Саратовские варяги потеряли своего «бригадира» в Марий Эл: куда уходит Андрей Россошанский?

Почему отправили в отставку правую руку марийского губернатора Александра Евстифеева. Три версии

Первый зампред правительства Марий Эл Андрей Россошанский покинул пост, написав заявление по собственному желанию. Его отставка может развязать руки «маркеловской» группе в марийском правительстве. Между тем в кулуарах и на просторах интернета ходят самые разные слухи об истинных причинах ухода Россошанского — от интриг со стороны другого зампреда Сергея Сметанина до назначения на пост губернатора саратовского края. В перипетиях марийской политической жизни разбиралось «Реальное время».

«Ушли» или сам ушел — три версии ухода Россошанского

Без шума и пыли прошла отставка первого заместителя председателя правительства Республики Марий Эл Андрея Россошанского. Официально сообщили лишь о том, что чиновник покинул пост по собственному желанию. Других комментариев не удалось услышать ни от него, ни от марийского правительства. Как известно, Андрей Россошанский переехал в Марий Эл из Саратовской области, где был сначала зампредом саратовского правительства, а потом проректором СГУ. К слову, он занял 2-е место в топ-50 влиятельных политиков и бизнесменов Марий Эл по версии «Реального времени».

Поскольку официальных объяснений о причинах отставки не прозвучало, можно только выдвигать версии, отказался ли Россошанский от теплого кресла по своей инициативе или его попросили уйти.

Версия №1. Россошанского «выжил» Сметанин

«Реальное время» одним из первых предсказывало усиление конфронтации между первым заместителем председателя правительства РМЭ, руководителем администрации главы РМЭ Сергеем Сметаниным и Андреем Россошанским, который на тот момент являлся первым зампредом правительства Марий Эл. В своей колонке, подготовленной для нашего издания, политический обозреватель, публицист и политолог Константин Строкин рассказывал о зарождающемся противостоянии между чиновниками за влияние на главу Марий Эл Александра Евстифеева. По мнению Строкина, ситуация усугублялась расхождением в психотипах Сметанина и Россошанского: если первый склонен к некоторому авторитаризму, второй — более раскован. Сметанина политтусовка называла «визирем» за его влиятельность, а Россошанского — «эндорфином» за улыбчивость.

Сметанина политтусовка называла «визирем» за его влиятельность. Фото mariuver.com



Комментируя отставку Андрея Россошанского, политолог Константин Строкин подчеркнул, что она скорее говорит об укреплении региональной власти.

— На самом деле ничего страшного не произошло, не стоит эмоционировать и надувать запредельный ажиотаж. Любой человек, когда он пересел с одного места на другое, он вначале елозит ногами, спиной, руками, пятой точкой — то есть ищет удобную позу, наиболее приспособленную к новым условиям. Здесь так же себя вела целая приезжая команда. Они адаптировались и притираются до сих пор. Ну, ушел Россошанский. И что? Ничего страшного и противоестественного. Он же не первый. И не последний. Это абсолютно нормальные процессы. Следовательно, в Марий Эл развивается живая политика. Извините за тавтологию, но усидевшийся усидел, а не усидевшийся встал и ушел. Или его попросили уйти. Осуществляется фильтрация. Значит региональное руководство постепенно укрепляется, и тем самым политическая обстановка стремится к устойчивости. Не всегда гладко, конечно. Однако власть хотя бы не находится в оцепенении. Лишь бы они местных не трогали, с излишней чехардой не борщили и сами с гордыми личиками в себе не закрывались, — считает Константин Строкин.

Версия №2. Россошанский пойдет на повышение

В саратовских телеграмм-каналах активно обсуждается информация, якобы Россошанский после отставки вернется в родной Саратовский край, но уже в качестве губернатора. К примеру, «Родина Володина» характеризует его как человека не без организаторских способностей, который уехал в Марий Эл с пусть и небольшой, но командой, но прорыва так и не достиг.

«Зато Андрей парень совершенно свой, местный и, как говорят, «всех устраивает». Впрочем, по последнему пункту — только выборы покажут. Пока ощущение такое, что Россошанский избираем, но с трудом. Через административное давление, фокусы-покусы и всяческий надрыв. А такие кампании по нынешней электоральной моде уже не носят», — пишет «Родина Володина».

Политтехнолог Рустам Абдуллин считает, что, если эта версия и неправдива, то, по крайней мере, любопытна.

