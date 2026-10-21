Танги Ндомбеле прибыл на просмотр в «Рубин»
Полузащитник прибыл в расположение клуба в статусе свободного агента
Французский полузащитник Танги Ндомбеле находится на просмотре в казанском «Рубине». Об этом сообщила пресс-служба клуба.
29-летний хавбек, ранее выступавший за «Лион», «Тоттенхэм», «Наполи», «Галатасарай» и «Ниццу», прибыл в расположение клуба в статусе свободного агента. Он проведет тренировочный цикл с командой, после чего будет принято решение о его будущем.
При этом, даже если контракт будет подписан, заявить Ндомбеле «Рубин» сможет только зимой — до января он за клуб не сыграет.
Ранее сообщалось, что Франк Артига прокомментировал возможную отставку из «Рубина». Главный тренер казанцев рассказал о своем положении на посту наставника.
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