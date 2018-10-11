Глава Авиастроя Тимур Алибаев уходит по «собственному желанию»

Фото: Олег Тихонов

Глава администрации Авиастроительного и Ново-Савиновкого района 52-летний Тимур Алибаев написал заявление об увольнении по собственному желанию, сообщил «Реальному времени» источник в горисполкоме.



Как следует из биографии, размещенной на официальном сайте мэрии Казани, Тимур Алибаев окончил исторический факультет КГУ, однако по специальности не работал — сразу после вуза был избран освобожденным председателем студенческого профкома университета. На госслужбе он находился с 1995 года, успел поработать и в городском комитете по делам детей и молодежи, и в Аппарате президента РТ, а в 2000 году был назначен первым заместителем главы администрации Кировского района. Затем в его карьере случился «зигзаг»: в апреле 2006 года Алибаев пришел на должность заместителя гендиректора Казанского порохового завода, но уже в начале февраля вернулся на госслужбу в качестве главы Ново-Савиновского района. В 2010-м, после укрупнения райадминистраций, под его руководство перешел и Авиастроительный район.

За годы руководящей работы Тимур Алибаев успел защитить кандидатскую диссертацию по экономике, а в 2014 году ему было присвоено почетное звание — «Заслуженный экономист Республики Татарстан».

О том, кто может стать преемником Алибаева, читайте в материале «Реального времени».