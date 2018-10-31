«Много с ним натерпелись в Саранске»: Равиля Зиганшина попросили уйти из Мордовии

Власти Мордовской республики припомнили татарстанскому девелоперу срыв сроков и могут забрать у него незавершенные объекты на 1 млрд рублей

Главного татарстанского строителя Равиля Зиганшина, построившего футбольный стадион «Мордовия Арена», аккуратно выставляют из Саранска из-за проекта стоимостью почти на 2,5 млрд рублей. За полгода до сдачи стадиона его генеральный подрядчик «Татдорстрой», взявшийся одновременно «тянуть» и грандиозный гостиничный проект «Тавла» в рамках подготовки к проведению ЧМ по футболу — 2018, катастрофически отставал от графика и вынужден был передать половину закрепленных за ним объектов сменщику, приглашенному правительством Мордовии. Парадокс конфликта в том, что ПСО «Казань» само инвестировало и строило «Тавлу» в расчете на продажу жилья после мундиаля, но, похоже, как выяснило «Реальное время», с разрывом отношений с местными властями Равиль Зиганшин теряет 1 млрд рублей собственных вложений.

«Татдорстрой» «ушли» с «Тавлы»?

Непростое наследие «большого футбола», построенное структурами татарстанского олигарха Равиля Зиганшина к мундиалю в братском Саранске, не дает покоя местным властям. На этой неделе, как стало известно «Реальному времени», правительство Мордовии окончательно определилось с условиями выхода казанской компании «Татдорстрой» (связано с ПСО «Казань») из грандиозного инвестиционного проекта «Тавла» (реализовывалось в рамках чемпионата мира по футболу — 2018).

— Формально инвестиционное соглашение с «Татдорстроем» о его соучастии в ГЖК «Тавла» стоимостью 4,5 млрд рублей расторгаться не будет, но готовимся предъявить требования о возмещении убытков из-за срыва обязательств по застройке этого проекта, — сообщили корреспонденту «Реального времени» в правительстве Мордовии. — Правда, судебный иск к «Татдорстрою» подан не самим правительством Мордовии.

В качестве истца выступила уполномоченная властями госкомпания «Строительная компания «Тавла». Через нее власти осуществляли контроль и государственную поддержку по субсидированию частных застройщиков ЖК «Тавла». Но какую сумму намерены «выкатить» мордовские власти «Татдорстрою» не называется. В картотеке арбитражного суда РТ пока фигурирует иск СК «Тавла» к «Татдорстрою» с претензиями всего на 52 млн рублей. «Это предварительная цифра, которая не включает все понесенные затраты из-за недостройки гостиничных комплексов к мундиалю. Точная сумма материальных претензий к возмещению будет оглашена на судебном заседании 8 ноября», — заявили «Реальному времени» в Министерстве целевых программ Мордовии (они отвечали за взаимодействие с частными инвесторами «Тавлы»).

ПСО «Казань» к моменту публикации не успело подготовить комментарий. Редакция готова предоставить возможность высказаться Равилю Зиганшину.

Правительство Мордовии окончательно определилось с условиями выхода казанской компании «Татдорстрой» из грандиозного инвестиционного проекта «Тавла». Фото sk-tatdorstroi.ru



Как ПСО «Казань» ухватилось за главные денежные проекты ЧМ-2018 в Саранске

Так за что конкретно придется расплачиваться татарстанскому подрядчику футбольных стадионов перед Саранском? В чем «провинился» главный татарстанский строитель? В этой ситуации, девелопер, скорее, сам «погорел» на роковой «Тавле», потеряв в Саранске свыше 1 млрд рублей собственных инвестиций.

