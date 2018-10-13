Скандалы недели: уход Талгата Абдуллина, отставка Хамитова и «доигравшиеся» Кокорин с Мамаевым

Чем запомнились татарстанцам уходящие 7 дней

Особый резонанс на уходящей неделе вызвали новости спорта. Во-первых, все обсуждали скандальную победу Хабиба Нурмагомедова над ирландцем Конором Макгрегором, а, во-вторых, следили за судьбой футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина, учинивших две драки в Москве. На региональном уровне активно обсуждалась отставка главы Башкирии Рустэма Хамитова. Также своим внезапным уходом многих огорошил уже экс-директор ГЖФ Талгат Абдуллин. Об этих и других событиях — в еженедельном обзоре «Реального времени».

Крушение «Союза»

В четверг российская ракета-носитель «Союз» после запуска с Байконура потерпела крушение. Причина — в отключении двигателей второй ступени. На борту находился экипаж, которому пришлось аварийно возвращаться на Землю. К счастью, ни российский космонавт Алексей Овчинин, ни астронавт НАСА Ник Хейг не пострадали, хотя в первые несколько часов поступали тревожные сообщения о том, что их состояние «не вполне хорошее».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пообещал, что Владимиру Путину «будет доложен весь необходимый объем информации» об аварии. Также спецкомиссия «Роскосмоса», занимающаяся расследованием аварии «Союза», проверит самарский РКЦ «Прогресс» — на этом предприятии была собрана ракета-носитель «Союз-ФГ». Крушение пилотируемого корабля «Союз МС-10» на Байконуре Следственный комитет РФ охарактеризовал как нарушение правил безопасности. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 216 УК РФ.

С сенсационного заявления Кремля начался пятничный рабочий день — в отставку отправили исполнительного директора Госжилфонда РТ Талгата Абдуллина. Фото Олега Тихонова



Отставка Талгата Абдуллина и скандал вокруг подрядчика «Салават купере»

С сенсационного заявления Кремля начался пятничный рабочий день — в отставку отправили исполнительного директора Госжилфонда РТ Талгата Абдуллина, который занимал этот пост на протяжении 21 года. Ему на смену пришел теперь уже экс-председатель Госкомитета по тарифам РТ Марат Зарипов. Среди возможных причин отставки Абдуллина называют бесконечную череду проблем и скандалов в «Салават купере» и на других социальных стройках. Сам Талгат Мидхатович сообщил, что уходит по собственному желанию: «Меня не сняли, я сам заявление подал, по собственному желанию. У всего есть начало, у всего есть конец, сколько можно?».

К слову о скандалах в «Салават купере»: в Татарстане возбудили уголовное дело по факту невыплаты зарплаты рабочим «Барсэлитстроя+» — подрядчика строительства в этом жилом комплексе. Претензии появились к директору компании Завдяту Камалову. Добиваясь честно заработанных денег, сотрудники дошли до кабинетов московских чиновников. Фирма Камалова оскандалилась еще в период строительства дома 12-4 в соципотечном микрорайоне в Осиново.

Как выяснило «Реальное время», подрядчик задолжал не только своим рабочим, но и поставщикам и субподрядчикам. Да и жители «Салават купере» хотели бы пообщаться с Камаловым — он пообещал им устранить строительные недочеты, а вместо этого перестал отвечать на звонки. В течение этой недели Камалов был задержан по делу о мошенничестве на 102 млн рублей, причем у подрядчика ГЖФ нашли десятки квартир, коттеджей и участков. В четверг Высокогорский райсуд на месяц оставил Камалова без прогулок и под замком в доме сына.

Отставка Рустэма Хамитова и назначение врио главы Башкирии

На этой неделе глава Башкирии Рустэм Хамитов объявил о своей отставке, причем в весьма любопытной форме — направил обращение Путину с этой просьбой. Сделал он это в День республики, когда в регионе был выходной день. Отметим, что слухи об уходе «башлыка» муссировались уже не первый месяц. И, наконец, свершилось: Рустэм Закиевич попал под осенний «губернаторопад».

