«Всем дали квартиры, а нас бросили»: в Казани новый скандал с ветераном войны

Как 92-летняя Бибинур Лутфуллина с дочерью-инвалидом осталась по вине застройщика в ветхом доме без удобств посреди новостроек

Фото: Василя Ширшова

Казань вновь засветилась на центральном телевидении как пример вопиющего отношения к ветеранам войны. На этот раз речь о 92-летней Бибинур Лутфуллиной, проживающей с дочерью-инвалидом на Хади Атласи в аварийном доме без водоснабжения и канализации. «В мэрии Казани настоящая истерика: второй скандал федерального уровня с престарелым ветераном войны за последние полтора месяца», — пишут в татарстанских телеграм-каналах. Но, похоже, нашумевшая история с фронтовиком Юрием Величко, которому угрожали коллекторы, приучила столичные власти быстро реагировать на такие ситуации. Со вчерашнего дня порог дома пожилой женщины обивает поток чиновников и проверяющих. Подробнее — в материале «Реального времени».

«Лес валила с пленными немцами»

Найти Хади Атласи несложно — это короткая улочка не больше 300 метров спускается от Лесгафта и выходит на Вишневского. По четной стороне здесь все еще стоят потемневшие от старости деревянные дома с резными наличниками, а по нечетной — уже высятся новые многоэтажки.

У одного ветхого двухэтажного строения женщина выгуливает собаку. Это и казалась дочь 92-летней ветерана войны Бибинур Лутфуллиной — Альфинур. Нашим вопросам пенсионерка не удивилась: в ее дом идут и идут новые гости — от журналистов до чиновников всех мастей. Вчера, например, приходили из Управления жилищной политики города. Сегодня обещались силовики, так как Следком начал проверку. Все началось после сюжета на федеральном канале и публикаций в местных СМИ, где рассказали, как престарелый ветеран войны живет в ужасающих условиях в разваливающемся аварийном доме без канализации и водоснабжения.

— Всем дали квартиры, а нас бросили, — рассказывает по пути в дом Альфинур Лутфуллина. По словам женщины, несколько лет назад многие дома на их улице расселили. Инвесторы выкупали землю под новостройки. Так было и с их 12-м домом, однако собственник, ООО «Атласи», вскоре обанкротился. Местным жителям через суд пришлось возвращать свою собственность. С тех пор и живут здесь.

— Туалет во дворе. Если мама успеет доковылять до него — хорошо, а чаще нет — мне приходится подтирать за ней. Воду носим с колонки на улице, но только до сильных морозов. Когда колонка замерзает, побираемся по ближайшим магазинам, просим у всех, кому не жалко, — рассказывает Альфинур, левая рука у нее травмирована от рождения, она инвалид III группы.

С виду их дом небольшой, но в нем живут четыре семьи. Лутфуллины на втором этаже на площади в 16 кв. м. Крошечная кухня вся заставлена посудой и скромной утварью, маленькая комната служит и залом, и спальней одновременно. У окна сидит Бибинур Лутфуллина, ветеран труда и труженик тыла. Пожилая женщина понимает только по-татарски и плохо слышит после инсульта. За нее рассказывает дочь:

— Когда война началась, ей было всего 15 лет, она с пленными немцами лес валила в Муслюмовском районе для фронта. После победы в колхозе работала, телят откармливала. До меня у нее еще трое детей было — все умерли, а я четвертая инвалидом родилась. Мой отец тогда нас бросил, я его даже не знаю. Мне исполнилось 10 лет, когда мы с мамой переехали в Казань — моя учительница ее убедила, что с моей болезнью в городе мне будет лучше. Тогда мы и купили этот дом у татарского артиста Исмаила Ильясова.

