Путин встретился с Нурмагомедовым и поздравил его с победой над Макгрегором

Президент РФ Владимир Путин поздравил чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова с победой над ирландцем Конором Макгрегором. Их встреча, в которой также принял участие отец борца Абдулманап Нурмагомедов, прошла после форума «Россия — спортивная держава» в Ульяновске.

Президент в шутку сказал, что попросит отца спортсмена сильно не наказывать сына за скандальную выходку после боя. По его словам, Нурмагомедов в своем бою за титул против Макгрегора решил главную задачу — убедительно победил, пишет ТАСС.

«Хочу выразить надежду на то, что все-таки идеалы спорта — они будут превыше всего — превыше заработков, реклам. Имею в виду прежде всего команду твоих соперников. И что в конце концов будут найдены пути к нормальному общению, дружбе мужской, спортивной. Спорт служит именно этим целям», — подчеркнул Путин.

Он также прокомментировал поведение спортсмена после матча.

«Мы же понимаем, что делалось специально, чтобы вывести из себя, чтобы получить какие-то преимущества в ходе боя. Внутри страны, я считаю, что мы одна большая семья, здесь чего бы не происходило, нужно избегать крайностей, не допускать никаких прыжков», — заявил он.

Путин отметил, что «в семье все бывает, но мы никогда не позволяем себе выходить за какие-то рамки».

«Но если на нас нападают извне, то, конечно, не только ты, мы все можем так прыгнуть, что мало не покажется. Но лучше до этого не доводить», — цитирует президента RT.

Напомним, Нурмагомедов победил ирландца в четвертом туре боя. После чего произошла массовая драка с участием бойцов, их команд и болельщиков. Проигравшим по итогам боя выглядит скорее Хабиб, чем униженный им во время поединка Конор. О том, что произошло и как на это реагировать, — в материале «Реального времени».