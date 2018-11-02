«Кэшбери», что, золотой прииск открыли, месторождение нефти или газа? Ничего этого нет!»

Пока основатель сервиса (в него вовлечены десятки тысяч людей) из Лондона обещает начать выплаты вкладчикам, казанские юристы принимают заказы от клиентов «пирамиды»

Фото: Кэшбери / VK

Накануне основатель инвестиционного сервиса «Кэшбери» Артур Варданян объявил о его закрытии, объяснив решение происками конкурентов. Вместе с тем компания с октября находится в центре внимания Центробанка, который даже нашел в ней признаки финансовой пирамиды с возможным ущербом клиентам до 3 млрд рублей. Опрошенные «Реальным временем» эксперты, в очередной раз слушая про то, как люди пытаются поймать легкие деньги, вспоминают песню про дурака из фильма «Приключения Буратино» и констатируют, что пострадавшим инвесторам не стоит доверять обещаниям активизировавшихся юристов помочь вывести деньги, и ждут открытия уголовного дела. Подробности — в нашем материале.

Незабываемый Мавроди

1 ноября клиенты «Кэшбери», которая сводит инвесторов с клиентами, желающими занять деньги, ждали обновления платформы, но получили объявление ее владельца Артура Варданяна о прекращении работы компании. Предприниматель записал видео, в котором заявил, что деятельность в прежнем формате невозможна из-за «объявленной охоты с целью убрать компанию с рынка».

Варданян пообещал, что рассчитается со всеми клиентами уже 2 ноября, однако отметил, что у группы компаний на текущей момент есть на это средства «не в полном объеме». Выплачивать долги обещают первого числа каждого месяца на карты двух банков. При этом запросить можно будет лишь по 2% или 5% от суммы долга либо 25% в криптовалюте.

Сам бизнесмен называет модель своей компании успешной, а в неудаче винит врагов, «которые нанесли удар в самое неподходящее время»:

— Бизнес «Кэшбери» проработал стабильно без малого два года, пока не вмешались те, кому это не понравилось. Нас буквально обанкротили, используя несовершенство нашей юридической модели, — говорил Варданян. По его словам, свои активы они не сумели защитить из-за быстрого развития.

Впрочем, долго горевать он не собирается и уже анонсирует создание новой компании через 100 дней. По его словам, она будет действовать в нескольких десятках стран мира, а клиенты «Кэшбери» автоматически будут переведены на новую платформу. В 2019 году на нее планируется привлечь до 30 млн человек. За новым проектом создателя платформы обещал наблюдать ЦБ.

Финансовый пузырь в 3 млрд рублей

Заявлению Варданяна предшествовало внимание к организации Центробанка. 26 сентября регулятор объявил, что выявил большую финансовую пирамиду, информацию о которой передал в Генеральную прокуратуру и МВД — в последнем случае была возбуждена проверка, которая может обернуться уголовным делом. Регулятор не нашел в «Кэшбери» признаков реальной экономической деятельности, но обнаружил явные признаки классической финансовой пирамиды. На самом сайте организации обещают инвесторам для займов физлицам доходность до 600% годовых, а для займов предприятиям — до 228,5%.

Следом за заявлением Центробанка «Кэшбери» стал задерживать выплаты, а 11 октября и вовсе прекратил на время работу. При этом в соцсетях гуляют скриншоты обращений клиентов к техподдержку, где обещают, что в ноябре будет запущена своя платежная система для вывода внутренних средств.

За несколько дней до заявления ЦБ в районный суд Ростова-на-Дону уже был подан иск о блокировке сайтов компании. Впрочем, активную рекламу «Кэшбери» на различных носителях это не остановило. В конце октября регулятор также направил информацию о рекламе в ФАС.

Вместе с тем 9 октября власти Великобритании направили в адрес Cashbery Limited, входящей в группу «Кэшбери», уведомление, согласно которому через два месяца с этой даты компанию удалят из реестра и ликвидируют. Кстати, сам Артур Варданян является резидентом Великобритании.

Пока сумма ущерба от действий компании точно не подсчитана, но в ЦБ предполагают, что она может достигнуть 3 млрд рублей.

Сейчас и по московскому, и по казанскому номеру звучит автоответчик, предлагающий по всем интересующим вопросам писать в техподдержку. Официальных данных по тому, сколько офисов компании было в Казани и других татарстанских городах, нет. Соцсети пестрят лишь многочисленными группами. В одной из них, посвященной деятельности «Кэшбери» в Набережных Челнах, на вопросы «Реального времени» администратор ответил сухим «не знаю». Администратор группы в Нижнекамске оставил сообщение не прочитанным, а еще один инвестор, Рубен Гончаров, указавший в другой группе, что он руководитель, только подтвердил, что офисы компании в Казани есть, но где они находятся и какова их судьба, не пояснил.

