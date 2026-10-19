Лыжница Вероника Степанова планирует подать документы на нейтральный статус

Российские лыжники были отстранены от международных соревнований с 2022 года

Фото: Динар Фатыхов

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Вероника Степанова, представляющая сборную Татарстана, планирует подать документы на получение нейтрального статуса. Об этом «Матч ТВ» рассказал глава Федерации лыжного спорта и сноуборда России Дмитрий Свищев.

— Пока не подавала, но планирует, — сказал он.

Российские лыжники были отстранены от международных соревнований с 2022 года. В октябре 2025-го FIS продлила отстранение, но 2 декабря CAS признал его неправомерным, после чего федерация разрешила россиянам подавать заявки на нейтральный статус. 7 июля МОК рекомендовал снять ограничения с российских спортсменов.

Ранее сообщалось, что FIS убрала запрет на участие российских лыжников из ЦСКА. В новой редакции запрет касается только спортсменов, добровольно заключивших контракт с вооруженными силами России и Белоруссии.

Алсу Сабирзанова