В Казани пройдет чемпионат России по бадминтону

Татарстан на домашнем чемпионате представят титулованные спортсмены Евгения Косецкая, Сергей Сирант и Никита Мулеев

Фото: Динар Фатыхов

С 20 по 26 октября в Центре бадминтона в Казани (ул. Оренбургский тракт, 99) состоится чемпионат России по бадминтону в личном разряде. Турнир соберет около 180 сильнейших спортсменов из 18 регионов страны.

Церемония открытия запланирована на 21 октября в 13:00.

Татарстан на домашнем чемпионате представят титулованные спортсмены Евгения Косецкая, Сергей Сирант и Никита Мулеев. Также в турнире примут участие другие лидеры отечественного бадминтона — Георгий Карпов, Владислав Добычкин, Артур Печенкин, Александра Чушкина, Марина Тарасова, Глеб Степаков, Анастасия Акчурина и Алина Давлетова.



Ранее сообщалось, что спрос на тренеров по бадминтону в Казани вырос на 88%, по волейболу — втрое. Рост интереса к тренировкам подстегнул и продажи спортивного инвентаря.

Алсу Сабирзанова