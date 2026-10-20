«Нефтехимик» обыграл действующего обладателя Кубка Гагарина
Встреча завершилась с минимальным счетом — 1:0
В матче регулярного чемпионата КХЛ нижнекамский «Нефтехимик» одержал победу над ярославским «Локомотивом» — действующим обладателем Кубка Гагарина.
Встреча завершилась с минимальным счетом — 1:0. Автором единственной и победной шайбы стал Андрей Белозеров.
По итогам матча, нападающий стал лучшим снайпером в истории «Нефтехимика», установив новый рекорд клуба — 92 заброшенные шайбы.
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