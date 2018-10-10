Мамаев и Кокорин: конфликт футбола с моралью и законом

Если смотреть только на спортивную составляющую, то «Зенит» и «Краснодар» многое потеряют

Александр Кокорин и Павел Мамаев с размахом отметили «10 лет дружбы» — избив сначала водителя ведущей Первого канала, а затем начальника департамента Минпромторга РФ. Конечно, это повлекло за собой не просто осуждение в болельщицкой среде, но и возбуждение уголовных дел и громкие заявления клубов о возможном расторжении контрактов. Позиция спортивной редакции «Реального времени» однозначна: футболисты должны ответить перед законом по всей строгости — без скидок на финансовую и звездную составляющую — и больше не появляться на поле в рамках российского чемпионата. Но сколько людей, столько и мнений. Насколько оправдано разрывать контракты с игроками «Зениту» и «Краснодару» с чисто футбольной точки зрения, разбирается известный блогер-тактик и основатель популярного паблика Илья Дегенгардт. Не забывая, впрочем, озвучить и свое отношение к самому скандалу.

Оценка спортивной составляющей

«Сегодня в старте пришлось обойтись без Рамиреса из соображений лимита — он провел два выдающихся матча, жаль, что его не будет. Я против тепличных условий лимита для российских игроков — у нас есть отличный пример Паши Мамаева, который играет «десятку» не потому, что имеет [российский] паспорт, а потому, что лучше Перейры и Куэвы. Так нужно выигрывать конкуренцию», — сказал в предматчевом флеш-интервью перед игрой с «Зенитом» Мурат Мусаев.

С утверждением главного тренера «Краснодара» было бы резонно поспорить — Перейра гораздо лучше готовит моменты для партнеров через предпоследний и последний пас (14 баллов в прошлом сезоне по системе голевой пас + предголевой) и имеет 2,63 ключевых передачи на партнеров против 1,53 у Мамаева, но для нового тренера есть вещи важнее, чем вклад в создание и подготовку моментов — это наличие этих моментов у футболиста данного амплуа. После ухода Смолова у Мусаева появилась большая проблема — не осталось нападающего, который имел бы требуемое количество голевых моментов и мог забивать 15—20 голов на дистанции сезона.

«Краснодар» не стал покупать футболиста на замену Смолова, а постарался компенсировать потерю балансом и разнообразием в атаке — сейчас Вандерсон, Классон, Мамаев, Игнатьев и Ари имеют практически равноценные шансы в атаке и сильно нацелены на поиск моментов через открывания в штрафной.

С утверждением главного тренера «Краснодара» было бы резонно поспорить — Перейра гораздо лучше готовит моменты для партнеров через предпоследний и последний пас. Фото fckrasnodar.ru



Действительно, нет ощущения, что хороший средний баланс моментов сразу у пяти игроков атакующей группы — это стечение обстоятельств. Уже в прошлом сезоне Вандерсон имел больше моментов сам, чем создавал партнерам — 0.21 xG/90 при 0.12 xA/90 — что немало для флангового игрока в команде, где стабильно обслуживали только 1,5 игроков (Смолов + Классон) и любят заводить мяч в штрафную. Сейчас же порой возникают ситуации, когда быки перегружают справа и отдают в изоляцию на Вандерсона, который может легко раскачать 1-в-1 и без большого сопротивления пробить с границ штрафной. Главный плюс, который можно извлечь из таких эпизодов, — линия обороны не всегда успевает полностью перестроиться и на пути мяча не так много игроков для блока, так что существенная часть ворот остается свободна.

Мамаев тоже намного лучше ищет шансы сам, чем его прямой конкурент, Маурисио Перейра — в этом сезоне он набил уже 0,21 xG/90, уругваец — всего 0,07. Если брать показатели за прошлый сезон, плюс начало нового, разница тоже существенная — 0,19xG на 90 минут у Павла против 0,08 у Маурисио. На это влияет множество факторов:

Вне зависимости от ситуации (насколько идет игра у Газинского и Каборе), Перейра привык опускаться вглубь за мячом — его зона не всегда восполняется, и это меньше на одну опцию для продвижения мяча в финальную треть, а сам Перейра больше занят работой глубинного плеймейкера и дублирует Газинского. Маурисио хуже работает вторым темпом — он банально меньше врывается под кроссы из глубины и хуже находит пространство. Перейра практически не предлагает опцию для финальной передачи и не открывается в штрафную под разрезающие/проникающие пасы — это отчетливо видно и по его карте ударов за последние сезоны, где 80% попыток ограничиваются линией штрафной, а остальные — одиннадцатиметровой отметкой.

