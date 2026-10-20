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Сборная России по футболу сыграет с Венесуэлой 17 ноября

17:46, 20.10.2026

Встреча состоится в Краснодаре

Сборная России по футболу сыграет с Венесуэлой 17 ноября
Фото: Динар Фатыхов

Сборная России проведет товарищеский матч с командой Венесуэлы. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.

Встреча состоится 17 ноября в Краснодаре, точное время начала игры объявят позднее.

Ранее РФС сообщил, что 12 ноября российская сборная проведет товарищеский матч с Узбекистаном в Ташкенте.

В прошедшую международную паузу в конце сентября — начале октября сборная России обыграла Иран (2:0) и Намибию (6:0), а также сыграла вничью с Нигерией (3:3).

Алсу Сабирзанова

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