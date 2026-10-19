Артига провел утреннюю тренировку «Рубина» в Казани

Слухи отправляли тренера в отставку после двух разгромных поражений подряд

Главный тренер «Рубина» Франк Артига провел утреннюю тренировку команды в Казани, несмотря на слухи о своем увольнении. Кадры с тренировочной базы показала пресс-служба казанского клуба.

Накануне различные слухи отправляли тренера в отставку после двух разгромных поражений подряд. Ранее «Рубин» проиграл в Кубке России «Оренбургу» со счетом 1:4 и вчера «Спартаку» — 0:4.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Сам Артига в воскресенье, после поражения в Москве, заявил, что для команды будут важны два следующих матча чемпионата — против «Крыльев Советов» и «Факела». Обе игры состоятся в Казани.

Напомним, сообщалось, что следующим тренером «Рубина» может стать Ильдар Ахметзянов. Подробности по ситуации вокруг отставки Артиги — в материале «Реального времени».

Зульфат Шафигуллин