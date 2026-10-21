Лазертаг признали официальным видом спорта в России

Федерация лазерного боя прошла государственную аккредитацию

Фото: Артем Дергунов

Лазертаг признали официальным видом спорта в России. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта страны.

— Федерация лазерного боя России успешно прошла государственную аккредитацию. Это событие открывает новую главу в развитии дисциплины: теперь турниры имеют официальный статус, а лазертаг стал полноценной частью большой спортивной семьи страны, — говорится в публикации.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Нормативы лазертага включены в Единую всероссийскую спортивную классификацию (ЕВСК). Теперь участники могут системно подтверждать свое мастерство и получать официальные разряды. Турниры будут проводиться по регламентированным правилам, а судьи — проходить обязательную аккредитацию.

Напомним, в апреле в Казани состоялся первый турнир по лазертагу «Защитники Отечества», объединивший 20 ветеранов СВО и 20 воспитанников благотворительного фонда «Ният».

Галия Гарифуллина