Фигуристка Муравьева вернулась в группу Плющенко
Ранее спортсменка уже занималась в академии «Ангелы Плющенко», затем перешла к Алексею Мишину
Софья Муравьева возобновила тренировки под руководством Евгения Плющенко. Об этом ТАСС сообщил источник.
Ранее спортсменка уже занималась в академии «Ангелы Плющенко», затем перешла к Алексею Мишину, но позже прекратила с ним сотрудничество. На этапе Гран-при России в Казани Муравьева выступала без тренера.
— Муравьева возвращается тренироваться под руководство Евгения Плющенко. Фигуристка провела первую тренировку в академии «Ангелы Плющенко», — сказал собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что Камила Валиева вернулась в группу Тутберидзе.
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