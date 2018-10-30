Неделя ареста за картонные надгробия: суд отправил за решетку активиста Дмитрия Егорова

Казанца наказали за акцию протеста — символические похороны свободной прессы 25 октября перед зданием Госсовета Татарстана

Фото: Юлия Косолапкина

Вахитовский районный суд рассмотрел административное дело, возбужденное в отношении Дмитрия Егорова. Суд признал его виновным в организации публичного мероприятия без подачи уведомления. Именно так в полиции расценили протестную акцию 25 октября, когда перед зданием Госсовета РТ появились картонные надгробия, посвященные кончине независимой прессы, отечественной космонавтики, свободных выборов и других общественных институтов. Подробности — в материале «Реального времени».

Инсталляцию приравняли к митингу

Общественного активиста Дмитрия Егорова приговорили к семи суткам административного ареста. Судья Милеуша Идрисова признала его виновным в организации и проведении публичного мероприятия без подачи уведомления в мэрию. Речь о картонных надгробиях, неожиданно появившихся в четверг утром перед зданием Госсовета РТ. Исходя из протокола полиции, конструкции мешали пешеходам и транспорту, хотя были на газоне. Надписи на них были разные: импровизированные памятники имитировали кладбище независимой прессы, отечественной космонавтики, свободных выборов и т. д. Впрочем, Егоров свою причастность к этому уличному искусству отрицает.

— Мне вменяют их установку, считают это митингом, говорят об организации незаконного публичного мероприятия. Еще вчера меня остановили на станции Зеленый Дол, повели в комнату полиции на вокзале. Подошедшие показали удостоверение сотрудников угрозыска, хотя на меня возбуждено административное дело. Какая связь? — вспоминает задержание Егоров.

После этого парня доставили в Казань в ОП «Вишневский», где он провел пять часов. Все это время ознакомиться со своим делом он не мог.

— Понятия не имею, кем установлены надгробия. Я не имею к ним никакого отношения. Да, я просто рассылал их фото, увидел в одном из телеграм-каналов. На месте не был, не видел, — уверенно говорит Егоров.

В перерыве, объявленном судьей, задержанный все отрицал



Расхождение с протоколом

Впрочем, из озвученного судьей протокола полиции следовало, что полиция установила — именно Егоров 25 октября около 7 утра подъехал к тому самому парламентскому газону, вынес надгробия из машины, установил, сфотографировал и уехал. А рядом с его квартирой в подъезде были найдены похожие коробки.

В перерыве, объявленном судьей, задержанный все отрицал:

— Это давление на гражданского активиста. Меня там не было. Коробки были, но это никак не доказывает мою вину. Не знаю, идентичны или нет тем, что там были. Они у меня сложенные, не считаю, что это подтверждает мою вину, — рассуждает Егоров.

У молодого человека собралась внушительная группа поддержки почти из десятка человек — все представители Ассоциации защиты незаконно осужденных граждан. «Мнение большинства: сотрудники полиции знали об акции, но пропустили, поэтому такая реакция. Ее должны были провести гражданские активисты», — комментирует один из представителей ассоциации Евгений Хабибуллин.

В первой части судебного заседания выяснилось, что не все материалы полиции подшиты и оформлены, как нужно. За время перерыва все недостающие документы были представлены. Знакомиться с обстоятельствами административного дела Егорову и его защитнице Эльзе Нисанбековой пришлось во время процесса. На нем показали и предоставленные полицией видео с камер наблюдения, на которых сложно было различить фигуру человека и что он делает. Любые попытки со стороны суда указать, что отдаленная человеческая фигура и есть Егоров, встречали с его стороны отпор.

Знакомиться с обстоятельствами административного дела Егорову и его защитнице Эльзе Нисанбековой пришлось во время процесса. Фото svoboda.org



Крашеные коробки

На процесс пригласили двух свидетелей — соседей Егорова. Пожилая женщина Дудченкова пришла без паспорта, из-за чего ее не смогли допросить. «Меня прям так взяли, какой паспорт?» — удивилась она. Другой свидетель, Наиль Хуснутдинов, пришедший с документом, смог подтвердить свои объяснения, которые у него уже взяла полиция. Из зачитанного судьей документа выходило, что Хуснутдинов видел, что около квартиры Егорова разложены картонные коробки, которые тот иногда красил, «возился с ними, они напоминали надгробия, на них были какие-то надписи». По его словам, они вроде как лежали до 22 октября.

Егоров это подтвердил, хотя изначально отрицал любую причастность к бумажным надгробиям.

— Да, раскрашенные коробки лежали у меня, точно не могу сказать, до какого времени. Но это не мои, была договоренность, что они будут у меня, — путано заметил активист.

На резонный вопрос, чьи коробки, неожиданно нашлась с ответом его защитница:

— Я занимаюсь гражданским активизмом, и сегодня, в день памяти жертв политических репрессий, мы хотели их использовать, но не смогли. 25 октября устанавливала их не я, — заверила суд Нисанбекова.

На процесс пригласили двух свидетелей — соседей Егорова



Суд вынес решение — признать Егорова виновным в нарушении установленного порядка проведения массовых мероприятий и отправить на семь суток под административный арест.

— Мы будем обжаловать решение, не считаем протокол полиции законным. Еще до начала суда было ожидаемо, что будет арест, другого решения не ждали… Свидетель врет, что видел коробки с надписями, если, конечно, их полиция не принесла, — торопливо пояснила Нисанбекова после суда.

Егоров тоже затруднился рассказать про происхождение и исчезновение коробок, объясняя, что получил их только на хранение, но за сохранностью не следил.

К слову, за нарушение установленного порядка организации собраний и митингов (по ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ) для частного лица предусмотрено наказание от штрафа в 20 тыс. рублей до 10 суток административного ареста.

