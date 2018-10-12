Талгат Абдуллин: «Меня не сняли, я сам заявление подал, по собственному желанию»

Глава ГЖФ прокомментировал свою отставку. Участники стройотрасли отзываются о нем как о человеке-эпохе и называют свои версии произошедшего

Фото: Максим Платонов

С сенсационного заявления Кремля начался пятничный рабочий день — в отставку отправили исполнительного директора Госжилфонда РТ Талгата Абдуллина, который занимал этот пост на протяжении 21 года. Ему на смену пришел теперь уже экс-председатель Госкомитета по тарифам РТ Марат Зарипов. Среди возможных причин отставки Абдуллина называют бесконечную череду проблем и скандалов в «Салават купере» и на других социальных стройках. Сам Талгат Мидхатович говорит, что уходит по собственному желанию, и цитирует Высоцкого. Подробности в материале «Реального времени».

«Меня не сняли, я сам заявление подал»

Президент Татарстана Рустам Минниханов отправил в отставку исполнительного директора Госжилфонда Талгата Абдуллина, а на его место назначил Марата Зарипова, ранее руководившего Госкомитетом по тарифам. Такую неожиданную новость сегодня утром преподнесла официальный представитель казанского Кремля Лилия Галимова.

Наверняка, эта новость повергла в шок многих. Шутка ли — Талгат Абдуллин простоял у руля ГЖФ ни много ни мало 21 год. Многие считали его непотопляемым, как«Аврора», и даже не представляли ГЖФ без него. Официальной информации о причинах смены руководства ГЖФ Кремль не дает. Сам Абдуллин заявил корреспонденту «Реального времени», что ушел с поста по собственному желанию. Трудно судить, был ли Талгат Мидхатович при этом расстроен — по крайней мере, в разговоре по телефону он никак этого не проявлял, шутил и даже смеялся:

— Меня не сняли, я сам заявление подал, по собственному желанию, сегодня, — сообщил Абдуллин нашему изданию. Отвечая на вопрос о причине отставки, экс-глава ГЖФ не вдавался в подробности: — У всего есть начало, у всего есть конец, сколько можно?

Талгат Абдуллин простоял у руля ГЖФ ни много ни мало 21 год. Многие считали его непотопляемым, как«Аврора», и даже не представляли ГЖФ без него. Фото Романа Хасаева

Говорить о новой сфере деятельности Абдуллин также пока не стал, лишь процитировал известного поэта:

— Я дал себе зарок — ничего не загадывать наперед! Что будет, то будет, надо принимать. Как говорил Высоцкий: «Опозданий к Богу не бывает!» Поэтому все будет хорошо, надеюсь, — заметил Талгат Мидхатович.

Источники считают, что конкретной предпосылки, послужившей толчком для «ухода» экс-главы ГЖФ, нет. Вероятно, последней каплей могли стать последние скандалы, прогремевшие один за другим буквально на днях. Так, накануне под домашний арест отправили одного из подрядчиков соципотечного комплекса «Салават купере» Завдята Камалова. Главу «БарсЭлитСтрой+» обвиняют в мошенничестве на 102 млн рублей. Большая часть этой суммы, а именно 90 млн рублей — неподтвержденные расходы по дому 12-4 в «Салават купере». Резонанс вызвала и ситуация с многодетной соципотечницей, которую якобы исключили из программы ГЖФ в назидание тем, кто захочет «покачать права» и задавать лишние вопросы о сроках сдачи объектов.

«Президент дал жесткое поручение руководителю фонда, чтобы эту ситуацию разобрал, сделал заявление для прессы. Не поддерживаем такие решения», — заявила представитель Кремля Лилия Галимова, общаясь с прессой.

Недовольство многих вызвала и новость о двукратном росте арендной платы в Иннополисе. Как известно, программу арендного жилья в наукограде курирует Госжилфонд.

Другие представители строительных кругов считают, что причиной отставки Талгата Абдуллина не могли стать проблемы со сдачей объектов в «Салават купере», поскольку в их основе не недочеты в работе ГЖФ, а банальное отсутствие квалифицированных рабочих строительных кадров — следствие развала в строительной отрасли.

