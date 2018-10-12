Мамаев и Кокорин доставлены в «Бутырку»

Фото: Спорт-Экспресс

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев доставлены в карантинные камеры московского СИЗО «Бутырка». Об этом заявил ответственный секретарь ОНК Москвы Иван Мельников.

«Указанные лица поступили в СИЗО-2, размещены в разных камерах карантинного отделения, обеспечены всем необходимым: спальное место, средства гигиены», — заявил официальный представитель столичного управления ФСИН Сергей Цыганков.

Через десять дней, по словам Цыганкова, обоих заключенных отправят в более комфортные камеры.



Нападающий «Зенита» Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев стали фигурантами уголовного дела и обвиняются в нанесении увечий и хулиганстве. Накануне суд заключил обоих футболистов под стражу до 8 декабря.