С комсомольским задором: Казгордума на 166 млн увеличила расходы на чиновников и подняла земельный налог

Еще депутаты поздравили со 100-летием ВЛКСМ и озаботились спортом для инвалидов

Сегодня в Ратуше состоялась 29-я сессия Казанской городской думы. Начали за здравие — с поздравлений со 100-летием ВЛКСМ, а закончили за упокой: одним депутатом стало меньше — с бесславно закончившего карьеру народного избранника Надира Хайруллина сняли полномочия. Главной темой стал спорт для инвалидов — имеет ли смысл об этом говорить, если еще ничего не сделали, переживала главная по спортсменам Светлана Вострикова. Бюджет Казани увеличили на 339 млн рублей, и половина этой суммы пойдет не на развитие спорта инвалидов, а на премии чиновникам. Утвердили круговорот налоговых льгот — одним отменят, другим повысят. Подробности в материале «Реального времени».

«Перечислять то, что дал нам комсомол, не хватит никакого времени»

Начали сессию Казгордумы с поздравления со 100-летием ВЛКСМ, которое отмечается как раз сегодня. Самым почетным комсомольцем Казани оказался экс-мэр Камиль Исхаков. Ведущий торжественной церемонии так долго перечислял все его регалии, что Исхаков то ли от смущения, то ли от желания поскорее отдать дань благодарности ВЛКСМ пошутил: «Закончили, да, перечислять?»

Встав за трибуну, он разразился пламенной тирадой о том, что его жизнь без комсомола была бы не жизнь.

— Комсомол научил нас всему. Перечислять то, что дал нам комсомол, не хватит никакого времени и все заседание гордумы будет этому посвящено. И город не был бы таким, каким он стал сегодня, если бы я не получил закалку в комсомольские годы. Я преклоняюсь перед комсомолом, считаю, что общество поступило неправильно, отказавшись от него и ничего не дав взамен, — сказал Камиль Исхаков.

После такой речи у комсомольцев должны были навернуться слезы от воспоминаний, но комсомольцев в зале было мало. Кроме Исхакова — Рафис Бурганов, Гузалия Минкина и Алексей Созинов. В память о молодости они получили благодарности.

Тех, кто в силу возраста не успел поносить значок ВЛКСМ, приобщили к движению гимном. Под «Не расстанусь с комсомолом, буду вечно молодым» зал встал, аплодируя заслуженным казанским комсомольцам.

«Ничего не сделали, но руку уже поднимаем»

После торжественной прелюдии приступили к обсуждению главной темы — спорта для инвалидов. Ее на сессии Казгордумы поднимают впервые и докладчик — председатель комитета по физкультуре и спорту Светлана Вострикова — волновалась: правильно ли вообще было начинать разговор об этом?

«Ничего не сделали, но руку уже поднимаем. Не рано ли?» — советовалась она в лифте ратуши с депутатом Госсовета и председателем татарстанского отделения Всероссийского общества инвалидов Рифатом Ганибаевым.

«Правильную тему поднимаете, давно надо было», — поддержал ее Ганибаев.

Ключевым в этом диалоге, свидетелем которого стал корреспондент «Реального времени», конечно же, было «ничего не сделали». Как выяснилось из доклада Востриковой, только 11% казанцев с ограниченными возможностями (в основном это дети 6—18 лет) занимаются физкультурой и спортом. Несмотря на созданную во многих объектах доступную среду, путь до к этим объектам до сих пор не под силу колясочникам.

— На невозможность добраться ссылаются многие. «Забота» силами двух машин организует перевозку, но этого недостаточно, — рассказала президент региональной общественной организации родителей детей-инвалидов «Забота» Надежда Титова.

Как отметила Вострикова, несмотря на то, что количество клубов и спортивных объектов выросло, процент занимающихся там остается низким. Председатель спорткомитета согласилась, что нужно социальное такси, чтобы доставлять спортсменов к месту проведения занятий, но считает, что основная причина не в транспортной недоступности, а в законе о неразглашении персональных данных. Мол, большинство детей-инвалидов и взрослых не знают об адаптивных спортивных секциях, тренерам в школах и поликлиниках информацию об особенностях здоровья учащихся и пациентов не предоставляют, в результате те не могут набрать группы.

— Основная проблема — обеспечение количественного состава групп в спортивных школах по адаптивным видам. Для открытия секции одного вида мы должны создать группы для трех возрастов, наполняемостью по 16—12 человек. Проблема — найти детей одного возраста с одинаковыми заболеваниями, — говорит Светлана Вострикова.

Для спортсменов-инвалидов создадут координационный совет

Ситуацию с охватом спортом детей с ограниченными возможностями здоровья хорошо иллюстрируют цифры. Так, в Республиканской детско-юношеской спортивно-адаптивной школе числится всего 131 человек, при том что в Казани более 14 тыс. детей-инвалидов. Занятия проводятся по четырем направлениями — спорт глухих, спорт слепых, спорт для людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата и спорт для людей с интеллектуальными нарушениями — по таким видам спорта, как бочча, плавание, легкая атлетика, вольная борьба, керлинг, бадминтон, тхэквондо, настольный теннис.

