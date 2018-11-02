СМИ: Путин усомнился в необходимости первого участка ВСМ Москва – Казань

Президент России Владимир Путин на совещании 11 октября высказал сомнения в целесообразности строительства первой в России высокоскоростной магистрали (ВСМ), которая должна связать Москву с Казанью.

По информации "Ведомостей", речь идет о начальном участке которой должен связать Москву и Нижний Новгород. Глава государства распорядился еще раз обсудить проект ВСМ.

В поручении президента говорится, что условием выделения денег из федерального бюджета на ВСМ будет «плановая операционная безубыточность» проекта. Стоимость ВСМ до Нижнего Новгорода оценивается в 621 млрд руб. «Развилка более глобальная, чем операционная окупаемость, (есть сомнения) в том, нужны ли вообще ВСМ за такие деньги»,— сказал собеседник газеты.

По словам другого источника, Владимир Путин «поручил еще раз оценить экономику и обоснованность ВСМ».

«В ближайшие годы планируется выделить деньги не только на этот проект, но и на реконструкцию трассы M7, и на платную трассу, которая станет частью транспортного коридора Европа—Западный Китай. <…> Отношение к ВСМ положительное, но нельзя дублировать проекты»,— пояснил он.

Собеседник уточнил, что решение по проекту магистрали примут «до конца года и даже раньше».