Другие представители строительных кругов считают, что причиной отставки Талгата Абдуллина не могли стать проблемы со сдачей объектов в «Салават купере»

Абдуллин может остаться в ГЖФ?

— В ГЖФ сейчас у всех глаза квадратные, все в шоке, никто не ожидал. Среди соципотечников многие уверены, что Абдуллин погорел именно на «Салават купере», потому что было много скандалов: и срывы строек, и товарная биржа, и вопрос по газопроводу, и многочисленные митинги с пикетами, и то, что в последние дни происходило, — расторжения договоров. Сейчас мы уже планируем сходить на прием к новому главе, чтобы он понимал, что это президентский район, что нам нужно повышенное внимание, — рассказал один из активистов «Салават купере».



Интересная деталь — в сообщении Кремля указано, что, учитывая большой опыт работы Талгата Абдуллина на руководящих должностях, ему будет предложена новая работа. Источники сообщают, что Абдуллин может остаться в родных стенах Госжилфонда, но только в новом амплуа — ему могут предложить руководящую должность в попечительском совете ГЖФ. Эта структура также считается весьма влиятельной — она решает вопросы, связанные с проектами, финансами, распределением квартир.

Депутат Госдумы РФ Александр Сидякин считает, что экс-главе ГЖФ будет нетрудно найти новую работу. А вот в том, что Абдуллин останется в ГЖФ, он не уверен.

— Я думаю, это более сложная конструкция, потому что старому руководителю очень сложно вписаться в новые стандарты, он там уже не лидер. Не уверен, что это самое оптимальное предположение, которое в этой ситуации можно сделать. Талгат Мидхатович — человек востребованный, с гигантским строительным опытом в республике. Я думаю, что он найдет себе применение. У него и большой управленческий опыт, — прокомментировал Александр Сидякин.

— Талгат Мидхатович уходит на коне, как авторитетный руководитель, много сделавший для республики, — говорит заместитель исполнительного директора Государственного жилищного фонда при президенте РТ Джаудат Саляхов. — Он создал такую систему! Тысячи людей ему благодарны за то, что бюджетники, нуждающиеся смогли с помощью господдержки получить квартиры, он очень много вложил сил в создание фонда.



«Все найдут себе место под солнцем, Талгат — тем более»

Близкий друг и соратник Абдуллина, гендиректор Агентства по госзаказу Яков Геллер сегодня в Москве и узнал о случившемся из Telegram-каналов:

— Я еще не разговаривал с Абдуллиным, для меня это полная неожиданность. Не знаю, что послужило причиной. Да, были у него в последние дни два неудачных действия: с Иннополисом и расторжения договоров с соципотечниками. Но это нормально, кто не работает, тот не ошибается. Я всегда говорил и говорю, что Абдуллин — гениальный человек, просто гений! Я с ним знаком лет 35—40, и где бы он ни работал, всегда мы у него учились. Он сделал с нуля ГЖФ, «Ак Барс» Банк, в свое время Милли Меджлис. Жилищный фонд превратил в огромное предприятие. Не знаю, мне пока так сложно комментировать… Это такая утрата! Он не умер, конечно, и Абдуллин знает, чем будет заниматься, я уверен. Но у меня как будто что-то оборвалось внутри. Это же человек-эпоха!

Геллер вспомнил и депутатские будни с Абдуллиным, и совместную работу в Набережных Челнах: «Мы дружили, мы ссорились — целая жизнь с ним прошла. Абдуллин — это целая эпоха в моей жизни и жизни Татарстана». Куда пойдет экс-глава ГЖФ, его друг пока предполагать не стал.

— Вчера я был в Казани, встречался по работе с ребятами, министрами, и вроде бы ничего не предвещало. Для меня все это очень неожиданно, у меня в плане стоит завтра на планерке у президента задать Абдуллину три вопроса. И вот сейчас я смотрел на них и думал: Зарипова я люблю и уважаю, но он не может мне ответить на эти вопросы, — отметил глава Агентства по госзаказу.

