АСВ задержится в штаб-квартире Мусина: офис «Татфондбанка» не продают из соображений экономии

Суд продлил срок конкурсного производства ТФБ — на поиск активов лопнувшего банка дали еще полгода

Фото: Максим Платонов

Продлил Арбитражный суд Татарстана срок конкурсного производства в отношении ПАО «Татфондбанк» по ходатайству конкурсного управляющего — госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов». Следующее заседание по делу состоится 12 марта 2019 года — за это время, как заявили представители АСВ, предполагается завершить наконец оценку активов. Подробности сегодняшнего судебного заседания — в материале «Реального времени».

Сотни миллиардов долга «висят» на банкротах

ПАО «Татфондбанк» было признано банкротом 17 апреля 2017 года, тогда же в отношении него было открыто конкурсное производство. 10 апреля 2018 года срок конкурсного производства был продлен на шесть месяцев.

Сегодня в суде рассматривали вопрос о возможности завершить конкурсное производство в отношении ТФБ, участвовали лишь трое представителей АСВ — Михаил Захваткин, Сергей Сенько и Ирина Стрикалева. Они представили отчет о деятельности госкорпорации за прошедший период.

Михаил Захваткин сообщил суду о том, что АСВ уже выплатило страховое возмещение более чем 180 тысячам вкладчиков и индивидуальных предпринимателей на общую сумму 55,5 млрд рублей, что составляет 99,5 % страховой ответственности агентства, а по соглашению о сотрудничестве между АСВ, правительством РТ и Республиканским фондом поддержки, как свидетельствуют имеющиеся у АСВ документы, РФП выкупил у кредиторов ПАО «Татфондбанк» права требования на сумму 312,6 млн рублей.

— Сформирована конкурсная масса банка, в ходе конкурсного производства на удовлетворение требований кредиторов направлены средства в размере 18,2 млрд рублей, — уточнил Захваткин. — До 1 марта 2019 года будут продолжаться выплаты кредиторам первой очереди в размере 25,86% от суммы установленных требований. (Как позднее пояснила корреспонденту «Реального времени Ирина Стрикалева, выплаты кредиторам, которые уже получили часть денег, будут продолжены после того, как реализация имущества банка позволит увеличить процент от суммы требований).

Сегодня в суде рассматривали вопрос о возможности завершить конкурсное производство в отношении ТФБ, участвовали лишь трое представителей АСВ — Михаил Захваткин, Сергей Сенько и Ирина Стрикалева



Согласно отчету конкурсного управляющего, была проведена инвентаризация имущества банка, по итогам которой выявлена недостача активов в размере 40,9 млрд рублей, и приняты меры, в результате которых было подтверждено право собственности банка на ценные бумаги и установлено местонахождение еще более чем 17 млрд рублей. Кроме того, была завершена оценка ликвидного имущества банка, к которому относятся транспортные средства, недвижимость, земельные участки, часть ценных бумаг и доли в уставном капитале. Рыночная стоимость этого имущества составляет на сегодня 3,3 млрд рублей.

— В ходе реализации имущества банка были проданы два объекта недвижимости, автомобиль и часть имущества стоимостью менее 100 тыс. рублей, после чего в конкурсную массу банка поступило 26,6 млн рублей, — сообщил Захваткин. — Дальнейшая реализация имущества, в том числе прав требований к должникам, продолжится в четвертом квартале текущего года и в первом квартале следующего. В адрес должников банка направлено более 74 тысяч претензий о возврате задолженности, в суды подано более 13,7 тысячи исков на сумму 243 млрд рублей.

Недавно, как писало «Реальное время», АСВ в рамках конкурсного производства в отношении ПАО «Татфондбанк» подало иски о банкротстве АО «Аромат» и ООО «Бизнес-Центр-Аромат», собственником которого является АО «Аромат», на общую сумму 205 млн рублей. А к бывшему руководителю ПАО «Татфондбанк» Роберту Мусину недавно были предъявлены исковые требования на астрономическую сумму — 21,5 млрд рублей.

