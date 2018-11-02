Песков не подтвердил сомнения Путина насчет строительства первого участка ВСМ Москва — Казань

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не подтвердил достоверность информации, что Владимир Путин поставил под сомнение целесообразность строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва — Казань.

Речь идет об участке от Москвы до Нижнего Новгорода.



«Вам нужно спрашивать это у газеты, которая опубликовала эти данные», — приводит ТАСС слова Пескова.

Ранее СМИ сообщили, что президент якобы высказал сомнения на одном из совещаний 11 октября. Утверждалось, что Путин распорядился еще раз обсудить проект ВСМ. При этом условием выделения денег из федерального бюджета на ВСМ будет «плановая операционная безубыточность» проекта.

Напомним, стоимость ВСМ до Нижнего Новгорода оценивается в 621 млрд рублей.