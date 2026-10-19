Валиева сохраняет шансы оспорить отказ в нейтральном статусе

Стороны могут договориться с ISU о подаче апелляции даже после истечения сроков — такая практика была у американских спортсменов

Фото: Руслан Ишмухаметов

Фигуристка Камила Валиева сохраняет шансы на апелляцию по отказу в нейтральном статусе. Об этом ТАСС сообщила юрист и руководитель спортивной практики «Клевер консалт» Анна Анцелиович.

Она отметила, что возобновление сотрудничества с группой Тутберидзе на нейтральный статус не влияет: связь с тренерским штабом никогда не была основанием для отказа. По ее словам, повлиять могут только связь с правоохранительными органами или армией и активная поддержка СВО.

Руслан Ишмухаметов / realnoevremya.ru

Анцелиович добавила, что срок на подачу апелляции в CAS отсчитывается с момента окончательного решения федерации. Она не исключила, что переписка между юристами Валиевой и ISU могла затянуться, и тогда 21 день еще не истек. Кроме того, по ее словам, стороны могут договориться с ISU о подаче апелляции даже после истечения сроков — такая практика была у американских спортсменов.

— Если есть желание, попытаться подать в CAS всегда можно, — заключила юрист.

Ранее сообщалось, что с 17 по 18 октября в Казани прошел первый этап Гран-при России по фигурному катанию «Рапсодия льда — 2026». Каждый старт внутренней серии сейчас особенно важен: по итогам этапов формируется сборная страны и определяются кандидаты на чемпионаты Европы и мира. Ситуацию добавляет и ISU, выделивший россиянам лишь по одной квоте в каждом виде программы. О том, кто поднялся на пьедестал и как развернулась борьба за медали, — в материале «Реального времени».

Алсу Сабирзанова