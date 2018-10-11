Ничего личного? «Трансперенси Интернешнл» нашла конфликт интересов в Госсовете и Казгордуме

Деятельность 25 республиканских и муниципальных депутатов может носить личную заинтересованность

Фото: Олег Тихонов

«Трансперенси Интернешнл» нашла у 25 депутатов Госсовета и Казгордумы, а также главы городского комитета ЖКХ признаки конфликта интересов. Депутаты сочетают свой бизнес с работой в комиссиях, от чьих решений он может зависеть. В частности, общественники называют фамилии топ-менеджеров «Татнефти» и известных в республике застройщиков. Между тем прокуратура не обнаружила личной заинтересованности ни в одном случае. Подробнее — в материале «Реального времени».

Очередь Татарстана

Команда «Трансперенси Интернешнл — Россия» (ТИ) опубликовала новую часть доклада «Небезынтересно: зачем бизнесу мандат», в котором рассказывает о возможном конфликте интересов у региональных депутатов. Первые два аналогичных кейса были опубликованы в сентябре — октябре и касались депутатов Мосгордумы и Заксобрания Санкт-Петербурга.

Тогда признаки личной заинтересованности были обнаружены, в частности, у худрука фольклорного театра «Русская песня» и заместителя главы комиссии Мосгордумы по культуре Надежды Бабкиной, известного застройщика и зампреда комиссии Мосгордумы по градостроительству Олега Сороки, председателя комиссии петербургского Заксобрания по городскому хозяйству и градостроительству Сергея Никешина и ряда других депутатов.

Очередная порция посвящена депутатам из Екатеринбурга и Свердловской области, Краснодара и Краснодарского края, Казани и Татарстана. В Татарстане признаки конфликта интересов ТИ нашла у 25 депутатов, а также главы Комитета жилищно-коммунального хозяйства Казани Дмитрия Анисимова, который ранее был депутатом городской думы.

41-летний Анисимов в 2011—2014 годах работал в администрации Советского района столицы РТ, затем возглавил «Единый расчетный центр Казани». Депутатские полномочия Анисимов (он был избран в гордуму 2015 году) сложил 16 мая 2018 года в связи с переходом в комитет ЖКХ — его новая должность была несовместима со статусом депутата.

Работая в Казгордуме, Анисимов входил в комиссию по градостроительству и ЖКХ. Одновременно он являлся учредителем управляющей компании «Миллениум». Как отмечает «Трансперенси Интернешнл», в составе комиссии, а также на нынешней должности чиновник мог принимать решения по вопросам капремонта и благоустройства придомовых территорий, влиять на ценообразование в жилищно-коммунальных услугах.

В пресс-службе мэрии Казани «Реальному времени» сказали, что совладельцем УК «Миллениум» Анисимов был с 30 мая 2017 года по 2 марта 2018-го: «Таким образом, на момент вступления в должность председателя комитета ЖКХ 14 мая 2018 года им самим была исключена возможность конфликта интересов». В мэрии также обращают внимание на то, что прокуратура не нашла в деятельности депутатов Казгордумы признаков заинтересованности.



УК «Миллениум» — не единственная компания, отношение к которой имел Анисимов. До прихода в исполком он был соучредителем нескольких фирм. Так, созданное им ООО «Конгломерат» в 2013 году получило 5 контрактов от администрации Советского района Казани на общую сумму более 3 млн рублей. В тот период Анисимов еще руководил администрацией.

Топ-менеджеры «Татнефти» и застройщики

Среди упомянутых в докладе депутатов оказались также топ-менеджеры «Татнефти» — генеральный директор Наиль Маганов и его первый заместитель по разведке и добыче нефти и газа Рустам Халимов. Оба они с 2014 года являются депутатами Госсовета Татарстана, оба — члены «Единой России» и оба заседают в комитете по экологии, природопользованию и агропромышленной и продовольственной политике.

В компетенцию этого комитета входят вопросы, связанные с использованием недр, отходами производства и экологической экспертизой. Так, в 2016 году комитет рассматривал вопрос о соблюдении в республике природоохранного законодательства — на примере «Татнефти» и малых нефтяных компаний.

В списке, кроме того, оказались генеральный директор «Ак Барс Девелопмент» Марат Шагитов, директор строительной компании «Домкор» Мунир Гайнуллов, глава «Тепличного комбината «Майский» Ильшат Ганиев (все они являются депутатами Госсовета), учредитель «СМУ—88» Илья Вольфсон (депутат Казгордумы) и ряд других депутатов.

Ответы от фигурантов доклада «Реальному времени» пока не поступили.

«Либо бизнесмен, либо депутат»

По каждому из депутатов, исполнение чьих обязанностей может быть сопряжено с конфликтом интересов, общественники обращались в прокуратуру. В Свердловской области надзорные органы подтвердили нарушения, связанные с арендой помещения общественной приемной депутата регионального заксобрания Ильи Бондарева (заксобрание арендовало его у компании самого Бондарева). В Краснодаре факты, выявленные общественниками, послужили поводом для сложения полномочий муниципального депутата Натальи Альшевой.

В отличие от других регионов, в Татарстане прокуратура не согласилась с выводами ни по одному из депутатов, несмотря на то что обращений здесь было больше. «Что поразило по Казани и Татарстану, ответы были абсолютно одинаковые, слово в слово, запятая в запятую — только фамилии заменены. Очень странно, что 26 случаев были рассмотрены и одинаково квалифицированы. По опыту говорю, так не бывает, что столько случаев, и ничего не обнаружено», — рассказывает один из авторов доклада, руководитель «Трансперенси Интернешнл — Россия» в Калининграде Игорь Сергеев.

По его словам, обращение ТИ «гуляло» по региону: после прокуратуры оно оказалось в МВД, где все изложенные факты проверялись на наличие признаков нарушения депутатами уголовного законодательства. Однако это ни к чему не привело.

Никто не утверждает, что упомянутые в докладе депутаты пользовались своим положением, чтобы получить выгоду. «Мы лишь выявили случаи, где есть возможность проявления заинтересованности», — объясняет Сергеев. Тем не менее, само наличие такой возможности — уже конфликт интересов, и его нужно урегулировать в превентивном порядке.

По словам Сергеева, в ответ на свои аргументы ТИ часто слышит, что многие региональные депутаты работают на освобожденной основе и по закону могут совмещать профессиональную деятельность с законотворчеством («даже прокуратура в эту сторону клонит»). Это действительно так, но это не избавляет от обязанности избегать конфликта интересов — делать это должны все депутаты, независимо от формы занятости, говорит он.

«Если у тебя есть строительный бизнес и ты работаешь в думе на непостоянной основе, ты можешь его вести. Но если при этом ты занимаешь место в строительной комиссии, ты должен либо передать бизнес в доверительное управление, либо не входить в профильную комиссию, если ее решения соприкасаются с твоим карманом. Третий вариант — надо написать заявление, что есть конфликт интересов, и каждый случай будет разбираться отдельно. Нужно выбирать — либо ты бизнесмен, либо депутат», — резюмирует Сергеев.