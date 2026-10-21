Танги Ндомбеле прибыл на просмотр в «Рубин»

Полузащитник прибыл в расположение клуба в статусе свободного агента

Фото: взято из телеграм-канала «Рубин» Пресс»

Французский полузащитник Танги Ндомбеле находится на просмотре в казанском «Рубине». Об этом сообщила пресс-служба клуба.

29-летний хавбек, ранее выступавший за «Лион», «Тоттенхэм», «Наполи», «Галатасарай» и «Ниццу», прибыл в расположение клуба в статусе свободного агента. Он проведет тренировочный цикл с командой, после чего будет принято решение о его будущем.

При этом, даже если контракт будет подписан, заявить Ндомбеле «Рубин» сможет только зимой — до января он за клуб не сыграет.

Ранее сообщалось, что Франк Артига прокомментировал возможную отставку из «Рубина». Главный тренер казанцев рассказал о своем положении на посту наставника.

Алсу Сабирзанова