Антимонопольщики изучат ситуацию с ростом цен на сахар на 50%

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) в течение 10 дней изучит ситуацию с ростом цен на сахар в РФ.

«Мы сейчас как раз разбираемся с этой темой. Вы должны понимать, что сахар — биржевой товар, он котируется на бирже и международных биржах, и мы в этом смысле зависим от конъюнктуры. Если возникает дефицит, цены могут на бирже расти. Они периодически по синусоиде то растут, то падают. Но когда они падают, этого никто не замечает, а когда они повышаются, все, естественно, беспокоятся», — заявил глава ведомства Игорь Артемьев, его слова приводит «РИА Новости».

Напомним, по данным Министерства сельского хозяйства России, за год оптовые цены на сахар-песок выросли на 50%. На 19 октября стоимость продукта в ЮФО достигла 35,97 рубля за 1 кг.