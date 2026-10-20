Месси и Роналду вошли в число претендентов на «Золотой мяч» всех времен

В список вошли 10 футболистов, признававшихся лучшими в мире не менее двух раз

Лионель Месси и Криштиану Роналду стали претендентами на звание лучшего обладателя «Золотого мяча» в истории. Об этом сообщается на сайте Ballon d'Or Of All Time.

В список вошли 10 футболистов, признававшихся лучшими в мире не менее двух раз. Месси — восьмикратный обладатель награды, Роналду — пятикратный. Также в числе номинантов Йохан Кройф, Марко ван Бастен, Мишель Платини (по три раза), Роналдо, Франц Беккенбауэр, Карл-Хайнц Руммениге, Альфредо Ди Стефано и Кевин Киган (по два раза).

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Награда приурочена к 70-летию премии. Победителя выберут платным голосованием (1 евро) на сайте премии. Лауреатов «Золотого мяча» в этом году объявят 26 октября на церемонии в Лондоне.

Ранее сообщалось, что Лионель Месси завершил карьеру в сборной Аргентины, а Роналду отстранен от игр сборной Португалии на месяц и оштрафован на €255.

Алсу Сабирзанова