«Улыбается, а платить не собирается»: на подрядчика «Салават купере» завели уголовное дело

Рабочие фирмы «Барсэлитстрой+» дошли до Москвы с жалобой на шефа, который не платит им несколько месяцев, хотя сам явно не бедствует

Фото: tatar-inform.ru (на фото - Завдят Камалов - слева)

В Татарстане возбудили уголовное дело по факту невыплаты зарплаты рабочим «Барсэлитстрой+» — подрядчика строительства в «Салават купере». Претензии появились к директору компании Завдяту Камалову. Добиваясь честно заработанных денег, сотрудники дошли до кабинетов московских чиновников. Фирма Камалова оскандалилась еще в период строительства дома 12-4 в соципотечном микрорайоне в Осиново. Как выяснило «Реальное время», подрядчик задолжал не только своим рабочим, но и поставщикам и субподрядчикам. Да и жители «Салават купере» хотели бы пообщаться с Камаловым — он пообещал им устранить строительные недочеты, а вместо этого перестал отвечать на звонки.

Возможности есть, зарплаты нет

Уголовное дело по факту невыплаты зарплаты свыше двух месяцев работникам стройкомпании было возбуждено Высокогорским отделом Следкома по РТ еще 15 августа 2018 года. Однако прокуратура района, на территории которого проживает гендиректор и учредитель «Барсэлитстрой+» Завдят Камалов, постановление о возбуждении дела отменила. Следователи с этим не согласились и обжаловали решение, в прокуратуре Татарстана их поддержали.

Предварительно установлено, что некоторым работникам компания Камалова задолжала еще за 2017 год. Общий размер невыплаченной зарплаты составил 2 млн 143 тыс. рублей. Причем за два месяца следствия руководство ООО долги не погасило, хотя, как утверждают источники «Реального времени», возможности у Камалова имелись — в его личной и семейной собственности порядка 60 объектов недвижимости: земельные участки, частные дома, квартиры.

На днях в домах и в офисе Завдята Камалова прошли обыски, идут другие следственные действия. Решается вопрос о привлечении директора в качестве подозреваемого в уголовном деле и избрания в отношении него меры пресечения. В Следкоме по РТ журналисту «Реального времени» подтвердили лишь один факт — дело о невыплате зарплаты в «Барсэлитстрой+» возбуждено.

В Следкоме по РТ подтвердили лишь один факт — дело о невыплате зарплаты в «Барсэлитстрой+» возбуждено. Фото Ирины Плотниковой

«На меня скоро на самого в суд будут подавать из-за моего директора»

Нам удалось связаться с одним из сотрудников «Барсэлитсрой+», обратившихся с заявлением в Следственный комитет. Прораб Марат Сибгатов рассказал нашему изданию, что работодатель задолжал ему порядка 400 тыс. рублей.

— Ходит, улыбается, а платить не собирается, — говорит он о своем начальнике.

Добиваясь честно заработанных денег, Сибгатов дошел до Москвы — стоял в одиночном пикете у Госдумы, оставил заявление в приемной ФСБ на Лубянке, обращался в Следком. Обратился за помощью даже к федеральным журналистам — рассказал свою историю и описал ситуацию в «Салават купере» корреспонденту ВГТРК Россия Ольге Скабеевой и телеведущей Марии Ситтель.

— Никакой зарплаты нет, мне детей кормить нечем. В квитанции из детского сада уже написали «Убедительно просим заплатить за два месяца». Я два месяца не могу за садик заплатить. На меня скоро на самого в суд будут подавать из-за моего директора, из-за того, что он не платит зарплату. Он обещал нам все отдать в августе. Я ему поверил. Потом он сказал: «Все отдам в сентябре». Ни в сентябре, ни в августе вообще ничего нет, — посетовал Марат Сибгатов.

Мужчина трудоустроен официально и по сей день работает в «Барсэлитстрой+»: «В конце июля — в начале августа он даже заключил со мной новый договор на оказание услуг, я его стал соблюдать. Сказали, будут платить. Даже этого не платят».

Добиваясь честно заработанных денег, Сибгатов дошел до Москвы — стоял в одиночном пикете у Госдумы. Фото russian.rt.com



Who is mr Камалов?

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Барсэлитстрой+» было зарегистрировано в 2016 году в Высокогорском районе — получается, что фирма сразу пришла в «Салават купере». Единственный учредитель и гендиректор компании — Завдят Камалов. Выручка организации на конец 2017 года составила 224 млн рублей, чистая прибыль — 507 тыс. рублей.

О Завдяте Камалове известно, что ранее он являлся одним из совладельцев ООО «Стройинвест» (занимаются строительством частных домов). По словам его же субподрядчиков, глава «Барсика» (как прозвали фирму соципотечники) и сейчас строит коттеджи в Салмачах. Кроме того, он был совладельцем компаний «Атлантида», «Камгазстройинвест», «Полигон» — на данный момент все они ликвидированы.

