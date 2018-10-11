«Если не согласуют «Аэропорт Чингисхан», пусть будет «Аэропорт Ибн Фадлан»

Фото: Максим Платонов

Идея переименования российских аэропортов в честь выдающихся деятелей обсуждается в интернете на этой неделе. Колумнист «Реального времени» Марк Шишкин в своей колонке размышляет о критериях переименования и предлагает варианты, узнаваемые за пределами Татарстана.

Название должно быть связано с нашей историей и узнаваемо в мире



Попробуем на минуту представить, что процесс переименования российских аэропортов в честь выдающихся соотечественников никак не зависит от политической конъюнктуры и длительного согласования всех «за» и «против». Просто достаточно подобрать фигуру, которая, во-первых, происхождением и жизнью связана с Россией; во-вторых, сыграла роль в истории территории, где находится воздушная гавань; в-третьих, достаточно узнаваема в мире. Ведь, что такое аэропорт, особенно с международным статусом? Это дверь от нас в большой мир и из большого мира к нам.

В большом мире вряд ли кого интересуют наши местные муки выбора: назвать в честь главного татарского поэта и сторонника прогресса Тукая или в честь русского поэта Державина, который родился совсем недалеко от аэропорта «Казань». Большому миру нужно имя как знак, который поставит наш регион в узнаваемый контекст, вызывая нужные ассоциации и коннотации.

Аэропорт Платов в Ростове-на-Дону, на который часто ссылаются как на удачный пример наименования, идеально сочетает местное с глобальным. Легендарный полководец Матвей Иванович Платов — это «ataman Platov» и «les cosaques» наполеоновских войн, и «hu ha kasatschok» из песенки немецкой диско-группы, которую хоть раз слышали все кому за 30 лет. Если кто-то в мире не знает, кто такие казаки, он довольно быстро нагуглит изображения и поймет, что их внешний вид совпадает с его представлениями о жителях России. Да, эти представления стереотипные и не соответствуют реальности, но знак свою работу выполнил.

«Татарский народ, сочетающий культурные влияния Великой Степи, Дальнего Востока и Передней Азии — живой свидетель и, во многом, результат глобализации Чингисхана». Илл.wikipedia.org



Чингисхан: россиянин, глобалист и идеальная кандидатура

Главному аэропорту Татарстана нужно имя самого узнаваемого татарина планеты. Пусть даже современные татары отличаются от него темпераментом и внешним видом. Вне всякого сомнения, таким человеком является Чингисхан — основатель Монгольской империи и человек, сделавший дальневосточный этноним «татар» важным фактом мировой истории. Самой подходящей эту кандидатуру можно назвать сразу по нескольким критериям.

Чингисхан — россиянин и наш соотечественник. Хотя из его имени успела сделать национальный бренд соседняя и дружественная Монголия, наиболее вероятное место рождения полководца находится в Ононском районе Забайкальского края в долине Делюн-Болдок. Местные краеведы и представители сферы туризма давно рассматривают великую историю XII—XIII веков, как достойную альтернативу сложившемуся образу региона как «диких степей Забайкалья» с бродягой и его сумой. Влияние завоеваний на историю народов России — колоссальное. И началось оно задолго до Битвы на реке Калке в 1223 году, когда татаро-монголы впервые столкнулись с русскими.

Империя, которую начал строить Чингисхан, а достроили его преемники, это пример глобализации. Интеграция максимально далеких друг от друга стран в единый политический организм далась большой кровью и огнем. Точно также как глобализация Александра Великого или эпохи Великих географических открытий. Но ее результатом был культурный и экономический обмен трансконтинентальным маршрутом. В это время монастыри католиков-францисканцев создавались на Волге, буддийские святилища строились на Ближнем Востоке, а мусульманские чиновники правили Китаем. На протяжении важнейших дорог были обустроены караван-сараи. В конце XIII века золотоордынская столица Сарай с почетом принимала сыновей великого хана Хубилая, которые вышли с войском из Китая и были пленены заговорщиками на территории современного Узбекистана. Даже в начале XV века, когда от империи остались лишь агонизирующие осколки, хан Чокре ехал к всесильному диктатору Едигею в Сарай из Багдада, в сопровождении баварца Шильтбергера. Мир был почти таким же доступным, как сейчас. Это ли не исторический прообраз современного высокоскоростного воздушного транспорта?

