Анна Фролова лидирует после короткой программы на этапе Гран-при в Казани
Фигуристка набрала 74,70 балла
Фигуристка Анна Фролова заняла первое место в короткой программе на этапе Гран-при России в Казани. Она набрала 74,70 балла.
Комментируя свое выступление, спортсменка отметила, что, несмотря на лидерство, прокат получился не совсем таким, как ей хотелось бы.
— Эмоции сейчас исключительно положительные. Конечно, понимаю, что даже на утренней тренировке я как-то поувереннее каталась и побольше в образе, что ли, была. Но сейчас чуть сдержаннее получилось, особенно в прыжковой части, — передает слова фигуристки корреспондент «Реального времени».
Вторую позицию занимает Камилла Нелюбова с результатом 70,89 балла. Замыкает тройку сильнейших Елизавета Куликова — 69,23 балла.
Разрыв между лидером и ближайшей преследовательницей составляет 3,81 балла. Произвольные программы спортсменки представят в воскресенье, 18 октября.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».