Сравните с картой Павла:

Даже если в ряде матчей по ходу сезона Перейра будет полезнее в конкретной роли (к примеру, при переходе на 4-3-3), то Мамаев в любом случае потребуется быкам — он может серьезно разнообразить игру и выдать кардинально иной формат в рамках одной позиции, чем его прямые конкуренты. Не стоит забывать и тот факт, что он может хорошо сыграть с фланга — это тоже подспорье в условиях плотного графика, чтобы была вариативность при выборе состава и возможность разгрузить/заменить Классона и Вандерсона или вовсе трансформировать игру по ходу матча, не прибегая к использованию максимального количества замен — достаточно сдвинуть его на фланг и выпустить Перейру вместо Классона/Вандерсона, чтобы кардинально изменить рисунок игры.

Что касается Кокорина, то здесь ситуация куда сложнее: летом 2019 года истекает контракт, продление которого нужно было заслужить хорошими выступлениями. Обсуждение контракта уже началось, но произошедшая история может серьезным образом повлиять на их исход — «Зениту» очень важно, что происходит вокруг клуба в медиапространстве. Впрочем, к этому мы еще вернемся — сначала неплохо поговорить о спортивном аспекте и выяснить, насколько важно продлить контракт с игроком со спортивной точки зрения.

Кокорин выдал отличный сезон при Манчини и был фактически единственным, кто регулярно реализовывал свои моменты — он забил 18 голов в двух турнирах (РПЛ + ЛЕ), но вылетел из-за травмы «крестов» еще после первого матча 1/8 Лиги Европы. Сейчас он рискует остаться немного в тени Дзюбы, но тем не менее должен стать важной частью команды и уже неплохо дебютировал после травмы — после блеклого матча с «Анжи», в котором у всей команды прослеживались проблемы с продвижением мяча, он забил единственный гол в матче ЛЕ со «Славией» (1:0) и помог команде взять три очка в очень непростой игре.

Несмотря на то что Дзюба, вероятно, сбавит обороты уже со следующего сезона (возрастной пик для нападающего пройден, теперь будет стагнация), он может остаться крепким игроком старта еще на 2-3 года — для РПЛ это нападающий экстра-класса, который, если обойдется без травм, даже с годами должен сохранить высокую планку по меркам нашей лиги. Тем более что его игра основана скорее на силовой борьбе и качественных открываниях, чем на резкости, которая вполне логично теряется со временем. Как говорил Роман Широков после травмы ахилла: «Я никогда не был быстрым футболистом, так что проблемы со скоростью после травмы меня не пугают».

Несмотря на то что Дзюба, вероятно, сбавит обороты уже со следующего сезона (возрастной пик для нападающего пройден, теперь будет стагнация), он может остаться крепким игроком старта еще на 2-3 года. Фото fc-zenit.ru

Кокорин востребован в первую очередь как второй нападающий, который может сыграть чуть в оттяжке, сам создает моменты и без проблем подменит Дзюбу по необходимости. Несмотря на то что в стратегическом плане на его позицию логичнее было бы рассматривать Дриусси с перспективой дальнейшей перепродажи, Александр способен серьезно облегчить проблему с лимитом на легионеров и на данный момент смотрится сильнее аргентинца. К тому же есть некоторое количество вариантов, при которых их можно одновременно уместить на поле — либо с фланга Дриусси и Кокорин в пару к Дзюбе, либо наоборот.

Вполне логично предположить, что уже в этом сезоне Кокорин может внести вклад в 10—15 голов команды и стать важным игроком старта, как и Павел Мамаев в новом «Краснодаре» Мусаева.

