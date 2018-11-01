Страховка от уголовки: оправдательный приговор казанской бизнес-леди обернулся поркой следователей

Суд указал на несостоятельность обвинений экс-главе филиала СК «Мегарусс-Д», «неправду» главных свидетелей и ошибки экспертов

Фото: Олег Тихонов

Следователи и прокуроры обвиняли в мошенничестве на 477 млн рублей, потерпевший работодатель требовал взыскать почти миллиард, а суд постановил — признать невиновной, снять арест с имущества и вернуть 2 млн рублей залога. Так закончился год судебного разбирательства для доцента кафедры ценных бумаг КФУ, гендиректора СК «Гранта» и экс-директора филиала СК «Мегарусс-Д» Дарьи Алякиной. Оправдательный приговор ей оглашался пять часов без единого перерыва. Как это было — в репортаже «Реального времени».

Версия подсудимой: прибыльный филиал и деление комиссии на троих



Процесс по делу бизнес-леди и матери троих детей Дарьи Алякиной стартовал в Вахитовском суде Казани год назад. В июле 2018-го дошел до прений — гособвинитель Андрей Наумов запросил для подсудимой 7 лет колонии со штрафом в 1 млн рублей за мошенничества с ущербом на 168 млн рублей. По версии ГСУ МВД Татарстана, которую поддержала прокуратура, с 2008 по 2014 год на посту руководителя филиала страховой компании «Мегарусс-Д» (далее СК «МД») Алякина ввела в заблуждение московское начальство и увела 476 млн 984 тысячи 621,20 рубля на расчетные подконтрольных фирм — «Век», «Страховой консультант «Фаворит», «Солидарность», «Леон-Эль». Меньшую часть — в виде агентских вознаграждений за невыполненную работу, большую — путем ведения двойной бухгалтерии в филиале и невнесения средств от продажи полисов в кассу. При этом 308 уже похищенных миллионов Алякина успела вернуть еще до возбуждения дела, считают в МВД.

Оглашение приговора судья Вахитовского райсуда Казани Лилия Галимова назначила на 12 часов. Подсудимая заняла в зале место ближе к столу своего адвоката Владимира Гусева. Обвинитель присаживаться не стал. Представитель потерпевшей СК занял место в первом ряду, ну а галерку облюбовала пресса. Перед выходом судьи представители сторон не исключали — оглашение приговора и всех документов может растянуться на неделю. Никто не ожидал, что судья будет читать без остановки пять часов. Самыми интересными слушателям показались финальные полтора часа, когда дошло до оценки доказательств. Но обо всем по порядку.

Из приговора следовало — подсудимая вину не признала, объяснила — заключение всех без исключения договоров проходило под контролем и по шаблону центрального офиса, с обязательной проверкой в службе безопасности. Главбух СК в Москве мог в режиме онлайн мониторить любой договор, включая агентское вознаграждение по нему, у нее же как директора филиала «доступа к расчетным счетам компании никогда не было».

В июне 2014-го в Казань с комплексной проверкой приезжали 22 представителя центрального офиса «МД» — по версии Алякиной, никаких нарушений выявлено не было, а когда она в том же июне решила уволиться, руководитель собрал коллектив в 50 человек и при всех поблагодарил ее. Было за что — «за 13 лет работы прибыль казанского филиала составила 461 млн рублей», рассказывала Алякина. Претензии по части выплат комиссионных агентам она объясняла так — никакой двойной оплаты нет, «имеет место деление комиссии между двумя или тремя агентами — каждый из которых выполнил свою задачу по продаже полисов».

В июне 2014-го в Казань с комплексной проверкой приезжали 22 представителя центрального офиса «МД» — по версии Алякиной, никаких нарушений выявлено не было. Фото tatbank.ru



«Фаворит» на 32%

На заседании выяснилось, потерпевшей страховой компанией иск на сумму установленного следствием ущерба в 168 млн рублей не подавался… Однако были поданы несколько исков с требованием от 10 до 285 млн рублей, всего — на 959 млн рублей! Поддерживать потерпевшего в этой части отказался даже гособвинитель.

