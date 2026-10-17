Эксперт объяснил причину успешной игры «Нефтехимика» в КХЛ

Экс-тренер «Спартака» Уланов считает, что нижнекамские хоккеисты наслаждаются игрой

Экс-тренер «Спартака» Игорь Уланов оценил выступление «Нефтехимика» в текущем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Эксперт уверен, что сами нижнекамские хоккеисты наслаждаются игрой.

— У Гришина очень молодая, амбициозная команда. Ребята раскованно играют в открытый хоккей. Очень много комбинаций, голов. Играют мобильно, слаженно, не передерживают шайбу, быстро проходят среднюю зону. В зоне атаки играют ярко, с контролем шайбы и хорошей результативностью. Я думаю, такой хоккей нравится не только болельщикам, но и сами игроки «Нефтехимика» наслаждаются игрой, — сказал Уланов «Силе Спорта».

Кроме этого Уланов отметил игру капитана «Нефтехимика» Андрея Белозерова, а также его партнеров по тройке атаки — Рафаэля Бикмуллина и Евгения Митякина. По словам эксперта, эти хоккеисты ведут нижнекамскую команду вперед.

«Нефтехимик» набрал 20 очков после 16 матчей и занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ.

Напомним, ранее в видеоматериале «Реального времени» разбирали, в чем заключается феномен сентябрьского успеха нижнекамской команды.

Зульфат Шафигуллин