Фигуристка Муравьева вернулась в группу Плющенко

Ранее спортсменка уже занималась в академии «Ангелы Плющенко», затем перешла к Алексею Мишину

Фото: Сергей Козлов

Софья Муравьева возобновила тренировки под руководством Евгения Плющенко. Об этом ТАСС сообщил источник.

Ранее спортсменка уже занималась в академии «Ангелы Плющенко», затем перешла к Алексею Мишину, но позже прекратила с ним сотрудничество. На этапе Гран-при России в Казани Муравьева выступала без тренера.

— Муравьева возвращается тренироваться под руководство Евгения Плющенко. Фигуристка провела первую тренировку в академии «Ангелы Плющенко», — сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что Камила Валиева вернулась в группу Тутберидзе.

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