Временный безработный. Бывшего врио главы Ижевска не взяли в команду нового мэра

Новый мэр Ижевска Олег Бекмеметьев не продлил контракт с первым замглавы администрации Ижевска Сергеем Задорожным.

Исполнявший последние 5 месяцев полномочия главы Ижевска Сергей Задорожный не будет работать с новым мэром Олегом Бекмеметьевым. Трудовой контракт с ним не был продлен, при этом наблюдатели отмечают, что отставка человека из команды предыдущего градоначальника была ожидаемой. Подробнее — в материале «Реального времени».

Не продлен контракт



Пост первого заместителя главы администрации Ижевска вакантен. Сергей Задорожный, занимавший его ранее и ставший врио главы города после отставки Юрия Тюрина, по сути, больше не работает в администрации.

Как сообщил «Реальному времени» источник в городской думе, полномочия Задорожного как и других заместителей главы истекли с избранием нового мэра. По итогам сессии думы 18 октября им стал бывший глава Глазова Олег Бекмеметьев, получивший 37 голосов депутатов. К своим полномочиям он приступил с 19 октября. Именно с этой даты фактически Задорожный уже не работает в администрации. Трудовой контракт новый мэр с ним решил не продлевать. По некоторой информации, на контакт не шел сам Задорожный, в последнее время он находился на больничном. По этой же причине он не смог присутствовать на сессии гордумы, когда избирали градоначальника.

Официальной информации об увольнении Задорожного нет, однако с сайта города убраны сведения о нем.

Эксперты полагают, что отставка Задорожного было ожидаемой, а новый мэр скорее поставит своим первым заместителем хорошо знакомого и близкого человека, нежели представителя прошлой команды, к которой были претензии у руководства Удмуртии.

— Я полагаю, что у нового главы и Задорожного разные менталитеты и разный темп работы. Причем Задорожный сам дал понять новому главе, что работать не хочет, — говорит депутат городской думы от «Патриотов России» Вадим Глухов.

«Кадровые вопросы на этом этапе не имеют такого серьезного значения»



Политтехнолог Константин Труфанов полагает, что обновления кадрового состава в администрации города стоит ожидать, но пока градоначальник, скорее всего, сфокусируется на решении текущих вопросов.

— Это было ожидаемое в принципе решение, потому что Задорожный был неотъемлемой частью старой команды администрации, которую возглавлял Тюрин, и процесс смены и подбора кадров новым главой города сейчас будет набирать обороты. Бекмеметьев пришел в руководство города в непростое время — отопительный сезон, идет подготовка к зиме, и здесь очень важно включиться в работу с колес, что называется, и заниматься решением насущных проблем. Кадровые вопросы на этом этапе не имеют такого серьезного значения, а к подбору кадров нужно подойти обстоятельно, — говорит Труфанов.

При этом он отмечает, что из оставшихся заместителей главы только одного можно считать в полной мере членом команды прошлого мэра — Дмитрия Чистякова, курирующего социальную политику. Сергей Чернышев стал замом по ЖКХ, сменив на этом посту Задорожного, Павел Новгородцев занял пост заместителя по финансам этим летом после ухода Гузалии Нурмухаметовой. До этого он работал в Минфине республики. Руководитель аппарата в статусе заместителя главы Алексей Тимофеев работал при предыдущих мэрах.

По мнению эксперта, кадровые вопросы в администрации могут быть решены до конца года.

«Вряд ли бы Задорожный вписался в команду нового главы»



Политконсультант Марат Хамидуллин полагает, что Задорожный не вписался бы в команду нового мэра.

— Отставка Сергея Задорожного была вполне ожидаемой. Времена меняются, меняются и подходы к управлению городом. Задорожный чиновник старой формации, но не чиновник развития и инициатив. А именно это сейчас и нужно городу в столь не простой ситуации. Он не сумел перестроиться и показать хоть какие-то ощутимые результаты. Кроме того Сергей Задорожный считается человеком бывшего главы Ижевска Юрия Тюрина, который запомнился многочисленными скандалами в городе. И вряд ли бы Задорожный вписался в команду нового главы Ижевска Олега Бекмеметьева. Естественно новый глава города будет подбирать кандидатуры, готовые не только перестроиться и имеющие профессиональный опыт, но и готовые мыслить стратегически и применять новые подходы к своей работе. В том числе и нестандартные, — считает Хамидуллин.

Между тем, как сообщают источники «Реального времени», не желали сохранения Задорожным своего поста и в администрации главы республики. Якобы связано это с ситуацией вокруг продажи принадлежащего городу АО «Ижевские электрические сети», в которой Задорожный вроде как не проявил требуемую гибкость.



Человек Тюрина



Сергей Задорожный был одним из немногих людей, пришедших работать в администрацию вместе с избранным в 2015 году мэром Юрием Тюриным. В декабре 2015 года он был назначен на должность заместителя главы администрации по ЖКХ, хотя опыта работы в коммунальной сфере у него до этого не было. Именно на начало его работ пришелся коллапс в системе отопления Ижевска — в новогодние праздники произошла серия порывов на сетях, в результате ряд домов остался без тепла и горячей воды, испарения в подъездах привели к материальному ущербу. При этом оперативно аварии не устранялись. Чтобы разрешить ситуацию, пришлось вводить режим ЧС.

В качестве причин коллапса назывался серьезный износ трубопроводов и некачественная подготовка к отопительному сезону при предыдущей команде городской власти.

В итоге город заключил концессионное соглашение с «Удмуртскими коммунальными системами» о передаче сетей отопления и ГВС. Это потребовало несколько повысить тарифы, однако при этом были направлены значительные средства на капитальный ремонт сетей, так что количество аварий с каждым годом становится меньше.

Сергей Задорожный был одним из немногих людей, пришедших работать в администрацию вместе с избранным в 2015 году мэром Юрием Тюриным. Фото day.org.ru



В феврале 2018 года после ухода с поста первого заместителя главы администрации Ильдара Бикбулатова его место занял Задорожный. В мае об отставке объявил глава города Юрий Тюрин, так что исполнение обязанностей было возложено на Задорожного. Периодически на время болезни его заменял другой заместитель главы администрации — руководитель аппарата Алексей Тимофеев.

В неформальных беседах с журналистами летом Задорожный отмечал, что отсутствие у Ижевска мэра сказывается на решении вопросов стратегического характера, при этом чиновники администрации, обладавшие в то время приставками «и. о.», не работали в полную силу, ожидая вероятных отставок с приходом нового градоначальника. Сам он о своем возможном сохранении поста предпочитал не говорить, ссылаясь на то, что решать это будет новый глава города.