Последствия скандала

Но теперь мы возвращаемся к скандалу, который перечеркивает эти перспективы. К примеру, у Кокорина, как уже отмечалось, летом следующего года истекает контракт, и вряд ли у клуба возникнут большие проблемы с тем, чтобы выдворить его без больших финансовых потерь — можно сейчас взыскать большой штраф (который, я думаю, предусмотрен в контракте для таких случаев) и дотянуть дело до лета без необходимости выплачивать большую компенсацию с относительно небольшими затратами на зарплату. В случае с Мамаевым немного сложнее — по словам пресс-службы, он хорошо защищен по контракту, который сложно будет разорвать, а в противном случае нужно будет ждать еще больше года, — но при большом желании Галицкий даст деньги на компенсацию за разрыв договора, если будет категорически против игрока.

Но другой вопрос — насколько нужно избавляться от ключевых игроков в такой ситуации. Да, они накосячили и подставили работодателей, которые сейчас вынуждены приносить извинения и проводить какие-то внутренние расследования, но при этом тот же Кокорин находится на пике своей карьеры, и, вероятно, этот и следующий сезон могут стать для него лучшими в карьере. Отпускать такого игрока забесплатно с риском отдать его прямому конкуренту — очень неосторожная затея, из-за которой «Зенит» может сильно проиграть в спортивном плане. Думаю, эти же слова применимы и к Мамаеву — сейчас сложно найти «паспортиста» с его навыками, который может без потери качества закрыть сразу несколько позиций в атаке и обладает достаточно высоким футбольным интеллектом.

По крайней мере до окончания судебных разбирательств не нужно торопиться с окончательным решением и сжигать все мосты, хотя уже сейчас пресс-служба обоих клубов заявила о том, что хочет разорвать контракт с игроками и приложит для этого максимум усилий. Вполне вероятно, что сделали они это скорее для перестраховки, — чтобы сам клуб не критиковали в медиа за поддержку глупого поступка. Думаю, им самим не терпится дождаться окончательного решения, прежде чем можно будет дальше работать по этому вопросу.

При большом желании Галицкий даст деньги на компенсацию за разрыв договора, если будет категорически против игрока. Фото Capix / wikipedia.org

Самый вероятный, на мой взгляд, исход (хотя я не юрист и моим прогнозам стоит доверять примерно так же, как ставкам Георгия Черданцева на футбол) — условный срок, который закроет загранпаспорт и не позволит игрокам полноценно играть в еврокубках. Если в суде докажут вину и примут такую меру наказания, то клубам стоит лишний раз подумать, прежде чем сохранять на больших контрактах игроков, которые не смогут принимать участие в определяющих матчах на европейской арене — думаю, для Газпрома такой расклад совсем не в радость с его амбициями. Для «Краснодара» наличие невыездного игрока тоже будет не совсем акцептабельным моментом. К тому же, насколько я понимаю, они банально не будут летать на сборы в другие страны, хотя это очень важная часть подготовки к сезону — тот же «Зенит» оседает в ОАЭ, где команда набирает кондиции перед стартом/возобновлением чемпионата. В таком случае с ними, скорее всего, не станут работать в дальнейшем, но есть мизерные шансы на более приятный исход, на который стоит надеяться обеим сторонам.

Если они будут вынуждены просто выплатить штраф без лишения свободы в любом виде, будет резонно вести разговоры о продолжении сотрудничества, что выгодно для клубов в спортивном плане. Конечно, на руководство будет давить ситуация, которая сейчас дошла даже до Кремля, но если тренерам очень нужны эти футболисты, то будет правильно приложить максимум усилий для их сохранения с рядом правок в контракте — возможность расторжения без компенсации для подобных случаев и еще ряд изменений на усмотрение руководства (возможно, до снижения зарплаты).

Если же футболистам впаяют реальный срок (хотя бы даже полгода), то тут уже действительно без шансов — даже времени на раздумья руководители брать не станут. В любом случае, прежде чем принять окончательной решение и делать громкие заявления, стоит дождаться разрешения ситуации в суде.