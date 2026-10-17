Камилла Нелюбова: «Немного удивительно то, что не получился лутц»

Фигуристка поделилась впечатлениями от выступления на этапе Гран-при в Казани

Фото: Реальное время

Фигуристка Камилла Нелюбова заняла второе место после короткой программы на первом этапе Гран-при России в Казани, набрав 70,89 балла. После проката спортсменка поделилась впечатлениями от выступления.

— Я во второй части своей короткой программы постаралась показать эмоции и раскрыть эту программу, чтобы она запомнилась, и самой насладиться, конечно же, катанием. Ощущения в целом хорошие. Я рада, что у меня получился аксель, рада, что получился каскад, хоть и не там, где планировался. Немного удивительно то, что не получился лутц, но мне, видимо, нужно попадать, поделать ошибок в начале сезона. Пусть это будет здесь, а не на тех стартах, на которых нужно уже кататься чисто, стабильно, — передает слова спортсменки корреспондент «Реального времени».

Напомним, что после короткой программы лидирует Анна Фролова с результатом 74,70 балла. Произвольные программы спортсменки представят в воскресенье, 18 октября.

Алсу Сабирзанова