнать мое мнение, относится ли это к существенным условиям договора, то нужно исходить из совокупности отношений между банком и клиентом. И мое мнение — раз судебная практика такая есть, можно ее в нашем деле применить, но, повторюсь, есть и обратная практика, — ответил специалист Национального банка Ильдар Абдуллин.

«Она не обращалась за денежными средствами в 1,4 млн, так как полагала, что эти деньги в залоге»

Представитель Лидии Мусиной Адель Губайдуллин попросил суд не принимать во внимание оценку специалиста действующей судебной практики, тем более была оговорка, что есть и обратная практика.



По словам представителя АСВ Рамиса Бурганова, нужно исходить из волеизъявления сторон — «что они хотели, заключая договор в декабре 2016 года».

— Был открыт счет, чтобы было отражено обеспечение в виде залога, и последующее поведение ответчицы говорит о том, что договор существовал и деньги были в залоге. Поэтому она не обращалась за денежными средствами в 1,4 млн, так как полагала, что эти деньги в залоге, — считает представитель АСВ.

Представитель Лидии Мусиной просил судейскую коллегию решение суда первой инстанции отменить, а представитель АСВ — отказать в удовлетворении иска.

Посовещавшись несколько минут, судьи решили постановление Вахитовского суда оставить без изменений, а апелляционную жалобу — без удовлетворения. Таким образом, у Лидии Мусиной как у физлица нет права требовать от АСВ возмещения по вкладу. Представитель жены экс-банкира ответил, что пока не знает, будет ли обжаловать это решение.

В Арбитражном суде сейчас рассматривается еще одно дело с участием Мусиных и АСВ, в котором Агентство пытается оспорить брачный договор между супругами. Договор был заключен незадолго до того, как суд признал Роберта Мусина банкротом. Истец считает, что на такой шаг экс-глава ТФБ пошел, чтобы уменьшить конкурсную массу.