«Там людей сажают, а у нас дают трибуну на телевизоре»

Директор Банковского института НИУ ВШЭ Василий Солодков, говоря о «Кэшбери», вспоминает песню кота и лисы из «Буратино» с их «покуда есть на свете дураки».

— Как только кто-то обещает вам доходность, которая значительно выше, чем по рынку – а там обещали вплоть до 600% годовых, соответственно, понятно, что нигде, кроме как в финансовой пирамиде это получить не возможно. Поэтому те, кто в это дело играл, совершенно спокойно могут сейчас лишиться своих средств, поскольку это не банк, здесь средства не страхуются, — комментирует собеседник издания.

Он отмечает, что хотя регулятор и принял меры, но, очевидно, этим стоило заняться раньше. Для борьбы же с финансовыми пирамидами эксперт предлагает даже не усилить контроль ЦБ, а вплотную заняться просвещением населения.

— Контроль-контролем, но если человек решил свои деньги непонятно куда вложить, он их вложит. И никакой контроль здесь вам не поможет. С моей точки зрения основное – это финансовое просвещение, которое должно начинаться в школах. Там нужно изучать не религии, а то, с чем реально дети могут столкнуться, угрозы, которые могут быть, когда вырастут. И чтобы они доносили это до своих родителей, — считает Василий Солодков.

Согласен по поводу необходимости повышения финансовой грамотности среди населения и экономист Никита Кричевский. Он отмечает, что у «Кэшбери», безусловно, есть признаки финансовой пирамиды.

— Они что, золотой прииск открыли, месторождение нефти или газа? Может быть, крупнейший алмаз добыли и распиливают по частям? Ничего этого нет. Ну не может быть при средней ставке по рынке в пределах 10%, чтобы в месяц платили 20-30%, не важно сколько процентов. Такие вещи есть везде – и в Америке, и в Европе. Просто там людей сажают, а у нас дают трибуну на телевизоре, — говорит собеседник издания.

Впереди – уголовка или банкротство?

Начальник юридического отдела «Татюринформ» Павел Тубальцев видит в дальнейшем два исхода событий с «Кэшбери».

— Скорее всего в конечном итоге будет уголовное дело, если не соберут денег, чтобы отдать их. А я думаю не соберут. В конечном итоге в рамках вероятного уголовного дела и будут предъявляться гражданские иски, — прогнозирует юрист.

Вторым вариантом развития истории он называет банкротство компании, в рамках которого пострадавшие клиенты смогут встать в реестр кредиторов. Но здесь так называемым инвесторам придется доказать факт перечисления средств в «Кэшбери» или хотя бы что средства принимались от имени этого юридического лица или под его эгидой. Доказательная база важна, поскольку инвесторы направляют свои средства не на расчетный счет ООО «Кэшбери», а неким физическим лицам, поэтому юридически клиенты не имеют подтверждения, что они отдавали деньги на инвестирование компании.

— Если даже выяснится, что они не проводили эти деньги через юридическое лицо, главное доказать, что «Кэшбери» или его работники, поверенные, их приняли, — говорит Павель Тубальцев.

На фоне новостей о закрытии так называемой ЦБ финансовой пирамиды, в рост пошла реклама и предложения юридических услуг. При этом еще на стадии заморозки компании ее клиентам начали предлагать юридическую помощь для вывода средств с платформы. По одному из созданных для этого аккаунтов в «Инстаграме» «Реальному времени» сообщили, что только 1 ноября к ним обратились более 20 человек, вложивших от 30 до 500 тысяч рублей, а 7 из них уже оплатили юридические услуги. Павел Тубальцев говорит, что на деле быстро «вытащить» деньги инвесторов совсем не так просто, как то обещают.

— Я думаю, это популизм. Говорить о том, что можно вернуть деньги каким-то понятным способом сейчас нельзя, потому что уже начался вал и, соответственно, денег на всех не хватит – это однозначно. Даже если собственники этой компании будут максимально повернуты в сторону своих вкладчиков. Думаю, проблемы будут. Юристы могут только гарантировать, что выполнят всю юридическую работу, которая направлена на получение соответствующих документов на выплаты. Если бы, условно говоря, мы взялись за эту работу, то могли бы гарантировать только то, что отсудим эти деньги и наши клиенты получат юридическое право требовать их с кого-то. Но гарантировать реальное получение средств – на мой взгляд, популистское заявление, — полагает юрист.

Поступали ли в УМВД по РТ заявления от пострадавших клиентов «Кэшбери», на момент публикации пресс-служба ответ не прислала.