В представленном конкурсным управляющим отчете также указано, что из рассмотренных судами исков удовлетворено более 8 тысяч заявлений на сумму более 160 млрд рублей, в том числе иски к «Фонду содействия развитию физической культуры» на 2 млрд рублей, к ООО «Шарт» и ООО «Газовик» на 1,7 млрд, к ООО «Агарти» на 1,6 млрд, к ООО «Торговый Дом «Спартак-Казань» и ГЖФ на 735 млн рублей и к ООО «Дорстрой» и ООО «ПСО Казань» на 7,5 млн евро. Возбуждено более 7 тысяч исполнительных производств на сумму 2,6 млрд рублей. А в удовлетворении 64 исков, крупнейшим из которых является иск к ООО «ПСО Казань» по договору поручительства заемщика — физического лица на 0,5 млрд рублей, отказано…

«Проведена работа по выявлению сомнительных сделок банка, по результатам которой в суд подано 793 заявления на сумму 44,6 млрд рублей», — продолжил Михаил Захваткин

Представитель АСВ также перечислил крупнейших должников банка — банкротов: ООО «Бытовая Электроника», ООО «Умная Электроника», ООО «Ягодинская Слобода», ООО «Сувар Девелопмент», ООО «Служба взыскания «Редут», ООО «Инвестиционная компания «Атлант», ООО «Тандем Д», ООО «Новая нефтехимия», АО «Земельная корпорация «Лидер». Общий долг предприятий-банкротов перед банком составляет 212 млрд рублей.

— Проведена работа по выявлению сомнительных сделок банка, по результатам которой в суд подано 793 заявления на сумму 44,6 млрд рублей, — продолжил Михаил Захваткин. — Осуществляются мероприятия по привлечению к ответственности виновных в банкротстве банка лиц.

Главный офис ТФБ не продают из соображений экономии

— Торги в отношении какого имущества начаты? Оценка полностью была проведена? — уточнила по ходу заседания судья Наиля Гарапшина.

— Полностью нет, слишком большой объем надо охватить, — слегка замялся Михаил Захваткин.

— Надо бы охватывать, конечно…

— Можно мне уточнить, — поднялась с места Ирина Стрикалева и перечислила грандиозные объемы активов, с которыми приходится работать АСВ.

— Продано [из имущества банка] совсем немного, — продолжил Захваткин. — Но идут выплаты вкладчикам… Порядка четырех тысяч человек их еще не получили, причем примерно у тысячи человек есть проблемы с перечислением — уточняем реквизиты, — и выразил надежду, что на объемы выплат повлияют результаты продолжающегося уголовного расследования.

В отличие от предыдущих судебных заседаний, на которых в арбитраже присутствовали большие «группы поддержки» АСВ из числа пострадавших вкладчиков «Татфондбанка», на сегодняшнее пришло всего несколько человек. Фото Максима Платонова

А по завершении судебного заседания Ирина Стрикалева пояснила корреспонденту «Реального времени», что самый главный и ценный объект недвижимости «Татфондбанка» — четырехэтажное здание на углу улиц Чернышевского и Бурхана Шахиди, которое было оценено в 134 млн рублей, пока на торги не выставлялось из соображений экономии:

— Мы сдаем это здание в аренду, на полученные от этого средства и окупаем все расходы по его содержанию, а также осуществляем в нем свою деятельность. Если оно сейчас будет продано, нам самим придется арендовать помещение для работы.

Вкладчики устали митинговать



В отличие от предыдущих судебных заседаний, на которых в арбитраже присутствовали большие «группы поддержки» АСВ из числа пострадавших вкладчиков «Татфондбанка», на сегодняшнее пришло всего несколько человек. Как заметила в разговоре с корреспондентом «Реального времени» вкладчица Диля Ильясова, люди устали ждать и потеряли веру в то, что им вернут деньги:

— Ходим-ходим, и все, похоже, без толку. Ну дали нам 25 процентов — и все. Из Республиканского фонда поддержки (РФП) многим денег не дают: мне вот отказали, потому что я потеряла больше двух миллионов, а они поддерживают только тех, у кого вклады были до 300 тысяч. А я что, не пострадала, выходит?..

Поэтому идти 13 октября в парк Тинчурина на согласованный мэрией Казани митинг Союза пострадавших в «Татфондбанке» и «ИнтехБанке» Ильясова уже не видит смысла.