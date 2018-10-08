Как Хабиб запорол шанс стать великим

Он уничтожил Конора в октагоне и проиграл вне его

Главным событием года не только в ММА, но и во всем бойцовском мире должен был стать вчерашний бой между Нурмагомедовым и Макгрегором. Накалившиеся страсти вылились в потасовку уже после самого боя, и, увы, проигравшим по ее итогам выглядит скорее Хабиб, чем униженный им во время поединка Конор. О том, что произошло и как на это реагировать, — в материале «Реального времени».

Организаторы позволили Конору слишком многое

Все самое интересное и обсуждаемое произошло вчера, и заглядывать на несколько дней назад не хочется даже журналистам, пишущим об этом величайшем противостоянии. Но оставить без внимания начало конфликта Макгрегора и Нурмагомедова, который в итоге и вылился в дикий «трэш», обсуждаемый миллионами болельщиков по всему миру, откровенно сказать, нельзя. Ведь это тоже войдет в анналы ММА как наиболее красочное превью к предстоящей драке между двумя сильнейшими бойцами на момент времени.

Версии, с чего все началось, сильно разнятся. Одни (сторона Макгрегора) утверждают, что с нападения команды Хабиба на друга Конора россиянина Артема Лобова. Тогда Нурмагомедов и компания его друзей зажали Артема в коридоре арены в Нью-Йорке, и Хабиб нанес Лобову удар ладонью в затылок. Макгрегор терпеть это не стал и через несколько дней уже вместе со своими «приспешниками» напал на автобус с бойцами, где в числе прочих был и Нурмагомедов. Хабиб к нему не вышел, Конор разбил окно автобуса, после чего ирландца арестовали (потом ожидаемо выпустили), а дагестанца обвинили в трусости.

Сторонники Хабиба предпочитают иную версию начала конфликта. Когда в 2012-м году дагестанец только появился в ММА, он был в хороших отношениях с Конором. Они мило беседовали в твиттере, обменивались футболками со своими брендами и могли позволить себе совместные фото в обнимку. Годы спустя Конор, отвечая на вопрос о дружбе с Хабибом, ответил в стиле «это бизнес» и стало понятно, что дороги бойцов разошлись. В начале нынешнего года один из спарринг-партнеров Макгрегора (тот самый Лобов) позволил себе назвать Хабиба трусом, за что чуть позже и получил «ответку» от дагестанского бойца в Нью-Йорке.

За месяц до самого боя началось самое жесткое — стороны сошлись в трештоке так самозабвенно, что, кажется, забыли о всяких приличиях. В отличие от Конора, Хабиб вел себя достаточно скромно, лишь раз напомнив о себе конфликтом с Егором Кридом и Тимати. В остальном с его стороны это была обычная перепалка, хотя он и отозвался нелестным образом о национальности Макгрегора. А вот его соперник никаких границ не соблюдал. Конор всячески старался спровоцировать дагестанца, то унижая его по религиозному признаку, то выставляя в дурном свете его семью, и каждый раз являлся перед мусульманином Хабибом с алкогольными напитками. По-хорошему, организаторы боев должны были пресечь такое поведение, но вместо этого они довольно потирали руки, раз за разом потакая капризам большого ирландского ребенка.

Хабиб уничтожил Макгрегора в октагоне

Фото: Reuters/ Stephen R. Sylvanie-USA TODAY Sports

В отличие от Нурмагомедова, Конор до встречи с россиянином уже имел в своем активе одно поражение (а если взять все его бои в смешанных единоборствах, то и вовсе три). В 2016-м году Макгрегор стал первым в истории двукратным чемпионом в истории UFC, после чего практически перестал проявлять спортивную активность. Его выступление в профессиональном боксе стало для многих откровением, но, выхватив справедливый нокаут от Мейвезера, ирландец решил вернуться в октагон. После такого феерического шоу с Флойдом для Макгрегора оставался единственный соперник сопоставимого уровня — Хабиб Нурмагомедов.

Когда Конора показали непосредственно перед боем, сразу стало понятно, что главное для него вовсе не победа. Макгрегор давно превратился во фрика-шоумена, которого запускают в октагон, когда дела у UFC начинают идти под гору. Многократная разница в гонорарах — лучшая тому иллюстрация; ирландец делает шоу, которое готовы купить за огромные деньги, в то время как Хабиб выглядит скорее как рутинный уничтожитель бойцов, не обращающий внимание на яркость и красоту поединка. Чего-то подобного ожидали от Нурмагомедова и на этот раз, но россиянин все же удивил зрителей стилем ведения борьбы.

