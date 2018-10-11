«Скрытый конфликт» или неэффективная педагогика? В КФУ «ушли» религиоведа Ларису Астахову

Экс-завкафедрой и автор экспертизы, «закрывшей» саентологов, назвала официальные и настоящие причины увольнения себя и своих соратников

Руководство КФУ не стало продлевать контракты с заведующей кафедрой религиоведения и рядом других ее сотрудников, однако Лариса Астахова с таким решением не согласилась и даже обвинила в социальных сетях университет в том, что он отказывается от «эффективного молодого квалифицированного состава». Обсуждаются разные версии происходящего: от происков саентологов, чью церковь закрыли в Москве после религиоведческой экспертизы Астаховой, до скрытого конфликта с руководством вуза. Однако, по данным «Реального времени», настоящая причина заключается в неэффективности административной работы и преподавания ученого. Сама Лариса Астахова с этим не согласна. Подробности — в материале «Реального времени»

Страсти по религиоведению

На кафедре религиоведения Института социально-философских наук и массовых коммуникаций (ИСФМК) КФУ в конце августа произошли серьезные кадровые изменения — университет решил расстаться сразу с несколькими сотрудниками кафедры. В частности, истекший 31 августа контракт не был продлен с завкафедрой, экспертом Совфеда и Госдумы Ларисой Астаховой. Согласно опубликованному на ее странице в «Фейсбуке» посту, аналогичная участь постигла и других ее коллег. Одним из них стал муж Астаховой — иерей Ярослав Бухараев. С нового учебного года и.о. завкафедрой является кандидат политических наук, доцент Зоя Силаева. Лариса Астахова же со своим «уходом» мириться не стала:

«На кафедре остепененность упала ниже 60% (ау, Рособрнадзор! и передайте г-ну Ш., что касса свободна!). Кстати, новеньких берут, как я вчера узнала, тоже не всех остепененных, лишь бы дыру заткнуть. В магистратурах преподавать практически некому, старшим и ассистентам нельзя. Есть слух, что один из преподов новых закончил только бакалавриат, но это не точно (хотя такой факт в ИСФН тоже уже был)», — говорится в посте Ларисы Астаховой (орфография и пунктуация авторские).

Из ее публикации становится ясно, что за два месяца до этого на кафедре якобы начались «явные проблемы» у сотрудников заведующей, и тогда она направила ректору Ильшату Гафурову записку с информированием о сложившейся ситуации: «Ни к какому ректору меня не приглашали. Никто даже не попрощался, в том числе директор, с которым я проработала только в качестве его зама 7 лет — он сбежал в отпуск, предоставив разбираться со мной своему заму, как бы И.О. И она собственно излагала все неприемлемые условия мне и моим сотрудникам, а не он лично», — продолжила бывший сотрудник КФУ.

«Ни к какому ректору меня не приглашали. Никто даже не попрощался», — продолжила бывший сотрудник КФУ. Фото Олега Тихонова



Заканчивается пост негодования так: «Остается немой вопрос: тут речь даже не обо мне идет и не о моей судьбе, а о судьбе целого подразделения: неужели ректору действительно все равно, если он легко отказался от эффективного молодого квалифицированного состава, в т. ч. иностранного преподавателя, PhD, работавшего на обычную ставку? Эти люди приносили зарубежные публикации и Скопусы, международные (реальные!) конференции, на которые КФУ не тратил ни копейки. Ответ мы уже получили».

После него последовал ответ директора ИСФМК Михаила Щелкунова, но сейчас он уже удален. Зато не удален второй пост-реакция Ларисы Астаховой, в котором она перечисляет причины своего недовольства руководством университета, завершая его словами: «Зато мне можно больше не молчать. Когда тебя обвиняют в нарушении корпоративной этики, иногда хочется ее нарушить, чтобы просто знать, как это бывает».

Штат кафедры укомплектован

Как сообщили «Реальному времени» в пресс-службе КФУ, всего в августе кафедру религиоведения покинули пять человек.

«Покинули кафедру, кроме Астаховой, четыре человека: один (доцент) из-за слабых результатов работы отказался участвовать в конкурсе на замещение должности; двое доцентов, будучи гражданами Украины, уехали на родину; четвертый (ассистент) уволился по собственному желанию», — сообщили в пресс-службе вуза, не поясняя причин расставания с Астаховой.

Прокомментировали в университете и слухи о том, что на кафедру взяли выпускника бакалавриата, а остепененность сотрудников упала ниже 60%.

«Выпускник бакалавриата по закону не имеет права преподавать в высшей школе, и никто это правило в КФУ нарушать не собирается. Никаких выпускников бакалавриата на кафедру не принималось и приниматься не будет. Баланс научной квалификации сотрудников на 1 сентября: из 20 преподавателей 3 доктора и 9 кандидатов наук (60% состава преподавателей, что соответствует норме Минобрнауки РФ)», — комментируют в КФУ.



