Река Замбези: люкс для слонов, гидромассаж для бегемота и номера для обезьян

Что происходит в новом зоопарке и почему его так долго строят — эксклюзив «Реального времени»

Фото: Антон Журавлев

На неделе в казанских СМИ появилась информация о том, что зоопарк «Река Замбези» не сдадут к обещанному сроку — 4 кварталу 2018 года. Новая дата ввода в эксплуатацию — 3 квартал 2019. Срок сдачи зоопарка переносят уже в пятый раз. «Мы делаем, потом переделываем, затем переделываем снова и опять переделываем», — жалуются строители. Проектировщик впервые разрабатывал «жилье» для животных и не учел многие моменты — например, высоту ступенек для бегемотов. Тем не менее, стройка близится к завершению. «Реальное время» побывало в будущем сафари-парке и подготовило эксклюзивный репортаж.

Все как в Замбезии, даже Виктория есть

Фасад будущего Казанского зооботсада готов — построены кассы и входная группа. На площади из желтой брусчатки, имитирующей африканский песок, разбита клумба. С высоты человеческого роста сложно понять задумку дизайнера, но с высоты полета квадрокоптера видно, что клумба имитирует отпечаток лапы льва.

Из-за забора высятся металлические столбы с окружностями наверху —напоминают соцветия борщевика. На самом деле это будущие лианы — шимпанзе будут по ним лазить. На территории много таких железных каркасов, художники-бутафоры превращают в камни, скалы, баобабы и другие растения, характерные для африканской саванны.

Первое что увидит будущий посетитель «Реки Замбези» — слоновник. Принцип нового казанского зоопарка — никаких клеток, поэтому все, что отделяет слонов от людей — ров с водой. Если назван зоопарк «Рекой Замбези», то есть здесь и водопад — поскромнее, конечно, Виктории — важнейшей достопримечательности настоящей Замбезии.

В центре слоновника — баобаб с торчащими сухими ветками. Баобаб, не настоящий — это конструкция из металла, бетона и краски. Как рассказали рабочие «Реальному времени», листьями дерево потом не «обрастет», даже искусственными — чтобы мартышки, которые будут сюда забираться, не наелись пластмассы.

«Животные в лучших условиях живут, чем люди, которые о них пекутся!»

У слоновника есть еще зимний вольер. Он практически готов. Здесь тоже не будет клеток и даже стеклянной стены, только ров. Художники нарисовали на стенах африканские пейзажи, рядом лежат каркасы будущих скал, деревьев, камней.

— Сначала делается арматурный каркас, потом обтягивается сеткой, обмазывается раствором, наполняется легким бетоном, сверху наносится бетонный слой, из которого потом вырезается текстура — камень или дерево, и потом раскраска, — описывает процесс изготовления Максим Ванчев, начальник участка ООО «МосбиоИнжениринг», московской компании, которая занимается декоративным оформлением зоопарков, воссоздает из искусственных материалов естественную среду обитания животных.

Слоновник рассчитан на 4 персоны и находится в высокой степени готовности, сюда уже завезли песок — слой толщиной более полуметра. Рядом бассейн с еще одним водопадом, чтобы слоны могли принимать душ и зимой тоже.

Судя этим по условиям, элефанты в зоопарке будут жить получше многих казанцев. Кроме, так сказать, гостиной, где они будут принимать людей, у каждого есть по изолированной комнате.

— Зоозащитники каждый элемент проверяют, животные в лучших условиях живут, чем люди, которые о них пекутся! — говорят рабочие.

Площадь слоновника 2,2 тыс. кв. метров — это четверть площади всего зоопарка.

«Мы строим, переделываем, потом еще раз переделываем и опять переделываем»

Еще одно помещение, которое почти готово — бегемотник. С ним подрядчик особенно настрадался. Ключевой объект бегемотника — бассейн глубиной 2,5 метра. Так как нырять с бортика в бассейн бегемоты не умеют, то для спуска и подъема проектировщики предусмотрели ступеньки. Строители забетонировали их согласно проекту, но потом пришли зоологи и раскритиковали — не той высоты, неуклюжий бегемот спуститься по ним не сможет. Пришлось переделывать. Фишка бегемотника — стекло от пола до потолка, фактически это гигантский аквариум, через стенки которого можно наблюдать, как бегемот резвится под водой. «Должно быть так: ребенок подошел, а к нему подплывает бегемотик», — объясняют строители.

Но проектировщики немножко просчитались — чтобы разглядеть бегемота людям нужно было бы приседать или ползать на коленках. В итоге, чтобы не создавать неудобства, в уже готовом полу пришлось прорубить нишу. Эскиз ниже — это уже переделанный вариант и здесь как раз можно увидеть насколько понизили уровень пола.

— Мы строим, переделываем, потом еще раз переделываем и опять переделываем, — говорит представитель подрядчика.

Проектировал зоопарк «Река Замбези» Татинвестгражданпроект. Это их первый опыт строительства для животных и поэтому ошибок было много.

