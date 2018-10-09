«Золотые дамбы» Казани: экс-глава ГИСУ получил положительную характеристику от замминистра строительства

Продолжается допрос свидетелей по делу Нуруллина

Фото: Юлия Косолапкина

Сегодня в суде по делу бывшего начальника ГИСУ РТ Рашида Нуруллина, которого обвиняют в превышении полномочий с 200-миллионной переплатой в пользу ПСО «Казань», опросили еще двоих свидетелей. Одного из самых ожидаемых, действующего руководителя Главного инвестиционно-строительного управления Марата Айзатуллина, вновь не было, зато пришли бывшие коллеги Нуруллина. Причем одна из свидетельниц посчитала необходимым нанять ради визита в суд адвоката. Подробности — в материале «Реального времени».

«Чтобы освежить память…»

Сегодня допрос свидетелей в Вахитовском суде Казани начался с начальника сметного отдела ГИСУ РТ Ольги Закорюкиной, которая почему-то пришла на процесс вместе с адвокатом. Из ответов Закорюкиной на вопросы гособвинителя Степана Спиридонова следовало, что с подсудимым она знакома с 2005 года, работала с ним в промежуток с этого времени и до 2013 года.

— Приходилось ли заниматься документами по берегоукрепительным работам Среднего Кабана и Казанки от «Миллениума»?

— Каким образом заниматься? — не поняла вопроса Закорюкина. Большую часть вопросов как от гособвинителя, так и от подсудимого она просила повторить. «Очень много объектов, конкретно сказать сложно. Я занималась и занимаюсь организацией работы по приему документов», — пояснила она.

— Были ли отрицательные формы по этим объектам?

— Не помню, — снова растерялась Закорюкина.

Старший помощник прокурора Вахитовского района Спиридонов попросил суд огласить данные следствия, «чтобы освежить память».

— К проверке и составлению смет наши сотрудники отношения не имеют, мы только приняли формы. Практика корректировки форм существует при выявлении недостатков, — судья Алмаз Мухаметшин зачитал ранние показания Закорюкиной.

Первым делом подсудимый поинтересовался у нее, принимал ли он участие в работе ГИСУ после увольнения? «Не могу сказать», — тихо ответила начальник сметного отдела ГИСУ РТ. Судье не раз приходилось просить ее говорить громче.

— Через три месяца после моего увольнения в декабре 2013 года ГИСУ оплатил ПСО 267 млн рублей, это была оплата за выполненные работы или аванс?

— Не могу сказать, не помню.

— Какие ваши функциональные обязанности?

— Проверка актов выполненных работ, что они согласованы, оформлены и подписаны куратором. Я организую работу.

— Можно ли заменять КС-2 (акт о приемке выполненных работ)?

— Не могу сказать.

— В каком отделе хранятся принятые КС?

— Как такового архива нет, объем очень большой. Что-то частично в архиве, что-то в сметном отделе.

— Можно использовать смету без положительного заключения экспертизы?

— Не могу ответить, — снова заученно повторила Закорюкина.

Здесь уже судья не выдержал и удивился, почему и на этот вопрос свидетель не может ответить.

Фото rt.rbc.ru



«Что-то могу забыть»

Начальник только ответила, что не ее отдел этим занимается. Каким же критериям тогда должны отвечать документы? «Отдел занимается проверкой актов выполненных работ. В базе данных вся информация по подрядчику, объекту», — объяснила свидетель.

Нуруллин попросил объяснить, как КС-2, которые изначально подписывал Муртазин (Айдар Муртазин, в 2001—2013 годах работал в ГИСУ РТ, его подчиненные курировали производство берегоукрепительных работ ПСО «Казань»), вдруг оказались подписаны Хайруллиным (преемник Муртазина), который не занимался этим объектом в принципе.

— Не знаю, они хранятся не под замком, — заметила Закорюкина.

— То есть допускаете, что их могли достать? — продолжил адвокат Нуруллина Тахир Мансуров.