Согласно официальному ответу, новый учебный год кафедра встретила с полностью укомплектованным штатом. Вместо уволившихся на работу приняли двух доцентов, одного кандидата наук и двух старших преподавателей с опытом преподавания богословских дисциплин по направлению «Теология».

Сама Астахова не связывает случившееся с происками саентологов. Фото saentologi.ru

Виной тому саентологи или неэффективность?

Одной из версий «ухода» Астаховой и ее сотрудников можно назвать деятельность теперь уже бывшей заведующей кафедрой в качестве эксперта по делам, связанным с религиозными объединениями. В частности, по ее религиоведческой экспертизе в 2015 году была ликвидирована Саентологическая церковь Москвы. Вскоре после этого доктора наук пытались лишить диссертации, обвинив в плагиате. Тогда ей удалось отстоять диссертацию и степень, однако сама Астахова не связывает случившееся с происками саентологов.

— Способности саентологов влиять на институты общества, как я считаю, значительно переоцениваются. Да, известно, что сегодня сложно не найти в управленческих структурах человека, не прошедшего один из их курсов. Это не означает, что они стали саентологами: бывает, что они даже не знают, что прошли тренинг по Хаббарду. Поэтому исключить я такую возможность не могу, но не считаю, что это вероятная причина, — говорит экс-завкафедрой.



Но есть и другая, более вероятная, по мнению большинства, версия. Собеседник издания, знакомый с ситуацией, говорит, что проблема назрела уже давно, поскольку накопилось множество вопросов к деятельности кафедры под руководством Ларисы Астаховой. В частности, источник рассказывает, что с ней не продолжили сотрудничество, поскольку она была неэффективным менеджером и плохим преподавателем — на парах ее постоянно заменяли аспиранты.

— Речь о том, чтобы качество образования было нормальным. После ее ухода наконец стали принимать священнослужителей, которые будут читать спецкурсы по теологии. С ней кафедра была неэффективной, — считает собеседник издания из вузовской среды.

Казанский социолог Искандер Ясавеев, а в прошлом преподаватель КФУ, об увольнении Астаховой узнал из ее поста в «Фейсбуке». Он отмечает, что сложившаяся ситуация вызывает вопросы.

— Я думаю, это общая ситуация. Из Казанского университета уходят те, кто не выражает лояльность по отношению к руководству. Очевидно, что результаты конкурса определяют больше не заслугами, не публикациями, не качественной работой со студентами, а именно хорошим отношениям с начальством. Я уверен, что то же самое произошло и в случае с кафедрой религиоведения. По всей видимости, был скрытый конфликт с руководством института, возможно, даже с руководством университета. Но я думаю, что это уровень института, — предполагает Ясавеев.

По его мнению, такого рода ситуации явно не способствуют развитию университета: «Я бы говорил, наоборот, о деградации». Комментируя информацию о том, что причиной увольнения стала неэффективная работа, собеседник издания отмечает, что знает множество коллег в университете, которые «не выделяются какими-то результатами в виде публикаций, но замечательно работают со студентами».

По мнению Ясавеева, такого рода ситуации явно не способствуют развитию университета: «Я бы говорил, наоборот, о деградации». Фото Максима Платонова

«Рассматриваю свое увольнение как толчок к новым свершениям»



Как рассказала «Реальному времени» сама Лариса Астахова, с определенного момента у кафедры действительно сформировался конфликт с руководством института, и тому, по словам собеседника издания, есть официальные и скрытые причины.

— Из официально объявленных — это разрыв отношений с основными социальными партнерами (госслужба, митрополия, ДУМ РТ), а также моя личная потеря связи с кафедрой. Однако могу отметить, что, являясь членом нескольких федеральных структур по теологии, я по долгу службы много сотрудничала с патриархийными отделами, ДУМ РФ, религиозными вузами федерального значения, что является равноценным и более значимым социальным партнерством, — считает Астахова.

То же самое, по ее мнению, касается и вопросов госслужбы:

— Многие наши выпускники работают в госструктурах по профилю и много помогают кафедре, постоянно сотрудничают. Что касается моего взаимодействия с кафедрой, установить мои с ней отношения помог бы конкурс на очередной срок заведования: если бы кафедра высказала мне недоверие, это был бы повод для моего ухода. Но конкурс объявлять не стали, — комментирует бывшая сотрудница КФУ.

Скрытой причиной она называет частое отсутствие в связи со своей деятельностью эксперта Совета Федерации, Госдумы, ВАК РФ и судебного эксперта, что Астахова воспринимала как важную для КФУ демонстрацию реализованности в профессии.

— Оказалось, я не права, и университет не заинтересован в подобном представительстве своих сотрудников в важнейших органах страны. В целом я очень благодарна КФУ, так как на их площадке мы сумели создать сильнейшую структуру, триединую, состоящую из религиоведения, исламской и христианской теологии. Я только опасаюсь, успела ли она стать жизнеспособной. Сама я на данный момент являюсь главным научным сотрудником в ЦИИ АН РТ и рассматриваю свое увольнение как толчок к новым свершениям, на которые я бы не решилась, если бы оставалась в КФУ далее, — отметила Лариса Астахова.