Не хлебом единым: следом за мукой в Татарстане дорожает курятина

Эксперты прогнозируют, что на очереди рост цен на свинину и говядину

Аналитическая служба «Реального времени» зафиксировала рост цен на куриное мясо только за октябрь на 6,8%, а с лета оно подорожало на 23%. Тенденция общая для всей России, а не только для Татарстана. Причины — производство продукции стало более затратным сразу по ряду пунктов, угроза птичьего гриппа и предстоящие праздники. Вместе с тем опрошенные эксперты предрекают рост цен и на другие виды мяса. О том, что еще подорожает в ближайшее время, — в материале «Реального времени».

И кура туда же

Следом за ростом розничных цен на хлеб совсем не медленно, но верно повышаются цены на куриное мясо. Аналитическая служба «Реального времени» зафиксировала в Татарстане рост средней стоимости 1 кг куриной тушки с начала октября на 6,8% — со 114,67 рубля до 122,5. С июня рост составил 23%, а еще 1 июля килограмм курицы можно было купить за 99 рублей. Вместе с мясом птицы поднялись цены и на куриные яйца — с начала месяца их стоимость в республике выросла на 13,7%.

В Федеральном научном центре пищевых систем им. В.М. Горбатова со ссылкой на оперативные данные Росстата РФ отмечают, что по России в сентябре 2018 года цены на птицу сельскохозяйственную живую по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 13,1%. По отношению к августу 2018-го в сентябре рост составил всего 0,8%, а к январю 2018 года — 14,1%. С повышением стоимости живой птицы, соответственно, выросла и цена на ее мясо.

— Как показывает сложившаяся ценовая ситуация, в ближайшее время продолжится рост цен на птицу в живой массе и в оптовой торговле на мясо птицы в диапазоне 8—10%. Ожидаем, что многие производители мяса птицы будут проводить свои промоакции в сетевых магазинах по розничной цене в среднем 105—110 рублей за килограмм, — комментирует «Реальному времени» пресс-секретарь ВНИИМП им. В.М. Горбатова Дмитрий Гордеев.

Камияр Байтемиров в качестве причин роста цен называет увеличение затрат на производство куриного мяса. Фото Романа Хасаева



Корм и затраты дорожают, праздники наступают

О повышении цен по всей России ранее предупреждали отраслевые эксперты. Например, еще в августе 2018 года опрошенные «Российской газетой» специалисты говорили, что мясо кур и индейки вырастет в цене из-за снижения объемов производства крупных предприятий вследствие жаркого лета и роста стоимости кормов. Птиц кормят соевым шротом, а сои в России выращивают недостаточно, поэтому корм приходится закупать у зарубежных стран за валюту.

Глава Ассоциации фермеров РТ Камияр Байтемиров в качестве причин роста цен называет увеличение затрат на производство куриного мяса.

— Энергоносители относительно прошлого года выросли, это за собой потянуло рост цен. И вторая причина — конечно, корма, потому что цены на зерно опять же относительно прошлого года существенно выросли, — говорит собеседник издания.

Он уточняет, что соевый шрот для корма птиц закупают преимущественно большие предприятия, а хозяйства поменьше используют кормовые добавки к зерну, но и рост цен на закупку кормов в других странах внес свой вклад в растущую стоимость. А вот прямой связи с жарким летом эксперт не видит, отмечая, что птицы содержатся в помещениях со специальным микроклиматом.

— Ни одно хозяйство по выращиванию бройлеров — птицы на мясо, не уменьшило поголовье в этих помещениях. Единственное, некоторые уменьшили в связи с тем, что в одно время, весной и летом, пошло большое снижение цены на мясо птицы. А сейчас, видимо, эти сельхозпроизводители наращивают те потери, которые были в течение первого и части второго полугодия, — говорит Камияр Байтемиров.

