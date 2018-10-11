«Использовал номинальные фирмы жены и сына». Подрядчику Госжилфонда РТ предъявили семейные аферы

По версии Следкома, средства с социальных строек обналичивали путем покупки дорогих иномарок и фиктивных сделок субподряда

Фото: Ирина Плотникова

Без прогулок, под замком в доме сына оставил на месяц Высокогорский райсуд 60-летнего гендиректора стройфирмы «БарсЭлитСтрой+», подозреваемого в хищении 102 млн рублей Госжилфонда Татарстана. На заседании Следком засветил информацию о предполагаемом выводе средств и материалов с социальных строек — в частности покупку авто за 3 млн с поспешной продажей в 10 раз дешевле. Задержанный Завдят Камалов убеждал суд: «Все дома достроены! В них с Нового года живут люди». А еще упрекал ГЖФ в заморозке финансирования с того же Нового года. Новые краски строительного скандала — в материале «Реального времени».

Арест в конференц-зале



Рассматривать арестный материал решили в самом большом зале райсуда — с мягкими креслами зрительного зала вместо стандартных деревянных скамеек. В таких шикарных условиях можно проводить и конференции, и концерты. Если не обращать внимания на большой стеклянный «аквариум» для арестованных, свидетельскую трибуну и специально оборудованный сектор для присяжных. Именно в этих «декорациях мечты» казанских судей — залы некоторых в 10—15 раз меньше — недавно рассматривали дело об убийстве гражданина Кореи с девятью обвиняемыми.

Сегодня в стеклянной клетке был один Завдят Камалов. Первым делом его адвокат Айрат Уразманов, бывший руководитель второго отдела расследования Следкома по РТ, попросил запретить видеосъемку и закрыть процесс для СМИ — мол, «будут оглашаться сведения, содержащие коммерческие тайну». «Само ходатайство следствия не содержит никакой коммерческой тайны», — возразил помощник прокурора Высокогорского района Ильдар Султанов и был поддержан следователем. Тогда Уразманов заявил — в материалах есть данные о переводе денег по счетам, настаивая на закрытии ввиду некой банковской тайны. Но и эта попытка была отбита силовиками. Судья с ними согласился. И никаких коммерческих и банковских секретов сегодня так и не прозвучало.

Главной загадкой стало состояние соцобъектов — «полностью построенных», по версии Камалова, и недостроенных, а то и брошенных, по данным следствия. Вкратце напомним, ООО «БарсЭлитСтрой+» (БЭС+) с начала 2017 года получило подряды Госжилфонда РТ на возведение более десятка многоквартирных и индивидуальных домов по социальным программам. 9 октября Высокогорский МРСО Следкома по РТ возбудил дело о мошенничестве и задержал гендиректора и учредителя БЭС+ Камалова по подозрению в хищении 102 млн рублей — четверти средств, выделенных на стройки через ГЖФ. Новое дело соединили с возбужденным в августе по факту невыплаты зарплаты рабочим «элитной» стройфирмы.

«Идентичные» стройматериалы, распродажа иномарок и угроза свидетелю

Ходатайство следователя по особо важным делам Алексея Лоскутова было объемным. Он просил арестовать Камалова до 15 ноября, объяснив, что представленная им Госжилфонду справка о стоимости выполненных работ содержала гигантский пробел на те самые 102 млн рублей неподтвержденных затрат. «С целью придания правомерности использования полученных средств в качестве подрядчиков и субподрядчиков использовались номинальные фирмы, руководителями которых выступали супруга и сын Камалова», — сообщил Лоскутов, подчеркнув — фактических работ номиналы не осуществляли.

Следователь отметил: самый большой объект БЭС+, дом 12-4 в ЖК «Салават купере», остается незавершенным, работы на нем прекратили в мае 2018-го, хотя сотрудники компании продолжали выходить на работу, однако стройматериалов не было. «А в ходе обыска строящегося индивидуального дома, принадлежащего сыну Камалова Марату обнаружены стройматериалы, идентичные с закупавшимися на строительство в «Салават купере», — продолжил Лоскутов, добавив, что кроме коттеджа на улице Джалиловцев столь же «идентичные» материалы были найдены на некоем складе Камалова.

