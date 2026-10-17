Даниил Самсонов: «Сделали ставку на чистое катание с облегченным контентом»

После проката спортсмен поделился впечатлениями от выступления

Фото: Реальное время

Фигурист Даниил Самсонов занял третье место в короткой программе на этапе Гран-при России в Казани с результатом 91,60 балла. После проката спортсмен поделился впечатлениями от выступления.

— Спасибо большое за поздравления с хорошей короткой программой. Я просто собрался и ехал с пониманием, что могу бороться с хорошими, чистыми прокатами, могу бороться за топ-6 — и хочется бороться. Есть желание как минимум чисто кататься в этом сезоне. Я сюда ехал не за третьим, вторым или первым местом — просто ехал чисто кататься. Одно дело сделано, завтра предстоит второе. Надеюсь, что все будет хорошо, — передает слова фигуриста корреспондент «Реального времени».

Отвечая на вопрос, что изменилось в подготовке к этому сезону, фигурист отметил, что ключевую роль сыграло завершение адаптации в новой группе.

— Сейчас идет второй сезон в новой группе. В прошлом сезоне я только перешел, и адаптация сказывалась очень сильно. Мы пытались выстроить тренировочный процесс — и Светлана Владимировна, и я понимали, как это должно строиться. Сейчас, ко второму сезону, мы потихоньку пристроились друг к другу, адаптация заканчивается, и уже идет точечная работа. Поэтому со второго сезона, начиная со сборов, форма набиралась быстрее и лучше. Радует, что с июля удается держать эту форму ровно, без провалов. Пока сделали ставку на чистое катание с облегченным контентом, — добавил он.

Напомним, первое место в короткой программе занял Евгений Семененко. Фигурист набрал 100,20 балла.



Алсу Сабирзанова