О повышении цен по всей России ранее предупреждали отраслевые эксперты. Фото selo-exp.com



В Федеральном научном центре пищевых систем им. В.М. Горбатова называют схожие причины роста цен на мясо кур:

повышение стоимости импортных вакцин и кормовых добавок (они за последнее время из-за нестабильности курса рублях подорожали в среднем на 50%);

повышение стоимости соевого шрота на 15% (он для птицы является основным источником белка в комбикормах);

удорожание производственных издержек (электроэнергия, утилизация, внедрение системы прослеживаемости и т. д.);

преддверие предстоящих праздников (День народного единства и новогодние каникулы), как обычно, провоцирует рост цен на мясо птицы.

Говорить о том, что существенную роль в ценообразовании сыграло жаркое лето, в центре не спешат.

«Поголовье птиц у ряда крупнейших предприятий-производителей мяса птицы в разных областях нашей страны — Ростовской области, Приморском крае, Саратовской, Пензенской, Курской областях — потеряно из-за распространения птичьего гриппа; в результате в ряде регионов внезапно возник дефицит мяса птицы, и цены на этот продукт подросли», — комментирует Дмитрий Гордеев.

Повышения розничных цен на другие виды мяса аналитики «Реального времени» не обнаружили. Фото Максима Платонова

Курс на рост

Повышения розничных цен на другие виды мяса аналитики «Реального времени» не обнаружили, хотя на рынке и звучали опасения по поводу последствий выявления вспышек АЧС, которыми могли воспользоваться производители свинины, желающие поднять на нее цену.

Вместе с тем глава Ассоциации фермеров РТ прогнозирует и в этом направлении рост стоимости от 5%.

— Если взять говядину, свинину, пока цены стабильны, но, я думаю, они все-таки на несколько процентов, около 5—7%, подрастут. Сельхозпроизводители вынуждены это делать, потому что есть такое понятие — инфляция. И она, к сожалению, съедает часть прибыли. Ну и за счет естественных монополий, которые увеличивают цены на горюче-смазочные материалы, на газ, на электроэнергию, а это составляющая производства той или иной сельскохозяйственной продукции, — констатирует Байтемиров.

Напомним, что ранее производители уже «порадовали» потребителей ростом на 16% с середины октября розничных цен на социальные виды хлеба в Татарстане. Как писало «Реальное время», производители пытались таким способом добиться выделения дотаций, но убедить Минсельхозпрод РТ им не удалось.



До этого производители мучных изделий отмечали подорожание зерна и, как следствие, муки, но заявляли, что будут стараться сдерживать рост розничных цен. Вместе с тем Министерство сельского хозяйства России зафиксировало за год рост оптовых цен на сахар-песок. Ситуацию взялась изучать антимонопольная служба.

Минприроды предложило увеличить экологический сбор для алюминиевой тары с 2 423 рублей до 20 000 рублей за тонну, а для упаковки из полимера — с 3 844 рублей до 10 432 рублей за тонну. Фото Олега Тихонова

О росте цен предупредили и производители совсем не социального, но все-таки востребованного в стране товара — пивных напитков. Союз пивоваров отправил на имя премьер-министра РФ Дмитрия Медведева письмо, в котором указано, что если правительство повысит с 2019 года экологический сбор на группу товаров и упаковок, цены могут вырасти минимум на 1%. Напомним, что Минприроды предложило увеличить экологический сбор для алюминиевой тары с 2 423 рублей до 20 000 рублей за тонну, а для упаковки из полимера — с 3 844 рублей до 10 432 рублей за тонну. Крупные производители напитков, в том числе и безалкогольных, эту затею, мягко говоря, не оценили. Они предложили ничего не менять в 2019 году и повышать сборы постепенно в течение 3 лет.

Ростом цен на продовольствие дело не ограничивается. Не стоит забывать, что нефтяные компании попросили правительство поднять цены на бензин на 4—5 рублей за литр, в сфере ЖКХ в 2019 году поднимут стоимость услуг аж два раза, а в целом по стране обещают повышение цен на почти все товары и услуги из-за того, что с 1 января налог на добавленную стоимость вырастет с 18 до 20%.