— У Хамитова за последний год существенно вырос антирейтинг. Стало понятно, что переизбраться он не сможет. Кремлю не оставалось ничего другого, кроме как поменять его, — высказался политолог Аббас Галлямов, в свое время работавший в администрации Хамитова. С мнениями других экспертов вы можете ознакомиться здесь.

Рустэм Закиевич попал под осенний «губернаторопад». Фото glavarb.ru



Врио главы Башкирии был назначен уже экс-глава подмосковного Красногорска Радий Хабиров. Политтехнологи, опрошенные «Реальным временем», высоко оценили преемника Хамитова, но не забыли напомнить о тяжелом «наследстве» в регионе.

Тем временем после недавнего конфликта в Темясово с рабочими из Чечни жители зауральских районов Башкортостана решили организовать народные дружины в целях самозащиты. Как выяснило «Реальное время», такие стычки с приезжими на юго-востоке Башкирии случаются периодически.

Новое имя казанского аэропорта

На уходящей неделе стало известно о том, что аэропорт «Казань» скоро получит новое имя — он оказался в числе 45 российских «безымянных» аэропортов, которые Общественная палата РФ отобрала для участия в проекте «Великие имена России». Согласно замыслу инициаторов проекта, в новых названиях воздушных гаваней должны быть увековечены имена выдающихся представителей этих регионов, причем решить, чье именно имя будет присвоено аэропорту должно народное голосование.

О том, как будет проходить голосование в Казани, кого из знаменитых татарстанцев предлагается включить в списки и как к инициативе Общественной палаты РФ относятся и местные авиаторы на этой неделе писало «Реальное время». Также о критериях переименования и вариантах, узнаваемых за пределами Татарстана, поразмышлял наш колумнист Марк Шишкин.

В Казанском аграрном университете по решению суда отстранили от должности директора института экономики и завкафедрой бухучета и аудита Гузалию Клычову. Фото buinsk.tatarstan.ru

Взятки в КГАУ и резонансное увольнение в КФУ

В Казанском аграрном университете по решению суда отстранили от должности директора института экономики и завкафедрой бухучета и аудита Гузалию Клычову. Следком обвиняет ее в получении девяти взяток за допуск к защите и написании дипломных работ, а также в злоупотреблении полномочиями и мошенничестве. В частности, по версии следствия, Клычова провернула аферу с двойной оплатой международной образовательной программы MBA «Агробизнес». Свою вину доктор экономических наук Клычова признает лишь частично.

Тем временем руководство КФУ не стало продлевать контракт с заведующей кафедрой религиоведения и рядом других ее сотрудников, однако сама Лариса Астахова с таким решением не согласилась и даже обвинила в социальных сетях университет в том, что он отказывается от «эффективного молодого квалифицированного состава». Обсуждаются разные версии происходящего: от происков саентологов, чью церковь закрыли в Москве после религиоведческой экспертизы Астаховой, до скрытого конфликта с руководством вуза. По официальным данным, предоставленным «Реальному времени», настоящая причина заключается в неэффективности административной работы и преподавания ученого. Сама Лариса Астахова с этим не согласна.



Верховный суд РФ рассмотрел иск директора школы «СОлНЦе»

Во вторник в Верховном суде РФ рассматривался иск директора казанской школы «СОлНЦе» Павла Шмакова к трем федеральным министерствам — просвещения, науки и высшего образования и юстиции. В нем Шмаков просил признать недействующими положения ФГОС, не предусматривающие обязательное изучение государственных языков республик.

Как рассказал «Реальному времени» Павел Шмаков, небольшой зал, в котором проходило судебное разбирательство, был полон: присутствовало порядка 10 участников и около 15 «сочувствующих». Заседание продлилось целых 6 часов, по его окончании был объявлен перерыв до 11 октября. На следующем заседании суд перешел к прениям. Вот что о последнем заседании рассказал на своей страничке в Facebook сам Павел Анатольевич: «Решение судьи: отказать. Ожидаемо. Ждем (через 3 дня) протокола. А еще через 2 дня — будет полное решение. Подождем. Обсудим. Скорее всего, надо будет идти дальше».