Являясь генеральным подрядчиком строительства футбольного стадиона «Мордовия Арена» на 30 000 зрительских мест (на время проведения чемпионата мира было 44 149 мест) стоимостью 16,5 млрд рублей, глава ПСО «Казань» одновременно бросился застраивать в Саранске гостинично-жилой комплекс «Тавла» общей площадью около 100 тысяч кв. м. Но самое интересное в том, что «Тавла» строилась не на федеральные деньги, как спортивные сооружения чемпионата, а возводилась на частные инвестиции застройщиков, но при государственной поддержке региона. Как следует из приложения к республиканской целевой программе «Подготовка к проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу — 2018», ГЖК «Тавла» является основным титульным проектом Саранска по обновлению гостиничной инфраструктуры. Ради осуществления проекта власти отбирали частных соинвесторов. В начале 2015 года правительством была определена госкомпания СК «Тавла», которая выбрала к себе в партнеры генподрядчика футбольного стадиона «Татдорстрой» Равиля Зиганшина и пензенскую компанию «Термодом» Рафика Ибрагимова. По словам источника в правительстве Мордовии, с казанской компанией было заключено инвестиционное соглашение на возведение четырех из восьми высотных жилых домов, из которых два строились под гостиницы уровня «три» и «четыре звезды» для приема гостей чемпионата мира по футболу. А остальные два высотных дома переменной этажности от 14 до 16 этажей строились под продажу элитного жилья. Согласно инвестсоглашению, структуры Зиганшина должны были инвестировать свыше 2 млрд рублей, из которых половина — свыше 1 млрд рублей — сразу же поступила на стройку.

Пензенские застройщики заявились лишь на два объекта — одну гостиницу и один жилой дом с общим объемом инвестиций 1,2—1,3 млрд рублей. Судя по всему, остальные два объекта взялась самостоятельно тянуть саранская госкомпания СК «Тавла». Как следует из приложения к республиканской целевой программе, масштабную программу застройки гостинично-жилого комплекса «Тавла», находящегося в непосредственной близости от футбольного стадиона «Мордовия Арена» и имеющего прямой выход на набережную реки Тавла, утвердили 3 года назад. Как утверждают в министерстве целевых программ Мордовии, этот проект оказался беспрецедентным не только в масштабах республики, но и России. Его общая стоимость составила 4,56 млрд рублей. Для сравнения: общая стоимость подготовки региона к ЧМ по футболу составила 18,2 млрд рублей. Из них республика выделила 7,01 млрд рублей, федеральный бюджет — 3,578 млрд рублей и частные инвестиции составили 7,54 млрд рублей. Большая их часть и была направлена на гостиницы, которые превратили в обычное коммерческое жилье.

Являясь генеральным подрядчиком строительства футбольного стадиона «Мордовия Арена», глава ПСО «Казань» одновременно бросился застраивать в Саранске гостинично-жилой комплекс «Тавла». Фото mordovmedia.ru

Это по-татарски: вытащить 1 млрд рублей и забыть про них на 2 года

Архитектурный ансамбль «Тавлы» в тихом уединенном местечке города должен был стать «премиальным бонусом» для Равиля Зиганшина в Мордовии. Как пояснили в Министерстве целевых программ РМ, из бюджета республики производилось возмещение затрат инвесторов на проектно-изыскательские работы, на прокладку инженерных коммуникаций, на уплату процентов по кредитам, на технологическое присоединение к сетям, на аренду земельного участка и даже на благоустройство и освещение жилой застройки.

В общей сложности, бюджет направил на эти цели 1 млрд рублей. Равиль Зиганшин мог бы сейчас снимать сливки от продажи апартаментов в Саранске, но по ходу реализации проекта глава ПСО «Казань» потерял два объекта, а оставшиеся два долгостроя не может ввести в эксплуатацию. Хотя по условиям инвестсоглашения «Татдорстрой» должен был сдать их в декабре 2017 года, за полгода до старта футбольных игр.

Соломоново решение

«Татдорстрой», по словам источников, сильно отставал от графика строительно-монтажных работ на «Тавле», и губернаторский проект пришлось отложить из-за президентского стадиона. На кону — ЧМ-2018.

