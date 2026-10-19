Фигуристка Камила Валиева вернулась в группу Тутберидзе

В августе Международный союз конькобежцев предоставил Валиевой нейтральный статус, однако позднее отменил это решение

Фото: Руслан Ишмухаметов

Российская фигуристка Камила Валиева вновь присоединилась к тренировочной группе Этери Тутберидзе, пишет ТАСС со ссылкой на источник.

Спортсменка покинула команду в конце апреля прошлого года и продолжила подготовку в группе Светланы Соколовской на арене «Навка Арена».

20-летняя Валиева ранее объявила о возвращении в спорт после завершения четырехлетней дисквалификации за нарушение антидопинговых правил. Фигуристка является обладательницей мировых рекордов в короткой и произвольной программах, а также по сумме двух выступлений.

В августе Международный союз конькобежцев предоставил Валиевой нейтральный статус, однако позднее отменил это решение.

Ранее сообщалось, что с 17 по 18 октября в Казани прошел первый этап Гран-при России по фигурному катанию «Рапсодия льда — 2026». Каждый старт внутренней серии сейчас особенно важен: по итогам этапов формируется сборная страны и определяются кандидаты на чемпионаты Европы и мира. Ситуацию добавляет и ISU, выделивший россиянам лишь по одной квоте в каждом виде программы. О том, кто поднялся на пьедестал и как развернулась борьба за медали, — в материале «Реального времени».

Никита Егоров