Поэтому преемнику Абдуллина на посту в ГЖФ, по словам собеседника издания, первое время будет непросто: «Я с большим уважением отношусь к Зарипову, он тоже самородок. Но Абдуллин знал каждую гайку и винтик, как они закручены, а Марату придется сейчас эти гаечки подтягивать и искать винтики, какой-то переходный период будет».

— Вернусь в город — созвонюсь с Абдуллиным. Хотя он не будет брать телефон, я знаю его манеру. Но узнаю у ребят, почему такое произошло, из-за чего. Если президент принял такое решение, должно быть, произошло что-то серьезное. Президент всегда принимает правильное решение, но иногда мы можем его не понимать. Что-то произошло, надо узнать что. Ладно, никто не умер, все живы, слава богу. Все найдут себе место под солнцем, Талгат — тем более, — убежден Геллер.

Источники говорят, что с назначением на пост исполнительного директора Марата Зарипова Госжилфонд может стать более закрытой структурой, как это было в случае с Госкомитетом по тарифам. Фото Романа Хасаева

Марат Зарипов: «Буду стараться оправдать доверие президента»

Источник в Кабмине сообщил, что официально об уходе с поста председателя Госкомитета РТ по тарифам Марата Зарипова и его новом назначении будет объявлено завтра.

— Есть решение президента республики, и раз он оказал мне такое доверие, буду стараться оправдать, — ответил Марат Зарипов на вопрос корреспондента «Реального времени», готов ли он был к кадровой рокировке, которая для всех стала полной неожиданностью, и какие задачи на новом посту считает первоочередными. — Есть программа, утвержденная президентом. Задача одна — выполнить ее.

О 46-летнем Марате Зарипове известно, что он начинал карьеру в качестве экономиста отдела кредитования в казанском АКБ «Мета-Импекс». В 1997 Зарипов переходит на госслужбу — его назначают начальником отдела департамента по управлению целевыми фондами Министерства финансов Татарстана. В те же года туда министром приходит Рустам Минниханов. Отсюда Зарипов считается человеком из команды Минниханова. С 2000 по 2004 годы он руководит управлением федерального казначейства Минфина России по Республике Татарстан. Следующие 7 лет (2005—2012) Марат Зарипов руководит Управлением Федерального казначейства по Татарстану. В 2012 году Зарипов возглавил татарстанский Госкомитет по тарифам, сменив на этом посту Раузиля Хазиева, и проработал в этой должности до настоящего времени.

Источники говорят, что с назначением на пост исполнительного директора Марата Зарипова Госжилфонд может стать более закрытой структурой, как это было в случае с Госкомитетом по тарифам.

Империя Абдуллиных

У семьи авторитетного экс-руководителя Госжилфонда при Президенте РТ – разветвленный бизнес, в котором тесно переплетено буквально все – фирмы, капиталы, родственные связи. Вершиной этого бизнеса является «семейный банк» — ООО «Алтынбанк» с уставным капиталом 110,5 млн. рублей, председателем правления которого является брат экс-председателя ГЖФ. А учредителями ООО, согласно данным rusprofile.ru, являются ОАО «Камско-Устьинский гипсовый рудник», которому принадлежит 27,15 % уставного капитала, и несколько семейных фирм: ООО «Бизнес-инвест» (18,1 %), ООО «Абдуллингипс» (3,2 %), ООО «Аракчинский гипс» (5,28 %) и ООО «Технопарк стройконструкции» (4,5 %). В число учредителей входят также Ринат Медхатович Абдуллин (17,8 %), Талгат Мидхатович Абдуллин (17,69 %), супруга Талгата Абдуллина Амина Максумовна Абдуллина (2,34 %), его сын Булат Талгатович Абдуллин (1,94 %), Сююмбика Разильевна Зиганшина (1,01 %) и супруга Рината Абдуллина Эльвера Мунерьевна Абдуллина. Основное направление деятельности банка — кредитование местных субъектов малого и среднего бизнеса.

Соучредитель, которому в банке принадлежит самая весомая доля — ОАО «Камско-Устьинский гипсовый рудник», также, по информации Центробанка, контролируется семьей: Талгату Абдуллину принадлежит 25 % голосов к общему количеству акций, Ринату Абдуллину – 31,98 %, сыну Талгата Абдуллина Булату – 6,98 %, и еще 3,62 % имеет ООО «Аракчинский гипс» — предприятие, которым руководит сын Рината Абдуллина Ильяс.