«Дали бы нам вот здесь «однушку», я бы с мамой переехала»

Так Альфинур въехала сюда ребенком и успела здесь состариться, сейчас ей 62 года. Пенсии по инвалидности на жизнь не хватало, и она, как и мать, рано начала трудиться, 40 лет проработала прачкой в КБО Казанского гарнизона. Дом на момент их переезда уже не был новым — его построили в начале прошлого века. Сейчас 112-летнее деревянное строение заметно покосилось, в нем прохудилась крыша, дует из окон. Но особенно тяжело без удобств.

— Ни помыться, ни постирать. Воды сколько принесу — столько вылью, потому что готовить надо, посуду помыть надо, убраться надо. А я ведь уже немолодая, тяжело поднимать. Если надумаем помыться, таскаю воду сама или соседские мальчишки-школьники помогают. Грею и в тазу моемся по очереди — сначала ее, потом себя, — рассказывает о непростой жизни Альфинур.

Вчерашние гости — представители УЖП города, по ее словам, предложили семье переехать в муниципальное жилье на Дубравной. Но платить за обе квартиры — за свою и по соцнайму Лутфуллиным не по карману, только за газ счет приходит на 1 700 рублей. «Дали бы нам вот здесь «однушку», я бы с мамой переехала», — мечтательно кивает в сторону новостроек Альфинур.

В Следкоме РТ «Реальному времени» сообщили, что начата доследственная проверка по сообщению о неудовлетворительных жилищных условиях ветерана Великой Отечественной войны Бибинур Лутфуллиной.

— Выясняются все обстоятельства произошедшего. В рамках доследственной проверки будет дана правовая оценка действиям должностных лиц ответственных за улучшение жилищных условий ветерана. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

Мэрия Казани: тыловикам квартиры не положены

«Реальное время» обратилось с запросом в исполком Казани с просьбой прокомментировать ситуацию. В мэрии ответили, что администрация Вахитовского и Приволжского районов проверила информацию о сложных жилищных условиях пенсионерки Бибинур Лутфуллиной.

Чиновники уточнили, что в доме четыре квартиры, прописано восемь человек. Деревянное строение не является объектом охраны и не признано непригодным для постоянного проживания или аварийным. Так что «по этой причине отселение жителей из него не планируется».

— Дом принадлежит проживающим в них гражданам на праве частной собственности. В соответствии со статьей 210 Гражданского кодекса Российской Федерации ответственность за содержание своего имущества несут владельцы жилья, что подразумевает расходы на текущий и капитальный ремонт. Стоит отметить, что всего на территории Вахитовского района 2 437 частных домов. Ремонт частного жилья не может быть осуществлен за счет бюджетных средств. Жилищный вопрос владельцев частного дома может быть решен либо путем его продажи вместе с участком с последующим приобретением благоустроенного жилья, либо за счет средств инвестора при осуществлении застройки данной территории, — говорится в ответе казанского исполкома.

При этом, по словам чиновников, в районную администрацию по вопросам улучшения жилищных условий семья не обращалась. Кроме того, в мэрии уточнили, что Бибинур Лутфуллина не является ветераном-фронтовиком, а имеет льготы ветерана труда и труженика тыла.

— По действующему законодательству, улучшение жилищных условий за счет бюджетных средств предусмотрено только для фронтовиков. Однако, учитывая преклонный возраст гражданки Б.К. Лутфуллиной, в октябре 2018 года ей было предложено вместе с дочерью-инвалидом переехать в дом ветеранов (ул. Дубравная, 35) в однокомнатную меблированную квартиру, где есть все условия для комфортного проживания и медицинского наблюдения, однако они отказались, — сообщают чиновники.

От помощи соцработников, по их словам, семья тоже отказалась. Мэрия попыталась найти мужа Бибинур — Рашита Лотфулловича Лутфуллина, 1926 г.р. По словам дочери, он участник Великой Отечественной войны, однако более 50 лет супруги вместе не живут, и где он находится — неизвестно. Сотрудники УЖП помогли составить запрос в Военный комиссариат РТ, ЗАГС и отдел адресно-справочной работы Управления по вопросам миграции МВД по РТ для поиска мужчины.