— В обезьяннике сделали дверь для горилл. Приходят сотрудники зоопарка, смотрят и у них шок — выяснилось, что сила гориллы превосходит человеческую в 17 раз и эту дверь горилла может просто вынести. Пришлось переделывать — укреплять проемы, ставить более мощные двери. Мы же от проекта отступать не можем, а люди, которые проектировали зоопарк, впервые это делали, — говорит представитель генподрядчика — ООО «ПСО «Казань».

«Видно, что люди поездили, посмотрели и постарались применить все самое лучшее у себя»

Плюс сотрудники зоопарка, которые тщательно контролируют все работы, постоянно вносят изменения. Съездят в командировку в заграничные зоопарки, вдохновятся и везут в Казань новые идеи — улучшают и улучшают.



С тем, что в проект постоянно вносятся изменения, связаны постоянные срывы сроков. Очередной вариант «Реки Замбези» утвердили в мае этого года, поэтому очевидно, что к декабрю сдать объект не успеют. С другой стороны, лучше довести до ума на этапе строительства, чем потом довольствоваться неудобным, не соответствующем духу времени объектом. Пока же эксперты по зоопаркам говорят, что получается неплохо.

— Казанский зоопарк более современный, чем остальные российский зоопарки. Видно, что люди поездили, посмотрели и постарались применить все самое лучшее у себя. Зоопарка с такой концепцией, когда берется определенная зона — в данном случае саванна, в России нет, обычно понемногу со всех частей света собирают. Это очень интересная задумка, — говорит Максим Ванчев, начальник участка ООО «МосбиоИнжениринг».

В зоопарке будут львы, бегемоты, слоны, обезьяны, крокодилы, антилопы, зебры, жирафы, черепахи и мелкие животные африканских субтропиков. Отдельный вольер есть для сипов — огромных хищных птиц с размахом крыльев более двух метров. Сейчас его декорируют — на бетонной стене сооружают гнезда.

Пруд для фламинго и джакузи для бегемота

Недалеко от обезьянника расположен вольер для фламинго и пруд, в котором они будут плавать. Обезьянники представляют собой не клетки, а отдельные домики со стеклянными стенами — наблюдать за приматами можно будет только с улицы. Или ждать когда они вылезут наружу — им построили огромный лабиринт с лазалками и горками — как в лучших парках для человеческих детенышей.

Вернемся к нашим бегемотам — зная, что они не утруждают себя гигиеной и справляют нужду, где им удобно, в бассейне, предусмотрена мощная система очистки и аэрации воды, напоминающая джакузи.

Второй по площади объект зоопарка — это вольеры для парнокопытных. Сами вольеры скромные, но территория, где зебры и антилопы будут резвиться — большая. Там сформировали холмы, часть из них засадят травой, а часть покроют песком. Опять-таки никаких заборов — либо рвы, либо «электронный пастух» — сетка, находящаяся под напряжением.

— Это не значит, что животных будет постоянно бить током. Напряжение там не высокое, но как нам объяснили зоологи, электричество выделяет озон. Человеческое обоняние этот запах не улавливает, а животные хорошо чувствует и если один раз их пощекочет током, то помня этот запах и неприятные ощущения, они не будут близко подходить, — говорит представитель генподрядчика.

Фактически основные объекты уже готовы, по словам представителя ООО «ПСО «Казань», на стройке трудятся около 80 человек от них и еще 20 от «МосбиоИнжениринг». Декорационные работы на улице будут делать пока позволяет погода, потому перейдут на внутреннее оформление.

Попытка номер пять

Что касается истории строительства нового зооботсада, то сроки его сдачи переносятся в 5-ый раз. Стройка началась в 2015 году, постановлением правительства республики был выделен 1 млрд рублей, и предполагалось, что к концу 2016 года — 200-летию казанского зооботсада — завершится. Работы начались бодро — к апрелю 2016 года были возведены стены вольеров, но потом темпы замедлились. В марте 2018 года в зоопарк пригласили журналистов и рассказали, что стройка вышла на финишную прямую, осталась только внутренняя отделка и открытие состоится в мае. Следующей датой значился август 2018, потом 4 квартал 2018 года. Но очевидно, что к окончанию года «Река Замбези» не откроется.

Мало построить, надо перевести животных. Как ранее рассказывал «Реальному времени» директор зоопарка Фанис Нурмухаметов, питомцы должны адаптироваться. На это требуется не меньше четырех месяцев.

Заказчиком объекта является ГИСУ Татарстана, но там от комментариев относительно сроков сдачи воздерживаются, ссылаясь на отпуск пресс-секретаря. Завесу тайны приоткрыли в республиканском минстрое — новый срок сдачи 3 квартал 2019 года.

Второй этап — реконструкция старого зооботсада и объединение с «Рекой Замбези» тоннелем через железную дорогу. Но о сроках пока говорить рано.