Принадлежит ООО «Аракчинский гипс» на 33,55 % Ринату Абдуллину, на 17,9 % Талгату Абдуллину и на 15,65 % его сыну. В уставном капитале также есть доля ОАО «Камско-Устьинский гипсовый рудник» (24,95 %) и ООО «Биизнес-инвест» (7,96 %). Основной вид деятельности компании – производство гипса, в ее штате – всего два постоянных работника. Выручка ООО за 2016 год составила 165 млн рублей, однако она в предыдущие пять лет неуклонно снижалась при сохранении отрицательной прибыльности. То есть предприятие, согласно бухгалтерским отчетам, стабильно приносило одни убытки…

Талгату Абдуллину также принадлежит 50 процентов в уставном капитале ООО «Технопарк Стройконструкции» — фирмы, основным видом деятельности которой является покупка и продажа собственных нежилых зданий и помещений. Уставный капитал коимпании – 25 млн рублей, штат сотрудников – 19 человек. Соучредители – Ринат Абдуллин (49,9 %) и его дочь Айша (0,1 %).

Семье также принадлежит ООО «Агрофирма «Омара» с уставным капиталом 71,76 млн рублей — предприятие по выращиванию зерновых, зернобобовых и масличных культур, выручка которого в 2016 году резко возросла и достигла 19 млн рублей. Несмотря на это, компания осталась глубоко убыточной (-15 млн рублей в 2016-м). Основная доля в агрофирме – 99,97 % — принадлежит семейному же микропредприятию ООО «Бизнес-инвест», соучредители – Талгат и Ринат Абдуллины (по 0,1 %), а также Марс Бикбов и Азат Калимуллин (менее чем по 0,1 %). Гендиректор агрофирмы – Талгат Абдуллин. В свое время он объяснял, что агробизнес для него скорее хобби, без которого он умер бы со скуки.

Что же касается микропредприятия ООО «Бизнес-инвест», занимающегося вложениями в ценные бумаги и имеющего в штате всего трех сотрудников, то его директором является сын Талгата Абдуллина, а со учредителями – Ринат Абдуллин (50 %), Талгат Аюдуллин и Булат Абдуллин (по 25 %). В 2016 году как выручка, так и прибыль этой фирмы имели четкую тенденцию к снижению.

При этом ООО «Бизнес-инвест» является совладельцем ООО «Домкор» на паях с таким же скромным предприятием ООО «Итес». Каждому из предприятий в уставе набережночелнинского холдинга «Домкор» — одного из крупнейших игроков строительного рынка РТ, который, в частности, реализует и соципотечные программы с участием ГЖФ, принадлежит в уставном капитале ни много ни мало по 200 млн рублей. А из железобетонных панелей, произведенных входящим в холдинг ООО «Домкориндустрия» (преемником челнинского ДСК), вообще построено едва ли не большинство городских многоэтажек…

В соотношении 50 на 50 процентов Талгат Абдуллин владеет также ООО «Бина» с уставным капиталом 12,8 млн рублей и шестью сотрудниками в штате. Занимается оно арендой и управлением собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом. По данным rusprofile.ru, в 2016 году его выручка начала падать, однако прибыль продолжала расти. А Ринату Абдуллину принадлежит ООО «Абдуллингипс» со скромным уставным капиталом 10 тыс. рублей – предприятием, которое в 2016 году сработала с убытком в 621 тыс. рублей руководит его дочь Айша.

И, наконец, брату Талгата и Рината Абдуллиных — Шавкату принадлежит крупный «водный» бизнес. В качестве основного вида уставной деятельности КФХ «Семиозерка», учредителем и руководителем которого является Шавкат Мидхатович Абдуллин, указано выращивание зерновых культур, однако в списке дополнительных последним пунктом стоит «производство безалкогольных напитков; производство минеральных вод и прочих питьевых вод в бутылках». Предприятие поставляет воду «Семь озер» из села Семиозерка в Высокогорском районе.

Гуландам Фатхуллина, Инна Серова, Василя Ширшова