Кажется, и сам Конор не ожидал, что Хабиб будет не против «помахаться» в стойке, и пропустил с десяток болезненных ударов за эти четыре неполных раунда. К тому же россиянин частенько пробивал джебы, попадал боковые удары, при этом почти не реагируя на удары пропущенные, будто наносил их не элитный боец, а начинающий боксер. Теперь никто не сможет «приткнуть» Нурмагомедову слабую работу в стойке.





Теперь никто не сможет «приткнуть» Нурмагомедову слабую работу в стойке. Фото: newsbeezer.com

Три раунда из четырех безоговорочно остались за Хабибом, а в еще одном была нудная борьба в партере, что можно посчитать за ничью. Нурмагомедов медленно, но верно шел к своей победе и в четвертом раунде наконец добился своего. Макгрегор в очередной раз оказался в партере и Хабиб применил удушающий прием, вырваться из которого ирландец смог, лишь выкинув «белый флаг».

Сколько бы ни пытался Конор притворяться спокойным и сколько бы ни выпячивал свою грудь на входе в октагон, по итогам боя он оказался полностью униженным. По ходу всех четырех раундов никаких сомнений в превосходстве Хабиба не возникало, а сам Макгрегор выглядел бледной тенью самого себя образца пресс-конференций. Зажатый, с никакущим геймпланом, плохой скоростью и глазами, полными отчаяния, он так и остался неудачником, главное оружие которого — язык. Точнее, остался бы, если бы не выходка Нурмагомедова после боя.

Хабиб ушел из октагона с позором и без пояса

The real Khabib fight with the best camera man (me) in the arena!!! pic.twitter.com/RgdLchn5cC

— Chris K (@chrisk8oh) 7 октября 2018 г.

Все, что происходило после боя, напоминало рестлинг, с той лишь разницей, что носило реальный характер, а не наигранный. Справедливости ради стоит отметить, это сделало куда больше инфоповодов, чем сама встреча Хабиба с Конором. Выгоду, кажется, получили все — но только не команда Нурмагомедова. Вчистую победивший в октагоне Хабиб ушел из него практически проигравшим. И даже лишенным примерки пояса победителя прямо на ринге.

И если его прыжок в зал в ответ на провокации со стороны спарринг-партнера Конора можно хоть немного оправдать эмоциями, то вот действия троих товарищей Нурмагомедова не лезут ни в какие ворота. Двое из них — Абубакар Нурмагомедов и Зубайра Тухугов — профессиональные бойцы, а третий, Эседулла Эмирагаев, — тренер Хабиба по боевым искусствам. Первый принялся «мутузить» побежденного Конора, второй выбежал бить ирландца чуть позже, а Эмирагаев выпрыгнул в октагон последним, чтобы напасть на Макгрегора сзади. Абсолютно не мужской поступок не остался без внимания полиции, и всех участников потасовки (кроме Конора) отправили в полицейский участок. Ирландец решил не подавать заявления, так что вскоре дагестанцы были освобождены, а Макгрегор вышел из ситуации победителем.

С пылу с жару главный человек организации Дэйна Уайт дал огромную пресс-конференцию, где, не разобравшись в произошедшем, принялся обелять одного бойца и принижать достоинства другого. При этом, чем больше слушали Уайта, тем сильнее казалось, что победил не Хабиб, а Конор. Чуть позже, после просмотра многочисленных записей инцидента, выяснилось, что главным зачинщиком драки была сторона Макгрегора. Именно его боец оскорбил Хабиба, из-за чего тот выпрыгнул из октагона. Именно Конор первым ударил беззащитного Абубакара. И для тех, кто захочет спихнуть все на эмоции, с которыми не совладал Хабиб — их тоже накалил сам Макгрегор еще задолго до начала боя.

Но главной темой прошедшего вечера стало поведение Нурмагомедова. Сложно не согласиться с тем, что Хабиб, как заслуженный чемпион, должен был вести себя по-другому. Профессионал, который только что на глазах своих хейтеров поставил на место своего главного врага, не должен реагировать на провокации со стороны слабых. Нурмагомедов обязан был просто пожать руку Конору, получить пояс и победно вскинуть руки перед побледневшими фанатами ирландца. Вместо этого он повелся на дешевый «развод» и, кажется, лишился возможности считаться великим. От такого будет сложно отмыться одним лишь удалением поста в «Инстаграм», как это было в случае с Кридом и Тимати. Увы.