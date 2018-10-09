Что в имени тебе моем: аэропорт Казани назовут в честь великого соотечественника

Почему в списке кандидатур не будет самых известных из связанных с Татарстаном политиков

Фото: Максим Платонов

Аэропорт «Казань» скоро получит новое имя — он оказался в числе 45 российских «безымянных» аэропортов, которые Общественная палата РФ отобрала для участия в проекте «Великие имена России». Согласно замыслу инициаторов проекта, в новых названиях воздушных гаваней должны быть увековечены имена выдающихся представителей этих регионов, причем решить, чье именно имя будет присвоено аэропорту должно народное голосование. О том, как будет проходить голосование в Казани, кого из знаменитых татарстанцев предлагается включить в списки и как к инициативе Общественной палаты РФ относятся и местные авиаторы — в материале «Реального времени».

Чужим не голосовать, спорных политиков не предлагать



В России и сегодня уже есть что противопоставить аэропортам Кеннеди и Шарль-де Голль: самолеты в Саратове принимает аэропорт «Юрий Гагарин», в Ульяновске — «Николай Карамзин», в Кемерово — «Алексей Леонов», в Ростове-на-Дону — «Матвей Платов», в Барнауле — «Герман Титов». А идея продолжить традицию называть воздушные гавани в честь знаменитых представителей регионов, как пояснил «Реальному времени» первый заместитель председателя комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Общественной палаты РФ Александр Малькевич, была связана с желанием пробудить у авиапассажиров (и не только у них) интерес к истории своего Отечества:

— В России есть ряд аэропортов, которые не носят никаких названий, есть практика называть аэропорты именами великих граждан страны за рубежом, а главное — это самая простая и удобная форма воспитывать у людей самого разного возраста интерес к истории своей страны. Ты прилетаешь в аэропорт, видишь табличку и начинаешь любопытствовать, что это за имя. Погуглил, почитал таблички в зале ожидания — и узнал что-то новое… Так мы не превратимся в Иванов, не помнящих родства!

Правила конкурса полностью будут объявлены послезавтра. А предварительно Александр Малькевич сообщил, что основным принципом реализации проекта станет волеизъявление граждан — жителей регионов. По результатам опросов через сайты региональных общественных палат, через специальные группы Общественной палаты РФ в соцсетях и вживую, с помощью волонтеров в аэропортах, предполагается сформировать «лонг-листы» — списки имен, которые предлагается присвоить аэропортам. Затем провести интернет-голосование, в результате которого каждый регион получит «шорт-лист», а на втором этапе голосования определят победителя.

— При этом технически планируется обеспечить возможность голосования в каждом регионе только жителей региона, исключить накрутку голосов, — подчеркнул Малькевич.

Александр Малькевич сообщил, что основным принципом реализации проекта станет волеизъявление граждан — жителей регионов. Фото oprf.ru



Еще одно предварительно объявленное условие конкурса — не предлагать кандидатуры политических деятелей XX века, поскольку «это может спровоцировать раскол в обществе». Это обоснованная тревога: фигуры Ленина, Сталина — по-настоящему крупные, но это где-то по определенным причинам может быть тепло принято, а где-то…

— Я всегда привожу пример Омска, где бились за и против увековечения памяти Колчака. Красиво было бы, если прилетаешь и объявляют «Аэропорт Колчак», но какую бы это вызвало поляризацию! — напомнил Малькевич.

Подходящих от неподходящих отделит Общественная палата РТ

Несколько иным видится порядок выбора названия аэропорта членам Общественной палаты РТ.

— С деталями организации голосования мы определимся завтра вечером, — сообщил «Реальному времени» член палаты Тимур Халиков. — Оно пройдет в крупных пабликах Казани, а также на сайте Общественной палаты, предложения можно будет присылать и на нашу почту. Но основной упор мы планируем сделать на паблики. Лонг-лист будет сформирован на основе предложений участников голосования. Затем Общественная палата РТ выберет из него десять наиболее подходящих кандидатур, потом путем голосования из этих десяти определит три. И вот эти три имени и будут выставлены на голосование уже на сайте Общественной палаты РФ.