Из ходатайства следовало, что подозреваемый «длительное время скрывался от потерпевших», а еще непрозрачно намекал одному из свидетелей — лучше молчать: «Указывал на угрозы физической расправы со стороны своих знакомых авторитетов криминального мира». Кроме того, Лоскутов заявил, что Камалов «начал распродавать автомобили премиум-класса подконтрольных ему фирм в 10 раз дешевле их балансовой стоимости». По данным «Реального времени», речь идет минимум о двух «Мерседесах», купленных за 2,6 млн и 3,3 млн рублей, а проданных за 280 и 300 тыс. рублей. Некоторые свидетели по делу полагают — покупка была реальной, а вот продажа фиктивной.

Дальше следователь заявил, что при первоначальном опросе гендиректор БЭС+ указал недостоверные данные о своем месте жительства и позже не отвечал на звонки, пришлось устанавливать его адрес оперативным путем. Нашелся ныне подозреваемый в доме, зарегистрированном на сына. Там же следователи обнаружили и изъяли пакет документов финансово-хозяйственной деятельности стройфирмы и три десятка компьютеров и ноутбуков. Вывоз документов и техники говорят о попытке Камалова скрыть и исказить данные о его причастности к преступлению, считает Лоскутов. По некоторым данным, анализируя изъятую бухгалтерию, следователи заподозрили — стройматериалы в бумажных актах дороже тех, из которых действительно строили дома. Теперь дело за экспертами.

Атака адвоката

Бывший следователь Айрат Уразманов атаковал коллегу серией вопросов, на которые прекрасно знал ответ. Как Камалов мог скрываться от следствия, если по первому зарплатному делу у него не было статуса подозреваемого и даже в качестве свидетеля его не допросили, вопрошал он и резюмировал ответы представителя Следкома. Был ли тот человек, которому якобы угрожал Камалов, уже на момент угроз свидетелем по делу? А еще — получило ли следствие подтверждение свидетельских показаний по недостроям и хищениям с выездом на место и оценкой экспертов? Ответы были отрицательными.

Зато Уразманов без ссылки на какие-либо документы заявлял — объекты его клиента проверены Госстройнадзором, введены в эксплуатацию и в них живут люди. Защитник попытался свести все «преступление» своего клиента к непредставлению документации в Госжилфонд, а затем, так же задавая вопросы, довел до суда мысль, что коль ГЖФ и «Ак Барс инжиниринг» (которому фонд поручил курировать ипотечные дома в «Салават купере») ни исков, ни заявлений против Камалова и БЭС+ не подавали, а территориально базируются в Казани, то у отдела Следкома на Высокой Горе не было оснований ни возбуждать данное дело, ни заниматься им.

Также защитник попросил приобщить к материалам справку о переломе позвоночника своего клиента (последствия аварии 2001 года), положительную характеристику, договор аренды жилого помещения — заключенный с сыном(!), ну и Устав ГЖФ РТ. «Перечисленные в фонд средства являются уже не бюджетными, а собственностью некоммерческой организации», — объяснил Уразманов. Приобщили все, кроме Устава, хотя следователь Лоскутов возражал еще и по договору аренды, заключенному, кстати, уже после обысков.

Версия подрядчика: объекты приняты, люди живут

По мнению представителя райпрокуратуры Султанова, причастность Камалова к преступлению подтверждается доказательствами, в частности, показаниями заместителя исполнительного директора ГЖФ Владимира Никифорова. Однако преступление совершено в сфере предпринимательской деятельности. «Полагаю, необходимо избрать меру пресечения в виде домашнего ареста, при более мягкой Камалов может скрыться от следствия и суда», — считает помощник Высокогорского прокурора.

— Ваше мнение по ходатайству? — обратился к задержанному судья Наиль Тазиев.

— Согласен.

— С чем?

— Домашний арест… Я тут не выдержу… Ночую уже здесь, — отвечал Завдят Камалов.

Дальше он ответил на ряд наводящих вопросов своего защитника — претензий следствия в хищении 102 млн рублей не признает.