— Чем этот вариант интересен, кроме того, что его обсуждают в Саратове? Так получилось, что Евстифеев — человек Кириенко. Было очень удивительно, что кадровый состав он призвал из Саратова, потому что на тот момент шла борьба между бывшим замглавой администрации президента Володиным и нынешним — Кириенко. Мы понимаем, что этот приезд был санкционирован сверху. Так возникла версия, что саратовцев отправили сюда, чтобы «взрастить», а затем отправить обратно в Саратов в новом статусе. До этого они не являлись значительными фигурами в саратовской административной вертикали, — говорит Рустам Абдуллин.

Версия №3. Россошанский оказался неэффективным

Вряд ли жители Марий Эл запомнили какие-то значительные свершения или инициативы Андрея Россошанского. По мнению политтехнолога Рустама Абдуллина, в РМЭ чиновник вел себя более сдержанно, нежели в Саратове, иначе он бы не вписался в команду Александра Евстифеева. Тем не менее он удивил жителей республики активностью в соцсетях. Если, к примеру, для татарстанцев вполне привычно каждый день наблюдать за президентом республики и за другими чиновниками в «Инстаграме» или «ВКонтакте» и писать им свои комментарии, то для Марий Эл это скорее исключение.

«Необычный для нашего региона был Саратовский варяг. Не блеклый, не серый. Но дома варягам завсегда лучше», — пишет о нем и канал «МариЛенд» (орфография и пунктуация сохранены).

Рустам Абдуллин отмечает, что, хотя открытость Россошанского выгодно отличала его от других чиновников, проекты, которые он предлагал, так и не были реализованы.

— Россошанский мог оказаться невостребованным Евстифеевым, потому что у них могло быть разное видение на задачи, которые стоят перед руководством региона, — считает эксперт.

Россошанский мог оказаться невостребованным Евстифеевым, считает эксперт. Фото kremlin.ru

Саратовца заменили на «маркеловца»

Конечно, отставка такой крупной для Марий Эл фигуры бесследно не пройдет. Как известно, первый вице-премьер Андрей Россошанский считался «бригадиром» чиновников, которые прибыли в марийское правительство из Саратова после назначения на пост главы РМЭ Александра Евстифеева. С уходом Россошанского расстановка сил в марийском Кабмине изменится существенно и позиции саратовских варягов сильно ослабнут, их могут постепенно «выдавить» из правительства. Так в телеграмме уже прогнозируют новые отставки.

«Варяги все приехали работать долго и основательно. Ага. И да, чуть не забыли, сезон отставок продолжается. Будут еще!», — вангует «МариЛенд».

На фоне уменьшения влияния саратовской группы могут усилить свои позиции москвичи во главе с Сергеем Сметаниным — многие из них приехали в марийское правительство из Арбитражного суда вслед за Александром Евстифеевым. Известно, что они имеют сильное влияние на марийского главу.

Впрочем, на вакантное место первого вице-премьера Марий Эл назначили вовсе не их, а представителя, так называемой «маркеловской» группы — министра транспорта и дорожного хозяйства РМЭ Александра Сальникова. Так что теперь «маркеловцы», то есть те, кто раньше работал в команде бывшего главы региона Леонида Маркелова, тоже могут получить определенный карт-бланш. И основная борьба за влияние может развернуться уже между ними, тогда как саратовские варяги останутся за бортом. Более подробно о расстановке сил в марийском Кабмине можно прочитать тут.

«Евстифеев не наносит глобального ущерба региону»

«Реальное время» поинтересовалось у экспертов, не рискует ли расстаться с губернаторским креслом и сам глава Марий Эл Александр Евстифеев. По мнению члена правления Российской ассоциации политических консультантов Андрея Колядина, Евстифеев справляется со своими обязанностями настолько, насколько это возможно в республике.

— Я могу сказать, что ему достался очень непростой регион с точки зрения того, что он изначально был депрессивным. Маркелов пытался привнести некую романтику в этот регион, создавая какие-то памятники мировой культуры на его территории. Но это же не решало экономических проблем, это не решало проблем с уровнем жизни в Марий Эл, — считает Колядин.

— В последнее время ничего глобально не изменилось: там не появились заводы, какие-то концерны, которые приносили бы прибыль региону. Поэтому Евстифееву очень непросто там работать и показывать свою эффективность. С этой точки зрения ему можно посочувствовать. Есть регионы и более успешные в плане экономического развития, это от Евстифеева не зависит, — отмечает эксперт.

