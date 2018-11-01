«Бензин по-любому подорожает для потребителя»: что даст договор с нефтяниками о стабилизации цен

Правительству удалось убедить производителей топлива заморозить цены, но эксперты считают — это все равно ударит рублем по налогоплательщикам

Фото: Максим Платонов

Дмитрию Медведеву не пришлось претворить в жизнь угрозы на введение заградительных пошлин на нефть: нефтяники согласились с требованиями правительства заморозить цены на топливо на уровне июня 2018 года. Договоренность должна действовать до конца марта 2019 года. Впрочем, эксперты уверены, что сдерживание цен может лечь новым бременем на плечи налогоплательщиков. Подробности читайте в материале «Реального времени».

Оптовые цены снова заморозили

Правительству удалось договориться с нефтяными компаниями о стабилизации на топливном рынке. Об этом стало известно накануне поздно вечером. Договоренность включает пункт, согласно которому оптовые цены должны вернуться на уровень июня 2018 года. Таким образом планируется сохранить рентабельность работы АЗС. Кроме того, поставки топлива на внутренний рынок должны вырасти не менее чем на 3% по отношению к прошлому году. Соответствующее соглашение должно быть подписано в течение 24 часов. Как сообщают «Ведомости», действовать оно должно до 31 марта 2019 года.

Напомним, что ситуация на топливном рынке накалилась после того, как нефтяные компании перестали сдерживать цены на заправках, как это они делали все лето по договоренности с правительством. В числе причин называли рост оптовых цен и увеличение НДС и ставок акцизов на нефтепродукты с 2019 года, а также привлекательность экспорта топлива. Так, замглавы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Анатолий Голомолзин заявлял, что цены на топливо в октябре восстановили рост, особенно по дизельному топливу.

«По ситуации на рынке судят не по заявлениям [компаний], а по динамике цен. В октябре восстановился определенный рост цен. В большей степени он касался дизельного топлива — примерно на 1% выросли цены, в меньшей степени по бензину — примерно на 0,25%. Поэтому мы судим не по словам, а по ситуации на рынке», — говорил Голомолзин.

«Роснефть» на своем сайте опубликовала официальное заявление, в котором называла независимых игроков «провокаторами». Фото Тимура Рахматуллина

В свою очередь крупные нефтяники утверждали, что в росте цен виноваты вовсе не они, а независимые АЗС. Так, компания «Роснефть» на своем сайте опубликовала официальное заявление, в котором называла независимых игроков «провокаторами». При этом в «Роснефти» подчеркнули, что компания соблюдает прежние договоренности и держит цены в рознице на уровне 30 мая этого года.

«Сегодня мы наблюдаем провокационную кампанию, инициированную рядом независимых АЗС, которая направлена на обострение социально-экономической обстановки в регионах с целью получения дополнительных льгот и извлечения сверхдохода для своих собственников, зачастую не проживающих в России», — написали в «Заявлении компании».

Премьер-министр России Дмитрий Медведев в свою очередь пригрозил нефтяникам ввести заградительные пошлины на нефть. Но поскольку сторонам все же удалось договориться, таких кардинальных мер правительство, понятно, применять не будет.

«Бензин в любом случае подорожает»

Мы поинтересовались у участников рынка, как они относятся к решению Правительства поддерживать цены на уровне июня 2018 года. В крупных татарстанских компаниях рассказали, что будут придерживаться решения, принятого федеральными властями.

— Цены на топливо на АЗС заморожены с 30 мая, мы их не поднимали ни на одну копейку. Теперь мы подписываем соглашение, в котором будут заморожены и мелко оптовые цены. Конечно, мы его исполним, — говорит начальник управления по реализации нефти и нефтепродуктов ПАО «Татнефть» Владимир Карпов.

О том, что изменения цен не было, «Реальному времени» сообщил и начальник управления реализации нефтепродуктов «ТАИФ-НК АЗС» Наиль Шайдуллин.

По мнению экспертов, искусственное удержание цен на топливо вряд ли решит проблему их роста. Аналитик нефтегазового сектора, партнер консалтингового агентства RusEnergy Михаил Крутихин уверен, что потребителю все равно придется платить за топливо больше. Другое дело, что повышение может быть завуалировано.

— Правительство решило с 1 января снова повышать акцизы. При постоянной пониженной цене на долю тех, кто нефть добывает и перерабатывает, будет оставаться все меньше и меньше. Правительство увеличивает свою долю в цене бензина. Если сейчас он составляет 65%, то, судя по всему, скоро она будет 70%. Из постоянной цены нефтяникам остается все меньше. Либо это выдавливание независимых бензоколонок с рынка и небольших компаний, не имеющих экспорта. Либо правительство будет все это нефтяникам компенсировать то ли акцизом, то ли еще чем-то. Но делать это будут за счет налогоплательщика. Он будет платить за бензин больше, но в разной форме — сначала на бензоколонке государству 65—70%, а затем еще в придачу в государственный бюджет, откуда нефтяникам будут компенсировать их потери. Бензин в любом случае, прямо или косвенно, подорожает для потребителя, — считает Михаил Крутихин.

«Некоторые компании торгуют нефтепродуктами в регионах дороже, чем замороженная майская цена»

Сдерживание оптовых цен — решение верное, но работать оно будет до нового года, когда вырастут НДС и ставки на акцизы, а что будет дальше — предсказать трудно, считает глава Ассоциации малых и средних АЗС Татарстана Ирек Сулейманов.

— Сейчас ручное руководство вступило и в оптовом сегменте. Дано задание отпускать по каждому региону по определенным ценам со своих сбытов. Как в этой ситуации будет работать биржа, не знаю, и никто не знает, пока дело не дойдет до торгов.

По словам Сулейманова, на последнем совещании вице-премьер Дмитрий Козак вступился за независимые АЗС, подчеркнув, что эти игроки занимают около 60% рынка. Что касается заявлений «Роснефти» о том, что независимые АЗС поднимают цены, но при этом не платят налоги, Сулеманов категорически не согласен с ними и считает «провокацией со стороны «Роснефти». Он отмечает, что нефтяники заморозили цены не везде.

— На сегодняшний день нефтяные компании торгуют нефтепродуктами в некоторых регионах дороже, чем замороженная майская цена на 2—3 рубля, та же «Роснефть». А в регионе нет ни одной заправки вертикально-интегрированной компании, не представлена ни одна компания — ни «Роснефть», ни «Татнефть», ни «Лукойл». Есть только независимые. Так, независимый коммерсант, покупая по дорогой цене, естественно делает наценку и продает дороже. Как в этом регионе вести себя губернатору и в чем виноват независимый заправщик? — говорит Ирек Сулейманов.

С обвинениями «Роснефти» в адрес независимых АЗС не согласен и Михаил Крутихин, который отмечает, что у «Роснефти» есть возможность перенаправить налоги за счет экспорта и других статей зарабатывания денег, а у частных компаний таких возможностей нет.