В следующем году 2019 году Комитет физической культуры и спорта Казани планирует открыть новые спортивные секции для детей-инвалидов по легкой атлетике, вольной борьбе и плаванию на базе школы олимпийского резерва «Атлетика», спортшколы Вахитовского района и спортшколы олимпийского резерва по плаванию «Дельта».

Увеличить охват детей с ограниченными возможностями здоровья занятиями спорта предложили, организовав группы по адаптивной физкультуре на базе подростковых клубов. Они находятся во дворах и добраться до них проще, чем до спортшкол.

Резюмировала высказанное специально приглашенный гость — заместитель премьер-министра РТ Лейла Фазлеева: она сообщила о создании республиканского межведомственного координационного совета и разработке республиканской программы развития физкультуры и спорта и системы реабилитации лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Круговорот налоговых льгот

Вторая по важности тема, которую обсудили городские депутаты, касалась налогов. Для семей, которые воспитывают детей-инвалидов, полностью отменили налог на имущество. Ранее льготы были только для родителей, сейчас — и для несовершеннолетних братьев-сестер ребенка-инвалида, которые проживают совместно с ним и имеют доли в квартире или доме.

Отменили городские льготы по земельному налогу для инвалидов первой и второй групп, инвалидов детства, лиц, перенесших лучевую болезнь и имеющих право на получение соцподдержки в соответствии с Законом РФ от 15 мая 1991 года №1244-1 и Федеральным законом от 26 ноября 1998 года №175-ФЗ. Ранее им предоставлялся налоговый вычет на 4 сотки земли. Сейчас они наравне с пенсионерами в соответствии с новым федеральным законом имеют право на вычет по земельному налогу с участка размером 6 соток.

Еще одна новость касается владельцев частных детских садов: для них ввели пониженную ставку земельного налога в размере 0,39% от кадастровой стоимости земли. Таким образом, приравняли их к муниципальным бюджетным учреждениям. Последним, в свою очередь, земельный налог, наоборот, повысили — с 0,3% до 0,39% от кадастровой стоимости. В качестве обоснования этого решения отметили, что льготная ставка в 0,3% не менялась в течение 12 лет.

Установили налог и для индустриальных парков. Если в течение последних 5 лет индустриальные парки в Казани полностью освобождались от земельного налога, то до 2021 года для них будет действовать ставка в размере 0,33% от кадастровой стоимости земли. Но это все равно меньше, чем если бы промышленные парки платили полную сумму.

— В Казани 11 промышленных парков, в них осуществляют деятельность 600 резидентов, которыми создано 10 тысяч рабочих мест. Льготы до 1 января 2018 года получали Химград, ИТ-парк, технопарк «Идея» — сумма льгот составила 17,5 млн рублей. При этом сумма налоговых поступлений в консолидированный бюджет составила более 78 млн рублей. Считаю целесообразным продолжить практику предоставления налоговых льгот, — сообщил председатель Комитета экономического развития Артур Валиахметов.

По его словам, из-за налоговых льгот для частных детсадов и семей с детьми-инвалидами бюджет Казани недосчитается 9,5 млн рублей. С другой стороны, некую поддержку получат нуждающиеся семьи и отчасти решится проблема с нехваткой мест в муниципальных дошкольных учреждениях за счет развития частных детских садов.

«166 миллионов на содержание исполкома. Это на что именно?»

Следующим вопросом депутаты утвердили изменения в бюджет. За счет увеличения неналоговых и налоговых доходов он повысился на 339 млн рублей. Расходы в связи с этим тоже решили увеличить, причем львиная доля из этой суммы пойдет на чиновничий аппарат.

— 339 млн рублей поступления в бюджет, из них 49% — это 166 миллионов — на содержание исполкома. Это на что именно? — поинтересовался депутат Алексей Серов.

— Это расходы на текущий ремонт помещений исполкома, премирование работников за третий квартал 2018 года и повышение зарплаты, — отчитался начальник финансового управления исполкома. Серов не возражал.

Еще 61 млн рублей, судя по пояснительной записке, пойдет на льготное питание школьников, 42 млн — на противопожарные мероприятия, 20 млн — на демонтаж незаконно возведенных торговых объектов, 16 млн — на ремонт кровли школы и восьми детсадов, 8 млн — на разработку генплана Казани и остальное по мелочи — от содержания складов Дирекции парков и скверов на 1,4 млн до доплат в 0,7 млн приемным семьям.

Поинтересовался Серов и будущим Департамента продовольствия и социального питания. Будут его в итоге приватизировать или нет? Ему ответили, что объект «пока остается в плане приватизации до принятия окончательного решения».

Попутно депутаты утвердили перезонирование участка по адресу: ул. Горького, 27, под строительство жилого дома и разрешили по обращению трех частных лиц увеличить зону индивидуальной жилой застройки на улице Хибинской.

В завершение депутаты исключили из списка коллег по думе Надыра Хайруллина. Как сообщила заместитель главы муниципального округа города Казань Людмила Андреева, Хайруллин сам обратился в аппарат гордумы с заявлением о досрочном сложении полномочий. Напомним, Хайруллина в апреле 2017 года арестовали по подозрению в посредничестве при передаче беспрецедентной для Казани взятки в 24 млн рублей за легализацию сотрудниками исполкома таунхаусов на улице Менделеева. Позже следствие переквалифицировало обвинение на мошенничество. Приволжский райсуд приговорил депутата к 3,5 года колонии.