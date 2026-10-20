Сборная России по футболу в ноябре сыграет со сборной Узбекистана

Товарищеский матч пройдет в Ташкенте

Фото: Динар Фатыхов

12 ноября сборная России по футболу проведет товарищеский матч со сборной Узбекистана. Игра состоится в Ташкенте, сообщается на сайте РФС.

Эти две страны встретятся на уровне национальных команд во второй раз. Впервые сборные России и Узбекистана играли четыре года назад, в ноябре 2022-го. Тогда матч завершился со счетом 0:0.

Узбекистан в 2025 году впервые в своей истории вышел на чемпионат мира.

Напомним, недавно сборная России по футболу одержала победу над командой Намибии в товарищеском матче. Встреча прошла в Екатеринбурге и завершилась со счетом 6:0.

В сентябре Россия победила в товарищеском матче Иран со счетом 2:0. Игра состоялась в Казани.

Галия Гарифуллина