Из оглашенных в суде показаний участников комплексной проверки следовало — в июне 2014-го в Казани вскрыли серьезные нарушения — деньги в кассу не сдаются, но по одному договору премируют нескольких агентов, причем их обязанности полностью совпадают. Вывод: работает один, получают оба. Проверяющие установили — почти все договоры с клиентами «МД» сопровождались премией «Фавориту». Причем не стандартной в 12%.

«Комиссия начислялась 32%, при этом договор автоматически становился убыточным», — рассказывал ранее на судебном допросе гендиректор и учредитель ЗАО «СК «Мегарусс-Д» Александр Цысь. С одним клиентом не может работать два агента, разделение комиссионного вознаграждения недопустимо, и эта «схема придумана для хищения», — делился он своими выводами, утверждая, что в других подразделениях его компании «никогда так не работали». Со слов владельца «МД», именно Алякина в 2012 году предложила компании работать с «Русьфинансбанком», но обязательно при посредничестве «Фаворита» с комиссией 4,3%.

Бухгалтер казанского филиала «МД» Волкова дала показания против бывшего босса. С ее слов, в филиале «велось две кассы», и деньги из второй передавались ей, а затем «либо Дарье Павловне [Алякиной], либо людям, которые приходили», суммы были разные и официально в кассу они не вносились.

Официальный собственник «Фаворита» и «Солидарности» Ксения Царевская призналась — все права передала брату Виталию Петрову: он подписывал документы, управлял, имел электронный ключ к счету. Сам же Петров в суде также назвался номинальным руководителем «Фаворита», «Солидарности» и «Века», заявив, что работы для «МД» «фактически не велись» (в деле есть показания корпоративного клиента о заключенной сделке, — прим. ред.), вознаграждения капали, а он перечислял деньги «на указываемые Алякиной счета и получал с этого 1—1,5%».

Владелец московской компании «Леон-Эль» Айнур Сабиров в суде признавался — неоднократно менял показания, поскольку «испугался следователя». От слов о том, что предоставил счет компании и электронный ключ другому лицу отказывается, «Алякину видел один раз, при подписании договора с «МД». При этом предложение поработать в сфере страхования он получил от некоего Гринберга, который свел его с двумя мужчинами, предложившими лишь подписывать документы и получать деньги.

Суд считает, что обвинение Алякиной не нашло своего подтверждения в суде. Фото Ирины Плотниковой

«Суд критически относится к показаниям свидетеля Цысь»

Также в приговор вошли выводы привлеченных защитой специалистов Затеваловой и Попова о грубых ошибках экспертов на предварительном следствии. Переходя к оценке доказательств, судья Лилия Галимова заявила: «Суд считает, что обвинение Алякиной не нашло своего подтверждения в суде». А далее прошлась по суммам, из которых складывался объем хищений. Первая — 285 млн рублей, по версии следствия, не поступивших в кассу. Судом установлено — в действительности, все страховые полисы оплачены, а «недостающие» деньги не могли быть оприходованы в кассу, они поступили безналом. Согласно приговору, об этом факте в процессе заявлял и гособвинитель, указывая на необоснованность иска в этой части.

Далее было заявлено — «суд критически относится к показаниям свидетеля Цысь» в части оплаты вознаграждений двум агентам по договору. При рассмотрении дела установлено — сам Цысь и сотрудники центрального офиса «МД» неоднократно начисляли вознаграждение второму агенту — в частности по договорам с «Русьфинансбанком» и «Фаворитом», при этом акты выполненных работ составлялись «силами московского офиса «МД», а сведений о том, что Алякина «лично имела доступ к программе и изготавливала данные акты, суду не представлено». Более того, речь идет о выплате агентских по договорам с застрахованными в Марий Эл, Чувашии и других регионах страны.

Согласно приговору, перечисление агентских на 21 млн рублей напрямую из Москвы в «Фаворит» и «Век» Алякиной вменили напрасно — по мнению суда, «свидетель Цысь необоснованно хочет возложить ответственность за свои действия и действия своих сотрудников на подсудимую», схема работала годами, но внешний и внутренний аудит СК ранее проблем не видел. Суд пришел к выводу о не правдивых показаниях свидетеля-гендиректора, «без ведома и согласия» которого было невозможно начисление комиссий агентам «Фаворит», «Солидарность», «Леон-Эль» и «Век».