Татарский народ, сочетающий культурные влияния Великой Степи, Дальнего Востока и Передней Азии — живой свидетель и во многом результат глобализации Чингисхана. Развитая оседлая культура и намеки на кочевое прошлое, раскиданные по традиционному быту, — это империя Чингисхана в миниатюре.

Хан Узбек на миниатюре Лицевого летописного свода. Илл.wikipedia.org

«Аэропорт Узбек» под Казанью вызовет когнитивный диссонанс, но заставит задуматься

С именем Чингисхана напрямую не связаны истории разорения Биляра и русских городов в 1236—1238 годах, что делает такой вариант еще более допустимым. Единственное возражение — «Международный аэропорт Чингисхан» уже есть. Как нетрудно догадаться, в монгольском Улан-Баторе, где именем Чингисхана названо все, что только возможно. Хотя соседи из Внутренней Монголии в составе КНР этого не стесняются, и назвали региональную авиакомпанию «Чингисхан Эйрлайнс».

К сожалению, из числа последующих правителей Монгольской империи и Золотой Орды, имен настолько звучных и узнаваемых больше нет. Вина тому не сами эти правители, а общая ситуация с восприятием прошлого, где все места в первых рядах давно заняты. Джучи, давший основное название Золотой Орде и ее династии, не успел сделать много. Талантливый военачальник и государственный деятель Бату, наоборот сделал слишком много такого, что делает его упоминание конфликтогенным даже внутри татарского общества, где многие больше чтут Волжскую Булгарию, чем Золотую Орду. Астраханскому экс-губернатору Александру Жилкину тоже пришлось несладко, когда он только обмолвился об увековечивании памяти Бату на земле, где была его столица.

Остается хан Узбек, который правил в первой половине XIV века, принял ислам, покровительствовал московскому князю Ивану Калите и возвел Золотую Орду в состояние наивысшего расцвета. Обычно Казань путают с Казахстаном. Гипотетический «Международный аэропорт Узбек» под Казанью вызовет определенный когнитивный диссонанс, но заставит задуматься пассажиров. Например, о том, откуда узбеки пришли в Центральную Азию. Или почему «узбеки» и «татары» в средневековых источниках могут быть синонимами. Ведь именно желанием заинтересовать людей историей, мотивируют проект по переименованию аэропортов. Потом целых два столетия татарское купечество было основным связующим звеном между Россией и Центральной Азией. Имя Узбек-хана, неизбежно, вызовет и эти воспоминания.

Посольство ибн-Фадлана к эльтеберу Булгарии Алмышу. Фрагмент картины Булата Гильванова. Илл. islamonline.ru

Ибн Фадлан и ворота на Ближний Восток

Говорить о том, что богатое историческое наследие Золотой Орды почти не используется в современном нейминге можно очень долго. Раз не укладываются имена и символы глобальной империи татар в коммерческие и политические форматы сегодняшнего дня, возможно надо просто подождать. Но есть в прошлом Татарстана еще одно очевидное имя, которое имеет самое непосредственное отношение к нашей истории, ассоциируется с преодолением огромных пространств и не вызывает негатива.

Секретарь багдадского посольства Ахмед ибн Фадлан посетил Волжскую Булгарию в начале IX века и оставил подробнейшие записки о народах современной России. Он лучше многих других деятелей символизирует любознательного путешественника, по стопам которого идут коммерсанты. Он был среди тех, кто принес на землю Татарстана и России ислам. Он известен не только татарам и востоковедам, а в исполнении Антонио Бандераса, стал героем голливудского приключенческого боевика «Тринадцатый воин».

В России десятых годов критически относятся к глобализации. Возможно, поэтому у нас и не будет «Международного аэропорта Чингисхан». Но Россия десятых годов всеми силами стремится на Ближний Восток. Поэтому ей критически необходим «Международный аэропорт Ибн Фадлан», пусть даже родом он не из наших мест. К слову, скоро будет 1100-летний юбилей багдадского посольства на Волге.

Название международного аэропорта должно быть знакомо там, куда летают только самолетами. Тогда переименование достигнет цели.

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