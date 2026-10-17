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Евгений Семененко лидирует после короткой программы на этапе Гран-при

17:03, 17.10.2026

Фигурист набрал 100,20 балла

Евгений Семененко лидирует после короткой программы на этапе Гран-при
Фото: скриншот из видео «Стараюсь работать не только на судей, но и на трибуны». Евгений Семененко о коротком прокате. Фигурное катание. Спартакиада сильнейших 2024»

Евгений Семененко лидирует после короткой программы на первом этапа Гран-при России по фигурному катанию. Фигурист набрал 100,20 балла.

На втором месте расположился Андрей Мозалев с результатом 98,13 балла. Третью строчку занял Даниил Самсонов — 91,60 балла.

Напомним, среди женщин первое место в короткой программе заняла Анна Фролова. Она набрала 74,70 балла.

Алсу Сабирзанова

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