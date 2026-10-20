Андрей Белозеров побил снайперский рекорд «Нефтехимика» в КХЛ

Форвард обошел Игоря Полыгалова, на счету которого 91 гол

Нападающий «Нефтехимика» Андрей Белозеров забросил 92-ю шайбу в составе клуба в КХЛ и стал лучшим снайпером в его истории. Об этом сообщает пресс-служба КХЛ.

Форвард обошел Игоря Полыгалова, на счету которого 91 гол. Далее в списке идут Павел Порядин (79), Максим Пестушко (69) и Егор Миловзоров (66).

В этом сезоне Белозеров получил капитанскую нашивку. Он выступает за «Нефтехимик» с сезона 2022/23, ранее играл за тольяттинскую «Ладу».

Ранее сообщалось, что капитан «Нефтехимика» признан лучшим нападающим сентября в КХЛ. За прошлый месяц хоккеист нижнекамцев набрал 13 очков (4+9) в 11 матчах.

Алсу Сабирзанова