При этом он отмечает, что главу Марий Эл поддерживает Кремль. В так называемый выборный период в республику поступали ресурсы на строительство дорог, на транспорт, на создание комфортной городской среды. Но после того как выборы прошли, финансовый поток начал иссякать и Евстифееву пришлось столкнуться с суровыми марийскими буднями.

— Я думаю, что ничего плохого Евстифеев не сделал, он не коррупционен, он не наносит глобального ущерба региону, ведет себя нормально, работает как глава нормально, старается в меру своих возможностей, способностей поддерживать регион, делать его лучше, поэтому я не вижу никаких причин, чтобы его оттуда убрать. Можно подумать, что, если туда назначат какого-нибудь Абрамовича, все сразу заживут невиданной счастливой жизнью. Нет, такого не случится. Поэтому нужно стараться находить решения с теми руководителями, которые уже есть, — рассуждает эксперт.

Рустам Абдуллин считает, что Александр Евстифеев, скорее, хороший юрист, нежели управленец. Так, к примеру, он достаточно эффективно работал в качестве заместителя полномочного представителя президента РФ в ПФО и координировал приведение законов в российских субъектах в соответствие с Конституцией России и федеральным законодательством. Но пока найти кого-то другого на место Евстифеева удастся вряд ли.

— На скамейке «запасных» людей, способных встать у руля, чтобы сразу появились успехи, четко не просматривается. Вся эта чехарда отодвинула возможность того, что Евстифеев уйдет, — говорит политтехнолог.

Одним словом, может с приходом Александра Евстифеева жизнь в Марий Эл и не стала лучше и веселей, но и других кандидатов, которые смогли бы вывести ее из нынешнего экономического состояния, как по мановению волшебной палочки, нет.

Андрей Смышляев общественно-политический деятель Основная причина отставки Андрея Россошанского в том, что он не смог взять под контроль финансовые бизнес потоки в подведомственных ему направлениях. «Клан Маркелова" по- прежнему имеет очень большое влияние в Республике, налаженные «серые» схемы до сих пор работают и приносят прибыль его соратникам. Андрей Россошанский запомнился человеком приятным, от него как от «светлого» человека исходил позитив. В нем виден профессионал своего дела. Проработал мало в Марий Эл, потому что не видел перспектив переобучения «маркеловских» ставленников работать по закону. К примеру, мэр Йошкар-Олы Маслов, да и другие до сих пор на руководящих должностях. Про Евстифеева надо отметить, что это технический губернатор. Отличился тем, что в отсутствии конкуренции на выборах набрал 88% и в течение года активно теряет своих сторонников. Да и складывается впечатление, что и не нужны марий элцы ему и его команде. Поддерживает его административный ресурс и, естественно, избиратели, которые ещё находятся под воздействием предвыборных обещаний. Откровенно говоря, Евстифеев сделал правильный выбор при наборе членов Правительства Марий Эл на людей с кем раньше работал, это было прогнозируемым вариантом. По отставке главы региона предполагаю, что она произойдёт по его инициативе в течении 12-18 месяцев, в том числе и не исключаю, что возможно по причине, связанной со здоровьем. Все таки надо учитывать, что он по сути сменил свой жизненный ритм и график работы, а это нагрузки. Всегда нужно помнить, что жизнь одна и её нужно беречь. Основных изменений в жизни Марий Эл не произошло. Как работала строительная индустрия по своим правилам, так и работает. Частые командировки главы показывают, что работа ему эта не очень-то интересна. Просто она выполняется как любая другая за вознаграждение. Бизнес элиты успокоились, глобальные изменения не происходят. В целом политическую жизнь, по сравнению с герцогом Леонидом, можно сравнить с болотом. Руководство республики в виду то, что оно временное, каких-либо глобальных предложений по изменению жизни граждан не внедряет в жизнь. Приехавшие специалисты из других регионов по-разному будут взаимодействовать с Марий Эл. Кто уедет, кто останется. Нам лишь остаётся только надеяться, что следующие выборы будут конкурентными и честными. На последних выборах главы Марий Эл из шести кандидатов два были сняты с выборов по причине непрохождение «муниципального фильтра», то есть им искусственно создали непреодолимый барьер.