По не подтвержденным официально сведениям, скоро свой пост покинет и глава Ново-Савиновского и Авиастроительного районов Казани Тимур Алибаев. Фото Олега Тихонова

Рокировка глав Казани и интервью с мэром

В среду в администрации Советского района мэр Казани Ильсур Метшин представил сотрудникам нового главу — 32-летнего Романа Фатхутдинова. По информации источника «Реального времени», экс-глава Рустем Гафаров ушел на повышение — на должность первого замруководителя исполкома столицы РТ. По не подтвержденным официально сведениям, скоро свой пост покинет и глава Ново-Савиновского и Авиастроительного районов Казани Тимур Алибаев — он, правда, будет понижен (хотя и с почетом) до уровня проректора КГЭУ.

К слову, на этой неделе «Реальному времени» удалось побеседовать с самим градоначальником, правда не о кадровых перестановках. Поводом для интервью послужило открытие сквера на склоне возле НКЦ после годовой реконструкции.

«Золотые дамбы» Казани и Айзатуллин

В Казани продолжается допрос свидетелей по делу бывшего начальника ГИСУ РТ Рашида Нуруллина, которого обвиняют в превышении полномочий с 200-миллионной переплатой в пользу ПСО «Казань». В понедельник опросили еще двоих: одного из самых ожидаемых — действующего руководителя Главного инвестиционно-строительного управления Марата Айзатуллина — вновь не было, зато пришли бывшие коллеги Нуруллина. Причем одна из свидетельниц посчитала необходимым нанять ради визита в суд адвоката. А в среду наконец смог прийти и выступить Айзатуллин. Из его выступления следует, что документов по указанным в материалах следствия проектах он не подписывал, а все решения по берегоукрепительным работам на Среднем Кабане и участке на Казанке принимало прежнее руководство.

Тем временем, Арбитражный суд Татарстана продлил срок конкурсного производства в отношении ПАО «Татфондбанк» по ходатайству конкурсного управляющего — госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов». Следующее заседание по делу состоится 12 марта 2019 года — за это время, как заявили представители АСВ, предполагается завершить наконец оценку активов.

Специалисты ТИ нашли у 25 депутатов Госсовета РТ и Казгордумы, а также главы городского комитета ЖКХ признаки конфликта интересов. Фото Максима Платонова

Конфликт интересов в Госсовете РТ и Казгордуме



Команда «Трансперенси Интернешнл — Россия» на этой неделе опубликовала новую часть доклада «Небезынтересно: зачем бизнесу мандат», в котором рассказала о возможном конфликте интересов у региональных депутатов. Специалисты ТИ нашли у 25 депутатов Госсовета РТ и Казгордумы, а также главы городского комитета ЖКХ признаки конфликта интересов.

Так, депутаты сочетают свой бизнес с работой в комиссиях, от чьих решений он может зависеть. В частности, общественники называют фамилии топ-менеджеров «Татнефти» и известных в республике застройщиков. Между тем прокуратура не обнаружила личной заинтересованности ни в одном случае. Подробности вы можете найти в нашем материале.

Скандальная победа Хабиба и «доигравшиеся» Кокорин с Мамаевым

Особый резонанс на уходящей неделе вызвали новости спорта. Во-первых, все обсуждали бой Хабиба Нурмагомедова с ирландцем Конором Макгрегором. Наш боец одержал победу удушающим приемом в четвертом раунде, однако накалившиеся между спортсменами страсти, вылились в потасовку уже после самого боя — Хабиб выскочил из октагона и началась массовая драка. Несмотря на обещания отца Нурмагомедова наказать своего сына за неподобающее поведение, а также нависшую угрозу санкций со стороны UFC, наш боец был поддержан Владимиром Путиным. «Но если на нас нападают извне, то, конечно, не только ты, мы все можем так прыгнуть, что мало не покажется. Но лучше до этого не доводить», — цитирует президента RT.

Российские футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев с размахом отметили «10 лет дружбы» — избив сначала водителя ведущей Первого канала, а затем начальника департамента Минпромторга РФ. Оба стали фигурантами уголовного дела и обвиняются в нанесении увечий и хулиганстве. В четверг суд заключил футболистов под стражу до 8 декабря. В пятницу они были доставлены в карантинные камеры московского СИЗО «Бутырка». Через 10 дней обоих заключенных отправят в более комфортные камеры.

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