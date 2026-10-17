Анна Фролова лидирует после короткой программы на этапе Гран-при в Казани

Фигуристка набрала 74,70 балла

Фото: Реальное время

Фигуристка Анна Фролова заняла первое место в короткой программе на этапе Гран-при России в Казани. Она набрала 74,70 балла.



Комментируя свое выступление, спортсменка отметила, что, несмотря на лидерство, прокат получился не совсем таким, как ей хотелось бы.

— Эмоции сейчас исключительно положительные. Конечно, понимаю, что даже на утренней тренировке я как-то поувереннее каталась и побольше в образе, что ли, была. Но сейчас чуть сдержаннее получилось, особенно в прыжковой части, — передает слова фигуристки корреспондент «Реального времени».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Вторую позицию занимает Камилла Нелюбова с результатом 70,89 балла. Замыкает тройку сильнейших Елизавета Куликова — 69,23 балла.

Разрыв между лидером и ближайшей преследовательницей составляет 3,81 балла. Произвольные программы спортсменки представят в воскресенье, 18 октября.

Алсу Сабирзанова