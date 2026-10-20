Новости спорта

09:11 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

Фигуристка Муравьева вернулась в группу Плющенко

15:40, 20.10.2026

Ранее спортсменка уже занималась в академии «Ангелы Плющенко», затем перешла к Алексею Мишину

Фигуристка Муравьева вернулась в группу Плющенко
Фото: Сергей Козлов

Софья Муравьева возобновила тренировки под руководством Евгения Плющенко. Об этом ТАСС сообщил источник.

Ранее спортсменка уже занималась в академии «Ангелы Плющенко», затем перешла к Алексею Мишину, но позже прекратила с ним сотрудничество. На этапе Гран-при России в Казани Муравьева выступала без тренера.

— Муравьева возвращается тренироваться под руководство Евгения Плющенко. Фигуристка провела первую тренировку в академии «Ангелы Плющенко», — сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что Камила Валиева вернулась в группу Тутберидзе.

Алсу Сабирзанова

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

СпортФигурное катание

Новости партнеров

Читайте также