Сборная России по футболу в ноябре сыграет со сборной Узбекистана
Товарищеский матч пройдет в Ташкенте
12 ноября сборная России по футболу проведет товарищеский матч со сборной Узбекистана. Игра состоится в Ташкенте, сообщается на сайте РФС.
Эти две страны встретятся на уровне национальных команд во второй раз. Впервые сборные России и Узбекистана играли четыре года назад, в ноябре 2022-го. Тогда матч завершился со счетом 0:0.
Узбекистан в 2025 году впервые в своей истории вышел на чемпионат мира.
Напомним, недавно сборная России по футболу одержала победу над командой Намибии в товарищеском матче. Встреча прошла в Екатеринбурге и завершилась со счетом 6:0.
В сентябре Россия победила в товарищеском матче Иран со счетом 2:0. Игра состоялась в Казани.
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