Евгений Семененко лидирует после короткой программы на этапе Гран-при
Фигурист набрал 100,20 балла
Евгений Семененко лидирует после короткой программы на первом этапа Гран-при России по фигурному катанию. Фигурист набрал 100,20 балла.
На втором месте расположился Андрей Мозалев с результатом 98,13 балла. Третью строчку занял Даниил Самсонов — 91,60 балла.
Напомним, среди женщин первое место в короткой программе заняла Анна Фролова. Она набрала 74,70 балла.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».