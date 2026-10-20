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«Нефтехимик» обыграл действующего обладателя Кубка Гагарина

21:35, 20.10.2026

Встреча завершилась с минимальным счетом — 1:0

«Нефтехимик» обыграл действующего обладателя Кубка Гагарина
Фото: взято с сайта hcnh.ru

В матче регулярного чемпионата КХЛ нижнекамский «Нефтехимик» одержал победу над ярославским «Локомотивом» — действующим обладателем Кубка Гагарина.

Встреча завершилась с минимальным счетом — 1:0. Автором единственной и победной шайбы стал Андрей Белозеров.

По итогам матча, нападающий стал лучшим снайпером в истории «Нефтехимика», установив новый рекорд клуба — 92 заброшенные шайбы.

Алсу Сабирзанова

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