Назвать хотя бы предположительно имена, которые имеют шансы попасть в список кандидатур первого тура, Халиков не рискнул, заметив, что наша республика всегда была богата достойными людьми, поэтому с ходу трудно кого-то выбрать.

Назвать хотя бы предположительно имена, которые имеют шансы попасть в список кандидатур первого тура, Халиков не рискнул. Фото tatar-inform.ru

Ленин, Тукай, Девятаев, Хусаинов?

«Свой человек в Москве» — член Общественной палаты РФ от Татарстана Татьяна Забегина лишь от корреспондента «Реального времени» узнала о том, что аэропорт Казани будет участвовать в проекте «Великие имена России». Это неудивительно: Забегина в палате — «специалист» по межнациональным и межрелигиозным отношениям. Однако она охотно согласилась порассуждать о том, кто достоин быть увековеченным в названии воздушных ворот родной республики:

— Первое, что у меня с Казанью ассоциируется, хоть это имя сейчас и непопулярно, — Ленин. Звучит красиво, и с Казанью у старшего поколения ассоциируется, хотя здесь Ильич еще носил фамилию Ульянов… Еще один реальный кандидат — летчик-герой Михаил Девятаев. И личность яркая, и в Казани прожил много лет. Может быть, будут предлагать другого героя — Мусу Джалиля, это тоже было бы правильное решение. А мне лично очень нравится Тукай — звучит хорошо и актуально, на мой взгляд. Ведь именно этот поэт так много и искренне воспевал единство татарского и русского народов!

А вот представитель авиаторов — самой, казалось бы, заинтересованной в наименовании аэропорта части татарстанцев — гендиректор АО «Казанское авиапредприятие» Магомед Закаржаев вдребезги раскритиковал саму эту идею:

— Делать им там в Общественной палате больше нечего? Ерундой, кампанейщиной какой-то занимаются! Такие инициативы должны не сверху идти, а снизу, из регионов, от населения. Как в Махачкале — вот там аэропорту имя дважды Героя Советского Союза Амет-Хана Султана присвоили, я считаю, оправданно.

Татьяна Забегина лишь от корреспондента «Реального времени» узнала о том, что аэропорт Казани будет участвовать в проекте «Великие имена России». Фото tatar-inform.ru

Как выяснилось, Закаржаев — противник давать личные имена не только аэропортам, но и самолетам, его не привлекает перспектива лететь на борту с громким названием, даже если это название, на минуточку, «Сикорский». Имена годится давать морским и речным пассажирским судам, рассуждает он. Ведь они сейчас, по сути, превратились в комфортабельные гостиницы, а самолеты — просто транспорт, хотя и суперсовременный.

Но раз уж конкурс на новое имя аэропорта все-таки объявят, то у Закаржаева есть предложение:

— Девятаев — достойная кандидатура, но его, к сожалению, знают уже не так много людей… Хотя замечательный летчик был, он и в 80 лет профессионального азарта не утратил. Если говорить о Петлякове — о нем тоже мало что знает молодое поколение. Да и конструктор он был спорный, его «Пе-2» одни взахлеб хвалили, а другие страшно критиковали. Но в любом случае в число кандидатур при голосовании, по моему убеждению, надо включить ушедшего из жизни в прошлом году первого директора Казанского аэропорта Владимира Николаевича Хусаинова. Он сделал этот аэропорт, с нуля создал!

Первый кандидат — первый президент

Что бы кто ни говорил, а шансов у Ильича стать человеком-аэропортом нет. А у первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева — есть, однако все респонденты «Реального времени» сомневаются, что до этого дойдет дело.

— Наверное, все будут предлагать дать имя Шаймиева, — предположила Татьяна Забегина. — Это понятно: первый президент республики, фигура очень яркая, достойная, однако прогнозировать, что выберут именно его, я не рискнула бы.

— По идее, если уж проводить аналогии с США и Францией, то в Татарстане аэропорт должен быть аэропорт имени Шаймиева, — считает Магомед Закаржаев.

— Минтимер Шарипович — очень уважаемый человек, но мне кажется, что это в первую очередь ему самому не нужно, — убежден Александр Малькевич.

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