— Я ничего не допускаю. Не помню, кто расписывался. Для нас главное, что есть подпись куратора. Они хранятся не под замком, на полках, — не согласилась Закорюкина.

Адвокат спросил, есть ли у нее травма головы. От такого вопроса свидетель, похоже, немного опешила.

— Это имеет отношение? Я гипертоник, у меня давление, в сентябре была операция, поэтому… — очень тихо говорила она.

— Некоторые моменты можете не помнить? — продолжил мысль адвокат Нуруллина.

— Конечно, — первый раз полностью утвердительно ответила свидетель.

Нуруллин хотел было продолжить допрос и высказался, что ему ее очень жаль, но в суде это сочли давлением. В этот момент в процесс впервые вмешалась и адвокат свидетеля — спросила Закорюкину, считает ли она себя психически здоровой, на что получила утвердительный ответ.

— В вашем присутствии заменяли КС-2 с подписями? Вам известно об этом? — поинтересовалась защитница.

— Нет, — односложно ответила ей начальник сметного отдела ГИСУ РТ.

Положительное знакомство

Следующим в зал пригласили заместителя министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Ильдуса Насырова. В ГИСУ РТ он работал с мая 2010 года по октябрь 2013. На вопросы гособвинителя он отвечал также односложно: не занимался ведением берегоукрепительных работ, об обстоятельствах дела знает только из прессы («метры не совпадают»), относительно выполненных объемов работ ничего неизвестно. Старший помощник прокурора Вахитовского района снова попросил обратиться к материалам предварительного следствия. Среди различных объектов Насыров курировал строительство центра гребных видов спорта на Кабане, в рамках которого ПСО «Казань» вело работы и по берегоукреплению. В мае — июне 2012 года было закончено строительство объекта, и о том, что после этого ПСО «Казань» продолжило берегоукрепительные работы, Насырову неизвестно.

— Все изменения в проекте — только с указания ГИСУ. Они должны быть письменными? Или достаточно моих устных распоряжений? — поинтересовался у Насырова подсудимый.

— Ни в коем случае. Должно быть официальное письмо, зарегистрированное в канцелярии, — ответил Насыров.

— Что происходит с деньгами, выделенными на строительство, если они не освоены?

— Поднимаются в соответствующий бюджет.

— Законна ли, безопасна ли реализация проекта без положительной экспертизы? — добивался ответа экс-руководитель ГИСУ.

— Таким проектом пользоваться нельзя, — уверенно заметил Насыров.

Отвечая на вопрос Рашида Нуруллина, vip-свидетель объяснил, чем различается аванс и оплата за выполненные работы.

— Если ГИСУ в конце 2013 года приняло акты выполненных работ, то, значит, контракт сначала был выполнен и потом предъявлен к оплате? Деньги, оплаченные мной в 2012 году, были отработаны?

— Не могу точно сказать, должны быть отработаны. Если выполнение подписано, значит, отработаны, — ответил Насыров.

Адвокат Нуруллина попросил охарактеризовать своего подзащитного.

— Я работал под его руководством три с небольшим года, могу охарактеризовать только с положительной стороны, многому у него научился. С ним сформировали, начинали программы, многие из которых работают до сегодняшнего дня: капитальный ремонт многоквартирных домов, школ, детских садов. Миссия, которая была заложена, до сих пор действует. Только с положительной стороны могу его охарактеризовать как человека, как специалиста, — дал характеристику замминистра.

Напоследок прокурор уточнил у свидетеля: несмотря на то, что речь об особо важных строившихся объектах, дает ли это право проводить работы с нарушением законодательства? Насыров односложно ответил, что нет.

Уже после окончания заседания Нуруллин обратил внимание на слова Насырова, который говорил о том, что любые изменения в проекте могут быть только с письменного заключения, но его нет. Визит Закорюкиной с адвокатом подсудимый прокомментировал так: «Похоже, есть, что скрывать, жаль больного человека. Не хочет явные вещи подтвердить».