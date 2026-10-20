Сборная России по футболу сыграет с Венесуэлой 17 ноября
Встреча состоится в Краснодаре
Сборная России проведет товарищеский матч с командой Венесуэлы. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.
Встреча состоится 17 ноября в Краснодаре, точное время начала игры объявят позднее.
Ранее РФС сообщил, что 12 ноября российская сборная проведет товарищеский матч с Узбекистаном в Ташкенте.
В прошедшую международную паузу в конце сентября — начале октября сборная России обыграла Иран (2:0) и Намибию (6:0), а также сыграла вничью с Нигерией (3:3).
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».