Связаться с Завдятом Камаловым не удалось — его мобильный телефон оказался недоступен. В открытых источниках телефона офиса «Барсэлитстрой+» или электронного адреса фирмы, на который можно было бы направить запрос, нет. Рабочие фирмы не удивлены: по их словам, Камалов прячется от тех, кому задолжал, и давно перестал отвечать на звонки.





Глава «Барсика» (на фото — справа) был совладельцем компаний «Атлантида», «Камгазстройинвест», «Полигон» — на данный момент все они ликвидированы. Фото tatar-inform.ru



Банкротство близко?

Судя по всему, «Барсик» Камалова задолжал не только своим сотрудникам, но и субподрядчикам и поставщикам. В картотеке Арбитражного суда РТ можно найти более десятка исков, поданных за последние полтора года в отношении «Барсэлитстрой+». Среди истцов «Сетевая компания», «Татэнергосбыт», ЧОП «Застава ПФО», «Лифт Строй компания», «Электропромсбыт», «Фирма Гамми» (поставщик программного управления в «Салават купере»), «Чистая вода» (поставляет питьевую воду в «Салават купере»), «УК «Чистый мир» (занимается клинингом), «Татмонолитстрой» и многие другие. При этом практически все исковые заявления арбитраж удовлетворил. Всего с 2017 года суд обязал «Барсэлитстрой+» выплатить истцам более 13 млн рублей с учетом основных долгов и неустоек. Впрочем, «Барсик» и не пытался оспорить заявления: как указано во многих судебных решениях, ответчик на суды не являлся, несмотря на то, что был извещен.

Можно предположить, что строительная компания не торопится отдавать долги, даже несмотря на наличие судебных решений. Так, группа компаний «Альпина», которая занимается поставкой стройматериалов, подала в арбитраж иск о признании «Барсэлитстрой+» банкротом. Ранее она выиграла тяжбу и должна была получить с «Барсика» 1,2 млн рублей.

На сегодняшний день в картотеке Арбитражного суда имеется как минимум шесть исковых заявлений в отношении бывшего подрядчика «Салават купере», разбирательства по которым еще продолжаются. Общая сумма требований — почти 3,3 млн рублей.

На сегодняшний день в картотеке Арбитражного суда имеется как минимум шесть исковых заявлений в отношении бывшего подрядчика «Салават купере». Фото Максима Платонова

Привет от субподрядчиков

Как стало известно «Реальному времени», на закрытом заседании по антикоррупционной политике с участием президента Татарстана Рустама Минниханова обсуждали качество строительства в соципотечном квартале «Салават купере». В частности, собравшимся показали видео, на котором рабочие достают из стены дома 12-4… ботинок.

К слову, видео с находкой нетрудно найти и в интернете, так что посмотреть его может каждый желающий. Конечно, строители порой оставляют в отместку заказчику неприятные сюрпризы — яйца, которые начинают неприятно пахнуть, или бутылки, издающие гул. Так что Камалову еще повезло. А после того, как ролик попал в СМИ весной этого года, директора «Барсика» так и прозвали «ботинком», рассказали соципотечники и рабочие. Впрочем, не будем забывать, что дом достался Камалову от «Камгэса» и, возможно, перешел к нему уже с таким «наследством» в стене.

Соципотечники: окна сломаны, из стен дует

Избегает директор «Барсэлитстрой+» и жителей «Салават купере». Дом 12-4 перешел к нему от «Камгэсэнергостроя» в 2016 году. Поначалу нареканий к «Барсику» не было, как лидер стройки он даже получал знамя передовика «Салават купере». Летом прошлого года ему хотели передать еще один объект «Камгэса» — дом 12-2, но неожиданно через месяц без объяснения причин дом отдали фирме «Строитель+». Вскоре выяснилось, что «Барсик» срывает сроки и на своем единственном объекте — доме 12-4. В январе этого года участникам госпрограмм пришлось штурмовать штаб кураторов микрорайона. Уже тогда стало известно о финансовых проблемах подрядчика — сообщалось, что только отделочникам гендиректор «Барсика» Завдят Камалов должен 11,5 млн рублей.

Строительные недоделки, которые обнаруживаются в процессе эксплуатации, не редкость не только для «Салават купере». Фото vk.com

Впрочем, к концу февраля дом 12-4 все-таки подготовили к сдаче. Но, как рассказывают соципотечники, уже в день заселения жители как минимум двух квартир рассказали, что у них дует из стен. В одной из квартир было сломано сразу два окна. Конечно, строительные недоделки, которые обнаруживаются в процессе эксплуатации, не редкость не только для «Салават купере» — увы, они превратились чуть ли не в обыденность для казанцев. Но если другие подрядчики «Салават купере» стараются реагировать на жалобы жителей, то Камалов, по словам активистов, предпочитает только обещать исправить недочеты. Если поначалу гендиректор «Барсика» общался с жителями микрорайона и давал какую-то надежду на устранение недоделок, то позже попросту перестал брать трубку.

Со слов жителей также известно, что стройматериалы, которые должны были поступать в «Салават купере», до места назначения могли и не доехать — якобы Камалов мог развернуть машину с бетоном и отправить на площадку, где строился его собственный коттедж.