Досталось и сотрудникам ГСУ МВД Татарстана: «Одни и те же действия Алякиной — вменяются как преступные, а Цысь при тех же обстоятельствах является свидетелем, что свидетельствует о предвзятом отношении органов предварительного следствия к подсудимой». Версия о том, что руководителя компании обманули, согласно приговору, опирается лишь на его слова, но «показания данного свидетеля вызывают сомнения и не могут быть положены в основу обвинительного приговора».

Вообще по логике суда следовало — если хищения имели место, то один человек в Казани провернуть их не мог, однако сговор с иными лицами полицейские следователи подсудимой не вменяли.

Согласно приговору, на выводы следствия о суммах хищения полагаться вообще нельзя. Фото Ирины Плотниковой

«Церковь не подконтрольна Алякиной»

Также, по мнению райсуда, нет доказательств версии обвинения, что четыре упоминавшиеся выше фирмы-агенты были подконтрольны обвиняемой. «Не правдивыми» сочли и показания свидетеля Петрова, который на процессе не назвал ни одной фирмы, куда он по указанию Алякиной якобы перечислял деньги и откуда получал их. За кадром остались и другие детали: «Петров показал, что получал 1—1,5% от сумм, но ни разу не пояснил, как их высчитывал, когда и как снимал со счетов, не представил никаких доказательств». Суд произвел свои расчеты и вывел — показания Петрова свидетельствуют о хищении им лично примерно 10 млн, однако органами следствия оценка этим действиям почему-то не дана. Словам Петрова о номинальном руководстве суд не поверил: в рассматриваемый период его фирмы работали и с другими страховщиками, в частности СК «Альфа Страхование», и получали комиссионные вознаграждения более 100 млн рублей.

Далее судья упомянула в приговоре загадочную распечатку телефонных разговоров между вышеназванным «номиналом» и подсудимой, но цитировать не стала, указав, что разговоры эти «не относятся к периоду преступлений». После чего прозвучала ссылка на весомый козырь защиты — вступившее в силу решение арбитража о взыскании 6 млн рублей с «МД» за услуги «Фаворита». Стало быть, услуги все же имели место.

Согласно приговору, на выводы следствия о суммах хищения полагаться вообще нельзя. Одна из 13 экспертиз не учла аж 20 млн рублей, поступивших в кассу «МД» в 2010 году. Эксперт просто не смог определить, что это за деньги — страховые премии или что-то иное, поэтому не стал их считать. Более того, в рамках исследований изучалось движение средств лишь по одному счету казанского филиала, а их было несколько! Мнение эксперта Сафиуллина, что Алякина не предоставила сведения по другим счетам, суд не убедило — на момент экспертиз обвиняемая не являлась сотрудницей СК «Мегарусс-Д», уволилась она, напомним, еще в 2014 году. Однако это не помешало провести и положить в основу обвинения данные об ущербе в 32 млн с перечислением агентских вознаграждений одной из компаний за период с 2008 по март 2016 года.

В оценочной части приговора прозвучала забавная деталь. По мнению суда, факт перечисления СК «Фаворит» 1 млн 156 тысяч рублей в церковь «не свидетельствует, что «Фаворит» и церковь подконтрольны Алякиной». И суду не представлено доказательств, что обвиняемая, например, «была учредителем или имела доступ к расчетному счету церкви», либо что «эти деньги наличными передавались ей». Примечательно, что ни следователи, ни прокуроры ранее версию «православного» обнала не озвучивали.

В итоге, в исках потерпевшей компании было отказано, за оправданной Алякиной признали право на реабилитацию, постановив снять арест с ее имущества (оцененного обвинением в 200 млн рублей, — прим. ред.) и вернуть ей 2 млн рублей залога. Представитель прокуратуры уже заявил — приговор будет оспорен.