Оказавшись в острейшем цейтноте, губернатор Мордовии Волков распорядился передать две незавершенные гостиницы для достройки «Термодому». Как сообщили в руководстве этой фирмы, глава республики Волков и премьер-министр Сушков обратились к ним с предложением достроить «две гостиницы – 14-, 16-этажные за ПСО «Казань». «Мы зашли на стадии, когда монолитные работы были закончены, — рассказали технические специалисты компании. — Но без конфронтаций не обошлось. Нам с задержкой по договору передали эти объекты. Причем такие важные задержки: теплые летние месяцы «ушли», и в результате мы вынуждены были принимать довольно-таки дорогостоящие решения и достраивать в зимнее время. Сдать в декабре мы не смогли и вынуждены были перенести на апрель — май. Но так как мы взяли на себя обязательства, мы достроили эти гостиницы. На объектах ПСО «Казань» было много замечаний по качеству монолита. Тем не менее мы взяли на себя и эти издержки, определили их в дополнительных работах для руководства Республики Мордовии, но пока что за это деньги мы не получили». По словам руководителей проекта, этими гостиницами пользовались в течение всего чемпионата мира по футболу: в них проживали силовики, телевидение. По окончании чемпионата «Термодом» открыл продажу в них жилья.

«Татдорстрой» сильно отставал от графика строительно-монтажных работ на «Тавле». Фото e-mordovia.ru

«Представьте, если бы «Термодом» не взялся за достройку гостиниц ПСО «Казань», — рассуждает руководитель проекта. — Саранск просто ушел бы в красную зону, и, возможно, игры чемпионата вынуждены были бы переносить в другое место. Это все равно, если бы ПСО «Казань» не достроило бы стадион. Это очень критично. Поэтому мы взялись. Они сконцентрировали свои силы на стадионе, мы помогли им достроить гостиницы», — объясняет непростую ситуацию пензенский застройщик-инвестор. «Знаете, мы восхищались вашей организацией, которая оказалась способной вмиг вытащить 1 млрд рублей живыми деньгами и забыть про него на 2 года», — сказал собеседник.

Памятник человеческой глупости и жадности

Впрочем, «Татдорстрой» сохранил за собой два высотных жилых дома на набережной, но не может запустить их в коммерческий оборот. Они висят на балансе «мертвым грузом» и значатся как объекты незавершенного строительства. Один дом, действительно, остается недостроенным, а другой не может получить разрешение на ввод в эксплуатацию из-за несоответствия строительно-монтажных работ, выполненных на здании, утвержденной проектной документацией. Управление государственного строительного надзора Минстроя Республики Мордовия вынесло предписание застройщику о необходимости согласования изменений с проектной организацией. Это предписание касается жилого дома №1, корпус А. За неисполнение предписания Управление государственного строительного надзора Минстроя Республики Мордовия регулярно направляет иски в суд и добивается наложения административных штрафов.

Как говорится в последнем решении суда, у казанского застройщика «отсутствует исполнительная документация (акты освидетельствования скрытых работ, паспорта, сертификаты, подтверждающие качество применяемых материалов) по устройству облицовки здания плитами с применением вентилируемой фасадной системы и по устройству витражей». Заместитель министра строительства, транспорта и дорожного хозяйства РМ Александр Долбунов разъяснил «Реальному времени» суть претензий надзора: «Насколько я помню, по крепежу навесных панелей дома использовалась не та конструкция, по ходу строительства менялось проектное решение, а согласование не предоставили. Может быть утеплитель горючий использовали, бог его знает? Они должны были предоставить необходимые документы, которые они не предоставили».

«Татдорстрой» сохранил за собой два высотных жилых дома на набережной, но не может запустить их в коммерческий оборот. Один дом остается недостроенным, а другой не может получить разрешение на ввод в эксплуатацию из-за несоответствия СМР проектной документации. Фото sk-tatdorstroi.ru

По его словам, пока застройщик не выполнит все пункты предписания стройнадзора, он не сможет получить разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. «Знаете, по сравнению с теми деньгами, на которые построил Зиганшин эти здания, для него наши требования значат копейки. А пока будет стоять этот памятник», — дипломатично оставил он незаконченной свою мысль. — Зиганшин, он вообще молодец. Много с ним натерпелись в Саранске», — тяжело вздохнули в Минстрое республики.

Как стало известно «Реальному времени», власти Мордовии рассчитывают на естественное расторжение инвестиционного соглашения с «Татдорстроем». С 18 октября генеральный подрядчик футбольного стадиона попал в процедуру банкротства, а значит, он освободит власти республики от выполнения обязательств по возможности реализации жилья казанским застройщиком. В республике ждут, когда можно будет пустить незавершенные активы Зиганшина с молотка.