— Объекты я сдал зимним вариантом. Это значит — жилая часть сдается, остальное разделяется — пристрой и первый технический этаж, — объясняет Камалов. — Я полностью Госнадзор прошел. Жилую часть сдал… Сейчас я заканчиваю летний вариант — асфальт укладываю, пристрой заканчиваю. Они все укомплектованы, финансирования хватает, люди работают.

— Так почему же документация сдана не в полном объеме? — уточнил адвокат Уразманов.

— Пока не закончу — отчитываться не могу.

Дальше «элитный» подрядчик еще несколько раз повторил, что всю работу выполнил полностью, но вновь упоминал «зимний» вариант — без благоустройства и посадки деревьев, пешеходных дорожек у дома. Впрочем, в случае Камалова «зимний» вариант означал и недоделки в нежилых помещениях новостройки в «Салават купере» (именно по ней и не хватает подтверждения расходов аж на 90 млн рублей, — прим. ред.) Далее Камалов противоречил уже сам себе:

— Не могу объекты закрыть — замечания, если надо, устраняю… Пока есть замечания по квартирам, заказчик не подписывает [акты] — хоть 50, хоть 100 млн рублей. А объемы все завершены!.. Где бы не работал, все объекты введены в эксплуатацию, Госнадзором приняты, и везде с Нового года люди живут. Есть газ, вода. Просто документ нужен.

«Какие документы нужны, чтобы у вас работы приняли?» — продолжил выяснять защитник. Ответ подозреваемого добавил путаницы: «В основном по сиротским домам — я построил 14 [индивидуальных] домов [для детей-сирот] и ввел. Осталось документацию сдать — в виде отмостки, печи, котел, трубы. Я их тоже уже делаю...»

После допроса Айрат Уразманов попросил суд отказать Следкому, считая, что уголовное преследование — перебор, речь идет о гражданско-правовых отношениях. «Чего следствие хочет добиться от человека, когда обращается на второй день в суд за арестом? Не нужно долго размышлять, чтобы понять — это способ сломить волю Камалова», — поделился защитник. А еще остановился на истории угрозы свидетелю, заявив, что из протокола его допроса никаких угроз не усматривается: «Какой-то конфликт с Камаловым у него произошел в далеком январе этого года — еще до проблем в этой организации и возбуждения дела. И ставить вопрос таким образом как минимум некорректно».

Также защитник заявил об отсутствии у клиента загранпаспорта, а значит, и возможности скрыться, а перевозку компьютеров в дом директора и его жены, экс-главбуха стройфирмы, объяснил так — БЭС+ пришлось освободить офис.

«Готовность» на уровне фундамента

Перед уходом судьи в совещательную комнату подозреваемый еще раз просил отказать Следкому: «Мне строить надо, да!» Впрочем, решение судьи Тазиева о водворении под домашний арест в доме сына, причем без прогулок, встретил оптимистично: «Отдохну немножко! Два года без отдыха». В невыплате зарплаты своим подчиненным Камалов обвинил ГЖФ: «С 2017 года ни копейки не перечисляет».

Отметим, что на заседании неофициально присутствовал один из представителей Госжилфонда, которому не успели оформить доверенность. Так что выступать он не стал, хотя поделился с «Реальным временем» последними данными о «готовности» объектов БЭС+. По его словам, к стройке объекта в Кайбицком районе компания Камалова, получив аванс в 200 тыс. рублей, вообще не приступала.

В Болгаре один индивидуальный дом для выпускника детдома компания построила без претензий, а вот еще два представляют собой лишь стены и крышу, без коммуникаций. Еще в одном из районов, отметил представитель заказчика, якобы сданные «сиротские дома» существуют лишь на уровне фундаментов. Ну а по дому в «Салават купере» дошло до того, что субподрядчики БЭС+, которым Камалов также всерьез задолжал, стали выходить на ГЖФ и технического заказчика, «Ак Барс инжиниринг», заявляли о готовности достроить дома и просили расчет за работы напрямую, без Камалова.

Что до подозрений в хищении стройматериалов, то, по данным адвоката Уразманова, весь найденный склад — два мешка цемента. Источники «Реального времени» подтверждают: цемент там тоже есть, а еще говорят, в доме Камалова-младшего обнаружено немало материалов, идентичных тем, что были в «Салават купере» — от шпаклевки до батарей отопления.